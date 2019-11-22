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    Drone taşımacılığı için tam onay alan ilk şirket UPS oldu

    UPS alt kuruluşu UPS Flight Forward, Drone ile teslimat konusunda Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından verilen en üst lisansa sahip olan ilk firma oldu.
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    Diğer Elektronik Cihazlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Drone taşımacılığı için tam onay alan ilk şirket UPS oldu
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    Askeri amaçlar için tasarlanmasına rağmen insansız hava aracı konseptinin herkese açık hale getirilmesi adeta bir dönüm noktası oldu. Sadece son kullanıcılar için eğlence aracı olarak değil geniş bir yelpazede sektörel çözümler için de tercih edilir oldu.

    İlk firma

    Bu sektörlerden birisi kargo taşımacılığı. Dev kargo şirketleri uzun süredir Drone araçları ile kapıdan kapıya teslimat projeleri yürütüyor. Özellikle sağlık sektörü gibi kritik alanlarda Drone ile çok hızlı teslimatlar önem arz ediyor.

    Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından Drone taşımacılığı için de çeşitli sertifikalar veriliyor ve bugüne kadar belirli sınırlar içerisinde Amazon, DHL gibi firmalar sertifika almıştı. UPS ise bu alanda tam onay alan ilk firma oldu.

    Ayrıca Bkz. "Sony AI birimi yapay zekâ teknolojilerine odaklanacak "

    UPS alt kuruluşu UPS Flight Forward, Part 135 olarak bilinen ve hava taşımacılığında herhangi bir sınırlama getirmeyen lisansı almaya hak kazandı. Taşımanın büyüklüğü ve kapsamına ilişkin de sınırlama olmadığı için UPS Flight Forward iştiraki Drone teslimatını istediği şekilde ve zamanda ölçeklendirebilecek.

    Lisans anlaşmasının ardından Kuzey Karolina’nın Raleigh şehrindeki WakeMed’s hastane yerleşkesinde Drone teslimatı gerçekleştirildi ve Part 135 lisansı ilk Drone teslimatı olarak tarihe geçti. Matternet M2 model dört pervaneli robot helikopter kullanılarak yapılan bu uçuş, sayesinde "görüş çizgisinin ötesinde" (BVLOS) yapıldı. Barındırdığı kameralar sayesinde Drone modelleri operatörün gözle görülür görüş çizgisinin ötesinde gerçekleşiyor ve BVLOS olarak adlandırılıyor.

    Bu yılın başlarında UPS, drone üreten Matternet ile ortak olarak sağlık teslimat hizmetlerini başlatmıştı. Part 135 Standardı, UPS'in drone'larını UPS lojistik ağına entegre etmesini ve böylelikle pek çok sektörde yeni uygulamalar için potansiyel yaratmasını sağlıyor. Şirketin önemli mihenk taşlarına ilişkin uzun vadeli planları var.



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    Kerim5100 1 sa.
    O bile kanser eder adamı UPS farkıyla :d
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    Rachsuchtig 2 sa.
    Apartmanlara nasıl taşımacılık yapacaklar. Bahçeli evlere yaparlar bahçeye bırakıp da
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