Dronları avlamak için çok ucuz ve devrimsel bir yöntem geliştirildi

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Tam Boyutta Gör Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı, yalnızca radyo dalgalarını kullanarak insansız hava araçlarını/dronları etkisiz hale getirebilen yenilikçi bir silahın test aşamasında olduğunu duyurdu. Radio Frequency Directed Energy Weapon (RFDEW) olarak adlandırılan bu sistemin her "atışı" sadece 13 cent (yaklaşık 4.5 TL) gibi düşük bir maliyetle gerçekleştiriliyor.

Birleşik Krallık, Galler’in batısında bu ileri teknoloji silahın ilk canlı testlerini başarıyla tamamlarken RFDEW, lazer tabanlı enerji silahlarından farklı olarak, yüksek güçlü radyo frekansları kullanarak dronların ve füzelerin iç elektronik aksamını etkisiz hale getiriyor.

Dron sürüleri karşısında avantajlı

Günümüz savaş ortamlarında dronların yeri çok büyük ve artık bunların kullanıcıları sürü şeklinde saldırılar organize ediyor. Bu durum, lazer tabanlı silahların sürü halindeki saldırılara yanıt verememesini sağlıyor; zira lazer silahları, bireysel hedefler üzerinde etkili. Ancak RFDEW ise bu alanda üstün bir performans sergiliyor. Testlerde, sistem bir kilometreye kadar olan mesafelerde birden fazla dronu tespit edip takip ederek etkisiz hale getirmeyi başardı.

Tam Boyutta Gör RFDEW’nin her bir atışının 13 cent’e (yaklaşık 4.5 TL) mal olması da sistemin maliyet etkinliği açısından önemli. Ayrıca sistemin yüksek otomasyon seviyesi sayesinde bir kişi tarafından kolayca işletilebilmesi, onu geleceğin askeri operasyonları için cazip kılıyor.

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Sistem yalnızca hava tehditleriyle sınırlı kalmayarak, kara ve deniz üzerindeki tehditlere karşı da etkili olabiliyor. Bu esnekliği, RFDEW’yi modern savaş alanlarında çok yönlü bir araç haline getiriyor. Herhangi bir askeri araca entegre edilebilmesi de kullanım kolaylığını artırıyor.

RFDEW’nin geliştirilmesinde, Thales liderliğinde QinetiQ ve Teledyne e2v gibi önemli savunma firmalarının iş birliğinin rol oynadığının altı çiziliyor. Savunma Bakanı Maria Eagle, bu yeni teknolojiyi "oyun değiştirici" bir silah olarak tanımlayarak, ülkenin gelişen tehditlere karşı avantajını koruyabilmesi açısından büyük bir adım olarak nitelendirdi. Ancak sistemin aktif operasyonlarda kullanılması için daha fazla test ve ince ayar yapılması gerektiği belirtiliyor.

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