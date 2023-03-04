DS 7’nin E-TENSE 225 şarj edilebilir hibrit versiyonu Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

DS Automobiles, yenilenen DS 7 modeli için DS 7 OPÉRA E-TENSE 225 şarj edilebilir hibrit seçeneğini 1.972.400 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sundu.

DS 7 OPÉRA E-TENSE 225, özellikleriyle neler sunuyor❓

DS 7 OPÉRA E-TENSE 225 şarj edilebilir hibrit; dizel, benzinli ve 4×4 şarj edilebilir hibrit DS 7 seçenekleri arasına katıldı. Yeni versiyon ile beraber, premium SUV segmentinde en geniş motor yelpazesini sunmasıyla dikkat çeken DS 7, konfor ve güvenlik teknolojilerindeki çıtayı yükseltmeyi sürdürüyor.

Karakteristik ön ve arka tasarım detaylarının yeniden şekillendirilerek, daha ince olan yeni DS PIXEL LED VISION 3.0 farlar ve DS LIGHT VEIL gündüz farları da dahil, kusursuz bir birleşimle lüks moda ruhunu yansıtan yeni DS 7 OPÉRA E-TENSE 225, kişiye özel opsiyonlarla da sipariş edilebiliyor.

Formula E’deki E-TENSE teknolojisinin yollara aktarımı

Formula E’deki iki adet çifte şampiyonluğuyla DS Automobiles, E-TENSE teknolojisini seri üretim otomobillerine aktarmaya devam ediyor. Ülkemizde satışa sunulan yeni DS 7 OPÉRA E-TENSE 225, turbo beslemeli, yüksek basınçlı direkt enjeksiyon kullanan 180 beygir gücünde benzinli motor ve ön akstaki 110 beygirlik elektrik motorunun birleşimiyle 225 beygir sistem gücü sunuyor.

Tamamen elektrikli sürüş modunda 80 km (WLTP EAER şehir içi) ve 65 km (WLTP AER karma koşullarda) menzil sunabilen DS 7 OPÉRA E-TENSE 225, hibrit kullanımda ise 1,2 lt/100 km’lik yakıt tüketimi değeri öne çıkıyor. Hibrit sistemin 7,4 kW’lık bir şarj cihazında şarj süresi yaklaşık 2 saat iken söz konusu sistem, yeni bir 14,2 kWsa bataryaya bağlı çalışıyor.

OPÉRA donanımında dikkat çekenler

OPÉRA tasarım konsepti eşliğinde, en yeni teknoloji ve tasarım detayları sunuluyor. DS PIXEL LED VISION 3.0, Kablosuz Akıllı Telefon Entegrasyonu (Apple CarPlay, Android Auto), DS IRIS System, eCall Otomobil İçi Acil Çağrı Sistemi ve 19 inçlik EDINBURGH Hafif Alaşım Jantlar’ın yeni donanımlar olarak DS 7 yelpazesine eklenmesinin yanı sıra daha önce DS 7 CROSSBACK’te opsiyonel olan; arka koltuktan kumanda edilebilen güçlendirilmiş klima sistemi ve akustik izolasyonlu camlar da yeni DS 7’de standart donanıma dahil edildi. Yenilenen radar sensörü ile DS DRIVE ASSIST adını alan DS CONNECTED PILOT yarı otonom sürüş yardımcısı, otonom sürüşe olan yolculuğa bir adım daha yaklaşmayı sağlıyor.

Yeni DS 7’nin karakteri, ön ve arka tasarımdaki önemli değişikliklerle yeniden şekilleniyor. Daha keskin çizgileriyle daha fazla dinamizm sunan Yeni DS 7, DS DESIGN STUDIO PARIS ekibi ile Mulhouse (Fransa) fabrikasındaki üretim ekibi arasındaki yakın bağlantılar sayesinde kalite ve sağlamlık açısından üst düzey bir seri üretim halini aldı.

Satışa sunulduğu ilk dönemden günümüze otomotiv sektöründe avant-garde bir kreasyon olan “Işık İmzası” geliştirilerek çok daha etkileyici bir görünüme kavuştu. Daha ince olan yeni DS PIXEL LED VISION 3.0 farlar ve DS LIGHT VEIL gündüz farları kusursuz bir birleşimle lüks moda ruhunu yansıtıyor.

DS LIGHT VEIL

Tam Boyutta Gör Yeni DS 7’deki gündüz farlarında, DS X E-TENSE ve DS AERO SPORT LOUNGE üzerinde yapılan çalışmalardan ilham alınması dikkat çekiyor. Bu teknolojide ışık adeta gövde renginde parıldıyor. DS LIGHT VEIL, bir gündüz seyir farından ve 33 LED ışığın oluşturduğu dört dikey aydınlatma biriminden oluşuyor.

Lazerle işlenen polikarbonat yüzeyin sadece iç tarafının boyanması sayesinde ışık ve gövde rengi parçalar arasında değişen bir görünüm kazandırılıyor. Böylece bir duvak gibi derinlik ve parlaklık etkisi yaratılıyor. DS LIGHT VEIL, kilitleme ve kilit açma sırasında bir animasyon ile sürücüsünü karşılıyor.

380 metreye kadar aydınlatma: DS PIXEL LED VISION 3.0

DS PIXEL LED VISION 3.0, modele ekstra boyut katan yeni bir teknoloji sunarak DS ACTIVE LED VISION Adaptif LED farların yerini alıyor. Yeni DS 7’nin PIXEL modülleri, aydınlatma gücünün yönetimini en ideal düzeye getirerek öne çıkıyor ve DS Automobiles ışık imzasının bir tasarım bileşeni olarak her modelinde bulunan üçlü modül yaklaşımını da koruyor.

PIXEL işlevi, kısmi uzun far fonksiyonu ile gece sürüşlerinde trafikteki diğer sürücüleri rahatsız etmeden sürekli uzun farlar ile sürüş imkanı sunuyor. Işık akısı, 380 metreye kadar yükseltilen uzun far menziliyle daha güçlü ve daha düzenli gerçekleşiyor. 50 km/sa’ten daha düşük hızlarda huzme genişliği artık 65 metre olarak ayarlanıyor.

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İç kenarda iki kısa far modülü, yolu birlikte aydınlatıyor. Dış kenarda PIXEL uzun far modülü, üç sıra halinde 84 LED ışıktan oluşuyor. Virajlardaki aydınlatma, direksiyonun açısına bağlı olarak PIXEL modülünün dış LED ışıklarının yoğunluğuyla kontrol ediliyor. Daha önceleri far modülünün mekanik hareketini gerektiren bu fonksiyon, artık dijital olarak yönetiliyor.

DS AUTOMOBILES imza tasarım detayları

Tam Boyutta Gör DS WINGS, modele bağlı olarak çeşitli renk seçenekleriyle yeniden tasarlandı. Yeni görünüme sahip, daha geniş tasarlanan ızgara, krom renkli elmas motifleriyle zenginleştirilerek ön tasarımın zarafetini yüceltiyor. Eğimli, daha ince ve balık sırtı desenli LED arka aydınlatma grubu da parlak siyah süslemeler ile yeniden tasarlandı. Bagaj kapağı ve logo, daha keskin hatlarla yeniden tasarlanırken “DS AUTOMOBILES” adı artık yeni DS 7’nin görsel olarak daha geniş arka tasarımına imzasını atıyor.

Lastik ve jantlar ise yeni DS 7’nin profil karakterinde önemli rol oynuyor. Aerodinamik parçalarla donatılan yeni 19 inçlik EDINBURGH isimli jantlar standart olarak sunulurken, 20 inçlik TOKYO isimli jantlar opsiyonel olarak tercih edilebiliyor. Yeni DS 7’de altı farklı renk sunuluyor: Yeni Pastel Gri ve sedefli Safir Mavisi yelpazedeki metalik Platin Grisi’nin yanı sıra sedefli seçenekler olan Perla Nera Siyahı, Kristal Grisi ve İnci Beyazı renklerini tamamlıyor.

DS IRIS SYSTEM

Yeni DS 7’deki en önemli değişikliklerden biri, DS IRIS SYSTEM’in dahil edildiği bilgi-eğlence sistemi oldu. Bu yeni çözümle, baştan sona yeniden tasarlanan arayüz tamamen yapılandırılabiliyor, hızlı ve sorunsuz çalışıyor. Yeniden tasarlanan 12 inçlik yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekranda, tek bir hareketle tüm işlevlere erişilebilen arabirim öğelerinin olduğu bir menü bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Diğer bir deyişle, navigasyonu, havalandırmayı, ses kaynaklarını ve yol bilgisayarını tek bir hareketle kontrol etmek mümkün. Kullanımı son derece kolay olan bu büyük ekranda, yüksek çözünürlüklü dijital kameralar sayesinde otomobilin ön ve arka görüntüleri yansıtılabiliyor ve kablosuz olarak akıllı telefon entegrasyonu (Apple CarPlay ve Android Auto) işlevine erişilebiliyor. Değiştirilebilen ve kişiselleştirilebilen ekranların yer aldığı 12 inçlik yeni ve büyük dijital gösterge panelinde, şarj edilebilir hibrit versiyonlarda enerji akışı gibi tüm önemli bilgilerle birlikte yenilenen grafikler bulunuyor.

DS 7 CROSSBACK’te olduğu gibi 12 inç büyüklüğündeki dijital gösterge ekranı ise DS IRIS SYSTEM ile uyumlu bir şekilde yeniden tasarlanan grafikler ile temel sürüş bilgilerinin yanı sıra harita, sürüş yardımcıları, trafik işaretleri ve isteğe bağlı olarak sunulan DS NIGHT VISION gece görüş yardımcısının yol görüntüsü gibi bilgileri yüksek kaliteli grafikler eşliğinde gösteriyor.

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DS 7’nin E-TENSE 225 şarj edilebilir hibrit versiyonu Türkiye'de