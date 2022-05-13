DuckDuckGo, Google Privacy Sandbox’a karşı Chrome uzantısını güncelledi

- DuckDuckGo, Chrome’un veri toplamasına karşı çıkıyor
- Google, değişiklik yapmaya açık olabilir
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Google’ın geliştirme aşamasında olduğu ve sadece belirli kişiler üzerinde test ettiği yeni reklam sistemi Privacy Sandbox, tartışmalar sebep oldu. Google, yeni sistemin kullanıcıların verilerini gizleyeceğini belirtse de herkes aynı fikirde değil. Gizlilik odaklı DuckDuckGo da görünüşe göre Privacy Sandbox’a karşı.
DuckDuckGo, Chrome’un veri toplamasına karşı çıkıyor
Google’ın Privacy Sandbox sisteminde bulunan Google Topics ve FLEDGE, belirli kullanıcılar için Chrome tarayıcısı içerisinde kullanılma sunulmuştu. DuckDuckGo, Chrome için gizlilik uzantısını güncelledi ve Google Topics ve FLEDGE’i etkisiz hale getirme seçeneğini ekledi.
DuckDuckGo’nun Ürün Direktörü Peter Dolanjski, Topics’in reklam hedeflemenin daha az rahatsız edici bir alternatifi gibi görünse de DuckDuckGo’nun buna katılmadığını belirtti. Dolanjski, Chrome’un Topics olsa da internet verilerini toplayıp izinsiz diğer partilerle paylaştığını ve bu sayede üçüncü partilerin izinsiz hedef belirleyebileceğini belirtti. Ayrıca Dolanjski, Google’ın FLEDGE reklam sistemini de eleştirdi. FLEDGE ile üçüncü parti çerezler olmadan Chrome, ilginiz dahilinizde olabilecek reklamları farklı sitelerde tekrar tekrar karşınıza çıkarıyor. Dolanjski, Google'un verilerinizi açık arttırmayla sattığını belirterek FLEDGE'i eleştirdi.
Google, değişiklik yapmaya açık olabilir
Google, yeni reklam sistemi Privacy Sandbox’ı hala test ediyor ve gizlilik savunucuları ve düzenleyicilerden geri bildirim almaya hevesli olduğunu da belirtti. Eğer işler yolunda giderse Google, 2023’ün sonuna kadar üçüncü parti çerezleri engelleyecek ve kendi reklam sistemi Privacy Sandbox’a geçiş yapacak. Siz Privacy Sandbox hakkında ne düşünüyorsunuz?Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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