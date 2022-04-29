Google, gizlilik odaklı Privacy Sandbox'ın ön izlemesini kullanıma sundu

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Google, bu yılın başında Android için Privacy Sandbox projesini tanıtmıştı. Üçüncü parti çerezleri kullanmak yerine gizlilik odaklı yeni bir reklam sistemi olarak geliştirilen proje, Android 13’ün betasında ön izleme olarak kullanıma sunuldu.

Gizlilik odaklı yeni reklam sistemi

Google’ın Privacy Sandbox projesi ile reklamlar, çok daha az veri toplayacak ve bu sayede kullanıcıların gizliliği korunmuş olacak. Privacy Sandbox, üçüncü partiler ile kişisel veri alışverişini ciddi anlamda azaltacak ve reklam kimliği dahil uygulamalar arası veri akışını azaltacak.

Google’ın yayınladığı ön izleme ile Sandbox SDK ve Topics API kullanıma sunulmuş durumda. Ön izleme ile geliştiriciler, yeni reklam sistemi hakkında bilgi edinecek ve sistemin kendi programları ile nasıl çalışacağını anlayacak. Özellikle Topics API, gizliliğe önem vererek kişisel reklam sunmayı kolaylaştırıyor. Topics API, kullanıcının Chrome tarayıcısının arama ve göz atma geçmişine göre o hafta en çok ilgi duyduğu 5 alanı belirliyor. Partner yayıncılar ise bu alanları görerek kullanıcıların özel verilerine erişmeden kişisel reklam kullanıma sunabiliyor.

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Ayrıca Privacy Sandbox ile Google, Fledge API’ın da ön izlemesini kullanıma sunmuş durumda. Fledge ile web siteleri, kullanıcıların sepetlerindeki ürünleri satın almasını hatırlatmak için yeniden reklam yapabilecek. Google, Privacy Sandbox’ın geliştirilmesi için geliştiriclerden bildirim ve sorular bekliyor. Görünüşe göre Google, Android 13 ile gizliliğe verdiği önemi cidden arttıracak.

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Google, Privacy Sandbox'ın ön izlemesini kullanıma sundu