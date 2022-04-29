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    Anlık Bildirim

    Google, gizlilik odaklı Privacy Sandbox'ın ön izlemesini kullanıma sundu

    Google, 2022’nin başında Privacy Sandbox’ı tanıtmıştı. Privacy Sandbox ile Google, üçüncü parti çerezler olmadan yeni bir reklam sistemi geliştiriliyor ve bu sayede gizliliğin önemi artıyor.
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    Google, Privacy Sandbox'ın ön izlemesini kullanıma sundu
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    Google, bu yılın başında Android için Privacy Sandbox projesini tanıtmıştı. Üçüncü parti çerezleri kullanmak yerine gizlilik odaklı yeni bir reklam sistemi olarak geliştirilen proje, Android 13’ün betasında ön izleme olarak kullanıma sunuldu.

     Gizlilik odaklı yeni reklam sistemi

    Google’ın Privacy Sandbox projesi ile reklamlar, çok daha az veri toplayacak ve bu sayede kullanıcıların gizliliği korunmuş olacak. Privacy Sandbox, üçüncü partiler ile kişisel veri alışverişini ciddi anlamda azaltacak ve reklam kimliği dahil uygulamalar arası veri akışını azaltacak.

    Google’ın yayınladığı ön izleme ile Sandbox SDK ve Topics API kullanıma sunulmuş durumda. Ön izleme ile geliştiriciler, yeni reklam sistemi hakkında bilgi edinecek ve sistemin kendi programları ile nasıl çalışacağını anlayacak. Özellikle Topics API, gizliliğe önem vererek kişisel reklam sunmayı kolaylaştırıyor. Topics API, kullanıcının Chrome tarayıcısının arama ve göz atma geçmişine göre o hafta en çok ilgi duyduğu 5 alanı belirliyor. Partner yayıncılar ise bu alanları görerek kullanıcıların özel verilerine erişmeden kişisel reklam kullanıma sunabiliyor.

    Google, Privacy Sandbox'ın ön izlemesini kullanıma sundu
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    Ayrıca Privacy Sandbox ile Google, Fledge API’ın da ön izlemesini kullanıma sunmuş durumda. Fledge ile web siteleri, kullanıcıların sepetlerindeki ürünleri satın almasını hatırlatmak için yeniden reklam yapabilecek. Google, Privacy Sandbox’ın geliştirilmesi için geliştiriclerden bildirim ve sorular bekliyor. Görünüşe göre Google, Android 13 ile gizliliğe verdiği önemi cidden arttıracak.

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    Sırt çantası şeklinde güç istasyonu: Hikerpower

    L
    linkci_sude 1 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 1 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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