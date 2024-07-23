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    Google, Chrome’da üçüncü parti çerezlerini engellemeyecek

    Google, sürpriz bir karar alarak Chrome tarayıcısında üçüncü parti çerezleri engelleme planını iptal ettiğini açıkladı. Bu, kullanıcılar için kötü bir gelişme konumunda.
    Google, Chrome’da üçüncü parti çerezlerini engellemeyecek Tam Boyutta Gör
    Şok edici bir hamleyle Google, uzun zamandır beklenen Chrome’un üçüncü parti çerezlerini kaldırma planını iptal ettiğini açıkladı. Üçüncü parti çerezler, hedefli reklamlar sunmak için kullanıcıların davranışlarını izlemeyi içeriyor ve web sitelerinde ağırlıklı olarak kullanılıyordu. Apple’ın Chrome’un her zaman izlediği uyarısından sadece birkaç gün sonra gelen bu haberin zamanlaması da oldukça kötü.

    Üçüncü parti çerezler engellenmeyecek

    Google, üçüncü parti çerezlerini engelleme konusunda uzunca bir süredir test ve planlama yapıyordu ve sürekli olarak nihai adımı erteliyordu. En nihayetinde ise Google, Safari ve Firefox'ta olduğu gibi üçüncü taraf çerez takibini varsayılan olarak kapatma planını rafa kaldırdı.

    Google, Chrome'un üçüncü taraf çerezlerini kullanımdan kaldırmak yerine seçime dayalı bir sisteme geçiş yapacak: “Üçüncü taraf çerezlerini kullanımdan kaldırmak yerine, Chrome’da insanların web tarayıcıları genelinde geçerli olacak bilinçli bir seçim yapmalarına olanak tanıyan yeni bir deneyim sunacağız.

    Bunun şimdilik ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Bu muhtemelen Google'ın yarı anonim Topics API'si ve yarı özel tarama çerezleri arasında seçim yapabileceğiniz anlamına geliyor. Web genelinde geçerli olacak seçiminizi istediğiniz zaman değiştirebileceksiniz. Benzer bir adımı 2021’de Apple’dan uygulama takip tercihleri özelinde görmüştük. Ancak her iki seçenekte de hedefli reklamların kesin olarak engelleneceği belirsiz. Google’ın bu kararı aynı zamanda rekabet düzenleyicileri tarafından da incelenecek. İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu, yeni değişiklikleri inceleyeceklerini söylüyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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