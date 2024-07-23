Google, Chrome’da üçüncü parti çerezlerini engellemeyecek

Üçüncü parti çerezler engellenmeyecek
Google, üçüncü parti çerezlerini engelleme konusunda uzunca bir süredir test ve planlama yapıyordu ve sürekli olarak nihai adımı erteliyordu. En nihayetinde ise Google, Safari ve Firefox'ta olduğu gibi üçüncü taraf çerez takibini varsayılan olarak kapatma planını rafa kaldırdı.
Google, Chrome'un üçüncü taraf çerezlerini kullanımdan kaldırmak yerine seçime dayalı bir sisteme geçiş yapacak: “Üçüncü taraf çerezlerini kullanımdan kaldırmak yerine, Chrome’da insanların web tarayıcıları genelinde geçerli olacak bilinçli bir seçim yapmalarına olanak tanıyan yeni bir deneyim sunacağız.”
Bunun şimdilik ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Bu muhtemelen Google'ın yarı anonim Topics API'si ve yarı özel tarama çerezleri arasında seçim yapabileceğiniz anlamına geliyor. Web genelinde geçerli olacak seçiminizi istediğiniz zaman değiştirebileceksiniz. Benzer bir adımı 2021’de Apple’dan uygulama takip tercihleri özelinde görmüştük. Ancak her iki seçenekte de hedefli reklamların kesin olarak engelleneceği belirsiz. Google’ın bu kararı aynı zamanda rekabet düzenleyicileri tarafından da incelenecek. İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu, yeni değişiklikleri inceleyeceklerini söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.