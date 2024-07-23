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Tam Boyutta Gör Şok edici bir hamleyle Google, uzun zamandır beklenen Chrome’un üçüncü parti çerezlerini kaldırma planını iptal ettiğini açıkladı. Üçüncü parti çerezler, hedefli reklamlar sunmak için kullanıcıların davranışlarını izlemeyi içeriyor ve web sitelerinde ağırlıklı olarak kullanılıyordu. Apple’ın Chrome’un her zaman izlediği uyarısından sadece birkaç gün sonra gelen bu haberin zamanlaması da oldukça kötü.

Üçüncü parti çerezler engellenmeyecek

Google, üçüncü parti çerezlerini engelleme konusunda uzunca bir süredir test ve planlama yapıyordu ve sürekli olarak nihai adımı erteliyordu. En nihayetinde ise Google, Safari ve Firefox'ta olduğu gibi üçüncü taraf çerez takibini varsayılan olarak kapatma planını rafa kaldırdı.

Google, Chrome'un üçüncü taraf çerezlerini kullanımdan kaldırmak yerine seçime dayalı bir sisteme geçiş yapacak: “Üçüncü taraf çerezlerini kullanımdan kaldırmak yerine, Chrome’da insanların web tarayıcıları genelinde geçerli olacak bilinçli bir seçim yapmalarına olanak tanıyan yeni bir deneyim sunacağız.”

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Bunun şimdilik ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Bu muhtemelen Google'ın yarı anonim Topics API'si ve yarı özel tarama çerezleri arasında seçim yapabileceğiniz anlamına geliyor. Web genelinde geçerli olacak seçiminizi istediğiniz zaman değiştirebileceksiniz. Benzer bir adımı 2021’de Apple’dan uygulama takip tercihleri özelinde görmüştük. Ancak her iki seçenekte de hedefli reklamların kesin olarak engelleneceği belirsiz. Google’ın bu kararı aynı zamanda rekabet düzenleyicileri tarafından da incelenecek. İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu, yeni değişiklikleri inceleyeceklerini söylüyor.

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Google, Chrome’da üçüncü parti çerezlerini engellemeyecek