Dünden Bugüne Altay Tankı

Türkiye'nin milli ana muharebe tankı Altay, Teknofest'te ilk kez görücüye çıktı. Geçtiğimiz haftalarda testler için TSK'ya törenle teslim edilen Altay tankı vatandaşların büyük beğenisini kazandı

83 yıl sonra envanterine giren ilk sıfır tank ollan Yeni Altay tankı Teknofest'te ilk kez halk karşısına çıktı. Geçtiğimiz haftalarda Milli Savunma Bakanlığı Arifiye Yerleşkesi'nde Yeni Altay tankının testler İçin Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) Teslimi Töreni kapsamında beklenen Altay tankı TSK’ya teslim edildi.

ASELSAN'ın ateş gücü, mobilite ve beka açısından üst seviyeye taşıdığı Yeni Altay tankı, Teknofest'te yoğun ilgi gördü. Ziyaretçilerin büyük çoğunluğu yeni Altay tankının önünde hatıra fotoğrafı çektirirken, bazıları da tank hakkında bilgi aldı. Bizler de fuardaki gezimiz esnasında karşılaştığımız Altay tankı hakkında daha detaylı bilgiyi projenin neredeyse ilk gününden beri içinde yer alan BMC Savunma Genel Müdürü Mehmet Karaaslan'dan aldık.

Türk Mühendisler tarafından tasarlanan Yeni Altay, sahip olduğu özellikler ile TSK’nın ana ihtiyaçları için güçlü bir platform olarak sahadaki yerini alacak. Türkiye’nin 83 yıl sonra, 1940 yılından bu yana envanterine giren ilk sıfır tankların özellikleri ise şu şekilde:

Maksimum 65 km/s hız

4 metreye kadar su altı geçiş

120 MM L55 yivsiz -setsiz (SMOOTHBORE) mühimmat atabilme

Lazer güdümlü tank topu atabilme yeteneği

40 adet mühimmat kapasitesi

7,62 mm eş eksenli MK. TF.

1500 BG gücünde 5 ileri, 3 geri motor ve transmisyon

Ateş gücü

VOLKAN-II Atış Kontrol Sistemi

SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi

Nişancı İkinci Derece Görüş Alt Birimi

Tank Mürettebat Eğitim Sistemi

Muharebe Sahası Tanıma ve Tanıtma Sistemi

Mobilite

Tank Sürücü Görüş Sistemi

Kule Kayar Bileziği

Beka

AKKOR Aktif Koruma Sistemi

Tank Komuta Kontrol Muhabere Bilgi Sistemi

Tank Lazer Uyarı Sistemi

ÖRÜMCEK Yakın Mesafe Gözetleme Sistemi

Telsiz Sistemi

İç Haberleşme Sistemi