Dune 2'den altı dakikalık bir sahne yayınlandı

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Bu yıl sinemaseverlerle buluşacak en dikkat çekici yapımlardan biri de heyecanla beklenen Dune: Part Two olacak. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu pek çok ülkede 1 Mart'ta gösterime girecek olan yeni Dune filmi için heyecanlı bekleyişimiz sürerken, filmden altı dakikalık bir bölüm internete yüklendi. Timothée Chalamet'nin hayat verdiği Paul Atreides'in bir kum solucanı ile ilk sınavını izlediğimiz bu sekansı aşağıda bulabilirsiniz.

2021 yapımı Dune'da Frank Herbert imzalı bilim-kurgu klasiğini başarıyla beyazperdeye taşıyan Denis Villeneuve, devam filminin de yönetmen koltuğunda oturuyor. Dune'da, serinin ilk kitabının ilk yarısını perdeye taşıyan Villeneuve, Dune 2 ile birlikte ilk kitabın hikâyesini tamamlamış olacak.

Dune 2, 1 Mart'ta Gösterime Girecek

İlk filmin sonunda Fremenler'e katılırken gördüğümüz Paul Atredeis, devam filminde Arrakis gezegeninin kontrolünü ele geçirip babasının intikamını almak için mücadele verecek. Paul Atredeis'in bu mücadelesi, seçilmiş kişi olması için şekillendirilmiş kaderini de gün yüzüne çıkaracak.

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Devam filminde Timothée Chalamet'nin yanı sıra Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem ve Stellan Skarsgård da ilk filmdeki rolleriyle geri dönüyor. İkinci filmde onlara katılacak yeni isimler ise Florence Pugh, Austin Butler, Lea Seydoux ve Christopher Walken olacak.

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