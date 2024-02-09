Dune 2'den altı dakikalık bir sahne yayınlandı

Bu yıl sinemaseverlerle buluşacak en dikkat çekici yapımlardan biri de heyecanla beklenen Dune: Part Two olacak. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu pek çok ülkede 1 Mart'ta gösterime girecek olan yeni Dune filmi için heyecanlı bekleyişimiz sürerken, filmden altı dakikalık bir bölüm internete yüklendi. Timothée Chalamet'nin hayat verdiği Paul Atreides'in bir kum solucanı ile ilk sınavını izlediğimiz bu sekansı aşağıda bulabilirsiniz.
2021 yapımı Dune'da Frank Herbert imzalı bilim-kurgu klasiğini başarıyla beyazperdeye taşıyan Denis Villeneuve, devam filminin de yönetmen koltuğunda oturuyor. Dune'da, serinin ilk kitabının ilk yarısını perdeye taşıyan Villeneuve, Dune 2 ile birlikte ilk kitabın hikâyesini tamamlamış olacak.
Dune 2, 1 Mart'ta Gösterime Girecek
İlk filmin sonunda Fremenler'e katılırken gördüğümüz Paul Atredeis, devam filminde Arrakis gezegeninin kontrolünü ele geçirip babasının intikamını almak için mücadele verecek. Paul Atredeis'in bu mücadelesi, seçilmiş kişi olması için şekillendirilmiş kaderini de gün yüzüne çıkaracak.
Devam filminde Timothée Chalamet'nin yanı sıra Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem ve Stellan Skarsgård da ilk filmdeki rolleriyle geri dönüyor. İkinci filmde onlara katılacak yeni isimler ise Florence Pugh, Austin Butler, Lea Seydoux ve Christopher Walken olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.