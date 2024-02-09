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    Anlık Bildirim

    Dune 2'den altı dakikalık bir sahne yayınlandı

    1 Mart'ta vizyona girecek olan Dune 2'den altı dakikalık bir sahne yayınlandı. Bu etkileyici sahnede, Paul Atreides'in bir kum solucanı ile imtihanını izleme şansı yakalıyoruz.

    Dune 2'den altı dakikalık bir sahne yayınlandı Tam Boyutta Gör

    Bu yıl sinemaseverlerle buluşacak en dikkat çekici yapımlardan biri de heyecanla beklenen Dune: Part Two olacak. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu pek çok ülkede 1 Mart'ta gösterime girecek olan yeni Dune filmi için heyecanlı bekleyişimiz sürerken, filmden altı dakikalık bir bölüm internete yüklendi. Timothée Chalamet'nin hayat verdiği Paul Atreides'in bir kum solucanı ile ilk sınavını izlediğimiz bu sekansı aşağıda bulabilirsiniz.

    2021 yapımı Dune'da Frank Herbert imzalı bilim-kurgu klasiğini başarıyla beyazperdeye taşıyan Denis Villeneuve, devam filminin de yönetmen koltuğunda oturuyor. Dune'da, serinin ilk kitabının ilk yarısını perdeye taşıyan Villeneuve, Dune 2 ile birlikte ilk kitabın hikâyesini tamamlamış olacak.

    Dune 2, 1 Mart'ta Gösterime Girecek

    İlk filmin sonunda Fremenler'e katılırken gördüğümüz Paul Atredeis, devam filminde Arrakis gezegeninin kontrolünü ele geçirip babasının intikamını almak için mücadele verecek. Paul Atredeis'in bu mücadelesi, seçilmiş kişi olması için şekillendirilmiş kaderini de gün yüzüne çıkaracak.

    Devam filminde Timothée Chalamet'nin yanı sıra Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem ve Stellan Skarsgård da ilk filmdeki rolleriyle geri dönüyor. İkinci filmde onlara katılacak yeni isimler ise Florence Pugh, Austin Butler, Lea Seydoux ve Christopher Walken olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 2 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
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