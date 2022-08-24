Hayatta kalma temalı Dune Awakening duyuruldu

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Sinemalarda fırtınalar koparan Dune filminin ardından oyunları da gecikmedi. Dune: Spice Wars strateji oyununu Steam üzerinde erken erişime açan Funcom şimdi Shiro Games ile birlikte hayatta kalma temalı Dune Awakening oyununu duyurdu.

Dune Awakening neler sunuyor?

Hayatta kalma MMO tabanlı bir oyun olan Dune Awakening, film ile benzer bir senaryo üzerine şekilleniyor. Arrakis’in baharat kaynaklarını kontrol alma mücadelesinde yağmacılara ve düşman fraksiyonlara karşı ekipmanlarınızı korumanız gerekiyor. Zira baharat gelişiminiz için olmazsa olmaz.

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Devasa açık dünya içerisinde bir yandan düşmanlara karşı dururken diğer yandan kum fırtınası gibi doğal olaylara ve dev solucanlara karşı da tedbirli olmanız gerekiyor. Fırtınalar yüzey şeklini sürekli değiştirdiği için Arrakis’i keşfetmekte hızlı olmanız şart.

Etkileyici bir sinematik fragman ve interaktif web sitesi ile duyurusunu yapan Dune Awakening için henüz bir çıkış tarihi bulunmuyor ancak site üzerinde ön kayıtlar alınıyor. Oyun sadece PC için satışa çıkacak.

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