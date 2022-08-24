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    Hayatta kalma temalı Dune Awakening duyuruldu

    Arrakis gezegeninin baharat kaynaklarını ele geçirmek ve korumak için yoğun mücadelelerin yaşanacağı hayatta kalma MMO türü Dune Awakening oyunu PC için duyuruldu. 
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    Dune Awakening
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    Sinemalarda fırtınalar koparan Dune filminin ardından oyunları da gecikmedi. Dune: Spice Wars strateji oyununu Steam üzerinde erken erişime açan Funcom şimdi Shiro Games ile birlikte hayatta kalma temalı Dune Awakening oyununu duyurdu.

    Dune Awakening neler sunuyor?

    Hayatta kalma MMO tabanlı bir oyun olan Dune Awakening, film ile benzer bir senaryo üzerine şekilleniyor. Arrakis’in baharat kaynaklarını kontrol alma mücadelesinde yağmacılara ve düşman fraksiyonlara karşı ekipmanlarınızı korumanız gerekiyor. Zira baharat gelişiminiz için olmazsa olmaz.

    Devasa açık dünya içerisinde bir yandan düşmanlara karşı dururken diğer yandan kum fırtınası gibi doğal olaylara ve dev solucanlara karşı da tedbirli olmanız gerekiyor. Fırtınalar yüzey şeklini sürekli değiştirdiği için Arrakis’i keşfetmekte hızlı olmanız şart.

    Etkileyici bir sinematik fragman ve interaktif web sitesi ile duyurusunu yapan Dune Awakening için henüz bir çıkış tarihi bulunmuyor ancak site üzerinde ön kayıtlar alınıyor. Oyun sadece PC için satışa çıkacak.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

    Profil resmi
    Seto-Kaiba 14 saat önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 16 saat önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 16 saat önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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