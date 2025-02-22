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    Anlık Bildirim

    Dune: Awakening’in PC çıkış tarihi belli oldu

    Frank Herbert’in yarattığı Dune evreni, genişlemeye devam ediyor. Son yıllarda beyaz perdeye uyarlanan Dune filmleri, serinin yeni projelere ve medyalara taşınmasını sağladı.
    Dune: Awakening Tam Boyutta Gör
    Frank Herbert’in efsanevi serisi Dune, geçtiğimiz yıllarda yeniden beyaz perdeye taşınmıştı. Kısa sürede popüler kültürde büyük yankı uyandıran yapımların ardından Herbert Properties, serinin oyunlara uyarlanmasına da yeşil ışık yaktı.

    Dune: Awakening 20 Mayıs’ta satışa sunulacak

    Denis Villeneuve’nin yönettiği Dune filmlerinin başarısının ardından, Herbert Properties, markanın genişlemesi için birçok yeni projeye yeşil ışık yakmıştı. Bu süreçte Dune: Spice Wars piyasaya sürülürken Funcom, Dune: Awakening adlı yeni bir MMO yapımı üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Şimdi ise merakla beklenen bu devasa çevrimiçi oyunun PC çıkış tarihi resmen açıklandı.

    Geçtiğimiz yıllarda duyurulan hayatta kalma temelli MMO Dune oyunu hakkında yeni bilgiler paylaşıldı. Dune: Awakening, 20 Mayıs’ta 49.99$ fiyat etiketi ile Steam üzerinden satışa sunulacak. Oyunun PlayStation 5 ve Xbox Series sürümleri ise daha sonraki bir tarihte çıkış yapacak. Çıkışına hala aylar olsa da geliştirici Funcom, şimdiden oyuncular için bazı araçlar yayınladı. Bu araçlardan biri, oyun çıkmadan önce karakter yaratma imkanı sunuyor. Bir diğer araç ise, oyunun sistem gereksinimlerine uygun çalışıp çalışmadığını test eden bir benchmark aracı. Bu araçları kullanan oyuncular, oyun çıktığında özel “Frameblade” kozmetik ödülüne sahip olacak. Oyuncuları Arrakis’in acımasız çöllerine götürecek olan Dune: Awakening, MMO severlerin ilgisini çekebilecek mi? 20 Mayıs’ta bu sorunun cevabını alacağız.
     

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    Elektrikli ticari araç BIG.e'nin üretimi başladı

    X
    xsw 1 gün önce

    Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.

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