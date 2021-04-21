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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Poco M2 Reloaded tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Poco markası, geçen yıl piyasaya sürdüğü ve oldukça iyi bir satış grafiği yakalayan M2 akıllı telefonunun yeni bir versiyonunu çıkardı. Poco M2 Reloaded, 6.53 inç ekran ve 5.000 mAh pille geliyor.
    21 Nisan 2021, 16:30 (10 dk.)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Poco M2 Reloaded tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Çinli Poco markası geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü M2 akıllı telefonunun "Reloaded" takısına sahip yeni bir versiyonunu çıkardı. Siyah ve mavi renk seçenekleri ile gelen cihaz bugün itibarıyla satışa sunuluyor.

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    Poco M2 Reloaded esasında normal Poco M2'den çok farklı değil. Sadece bellek ve depolama kapasitesi bakımından farklılıklar taşıyor. Poco M2'nin Hindistan pazarında 1.3 milyon adet satış rakamına ulaştığını hatırlatalım.

    Poco M2 Reloaded tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Akıllı telefon gücünü MediaTek Helio G80 işlemciden alıyor. Bununla birlikte 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı mevcut. Cihazda microSD kart yuvasına da yer verilmiş.

    6.53 inç ekran ve 5.000 mAh pil

    Poco M2 Reloaded, FullHD+ çözünürlükte 6.53 inç ekran taşıyor. İhtiyaç duyduğu enerjiyi 18 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pilinden alan akıllı telefon 163.3 × 77 × 9.1 mm boyutlarında. Ağırlığı ise 198 gram.

    Poco M2 Reloaded tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Cihaz arka panelinde 13, 8, 5 ve 2 megapiksel sensör kombinasyonundan oluşan dörtlü kamera sistemi görev yapıyor. Ön tarafındaki damla çentikte ise 8 megapiksel selfie kamerası var.

    Yazılım tarafına baktığımızda Poco M2 Reloaded'in kutudan Android 10 tabanlı MIUI 12 arayüzüyle çıktığını görüyoruz. Parmak izi tarayıcısı arka panelde bulunan cihazın fiyat etiketinde ise 125 dolar yazıyor.



    https://www.91mobiles.com/hub/poco-m2-reloaded-with-fhd-display-launched-in-india-priced-under-rs-10000/
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