Sadece 31 ışık yılı uzaklıkta yaşanabilir gezegen keşfedildi: Yeni evimiz olabilir mi?

- Dünya'dan sadece 31 ışık yılı uzakta
- Bir tarafı sürekli karanlıkta ama sıcaklık yaşama elverişli
- Daha fazla bilgi için beklemek gerekecek
- Yorumlar
Dünya'dan sadece 31 ışık yılı uzakta
Wolf 1069 b, dünyanın dört bir yanından 50 gökbilimciden oluşan ekip tarafından keşfedildi. Dünya’dan sadece 31 ışık yılı uzaklıkta bulunan kırmızı cüce sınıfı yıldız Wolf 1069’un yörüngesinde dönen bu gezegen her anlamıyla heyecan verici. Wolf 1069 b, gezegenimizin 1.26 kütlesi ve 1.08 büyüklüğünde ve potansiyel olarak kayalık bir yapıda. Wolf 1069 b, aynı zamanda yıldızının yaşanabilir bölgesinde dönüyor ve bu da onu yüzeyinde sıvı suyun olabileceği anlamına geliyor. Ek olarak Wolf 1069 b, yaşanabilir bölge içerisinde bulunan Dünya boyutuna en yakın altıncı gezegen konumunda. Diğerleri ise sırasıyla, Proxima Centauri b, GJ 1061 d, Teegarden's Star c, GJ 1002 b ve GJ 1002 c.
Küçük bilgi: Dünya'dan en uzağa giden uzay aracı Voyager 1, bizden sadece 23,82 milyar kilometre uzakta ve ona ışık hızıyla 22 saat 4 dakikada gidebiliriz. 31 ışık yılı, insanlık için büyük ancak evren ölçeğinde çok küçük bir mesefa.
Bir tarafı sürekli karanlıkta ama sıcaklık yaşama elverişli
Gözlem ekibini yöneten Diana Kossakowski, "Yıldız Wolf 1069'un verilerini analiz ettiğimizde, kabaca Dünya kütlesine sahip bir gezegen gibi görünen net, düşük genlikli bir sinyal keşfettik" diyor. Keşfedilen gezegen, 15.6 günlük çok daha kısa yörünge süresine sahip olmasına rağmen kendi yıldızı bir kırmızı cüce olduğu için bu büyük bir sorun teşkil etmiyor. Bununla birlikte Wolf 1069 b'nin gelgitsel olarak ana yıldızına kilitlenmiş olduğu da keşfedildi. Yani, tıpkı Ay’da olduğu gibi gezegenin bir tarafı sürekli olarak yıldızına bakarken, diğer tarafı ise sürekli olarak karanlıkta kalıyor.
Daha fazla bilgi için beklemek gerekecek
Ne yazık ki, Trappist-1 sistemi ve Proxima b gibi diğer Dünya benzeri ötegezegen keşiflerinde olduğu gibi atmosferlerin kanıtlarını, bileşimini ve yaşamın potansiyel varlığını ortaya çıkarabilecek daha fazla çalışmanın yapılması gerekiyor. Kossakowski, "Muhtemelen bunun için bir 10 yıl daha beklememiz gerekecek" dedi, dolayısıyla "yeni evimiz" demek için daha zaman var. Bu tip gezegenlerin atmosferinin James Webb Uzay Teleskobu ile de incelenmesi mümkün değil zira arkalarında güçlü bir ışık kaynağı bulunmuyor. Dolayısıyla halihazırda Şili’de inşa edilen Extremely Large Telescope’un tamamlanmasını beklememiz gerekecek. Bu teleskop tamamlandığında dünyanın en büyük optik ve kızılötesi teleskopu olacak.Kaynakça https://www.space.com/wolf-1069-b-exoplanet-habitable-earth-mass-discovery https://newatlas.com/space/exoplanet-red-dwarf-habitable-zone/ https://www.mpg.de/19798012/exoplanet-earth-like-habitable Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?