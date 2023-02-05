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    Sadece 31 ışık yılı uzaklıkta yaşanabilir gezegen keşfedildi: Yeni evimiz olabilir mi?

    Sadece 31 ışık yılı uzaklıkta keşfedilen ve Dünya’nın ikizi olanak adlandırılan Wolf 1069 b, yaşama elverişli olabilir. Keşfedilen gezegenin kayalık olduğu ve yüzeyinde su bulunabileceği söyleniyor.
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    Dünya'dan 31 ışık yılı uzaklıkta yaşanabilir gezegen bulundu Tam Boyutta Gör
    Astronomlar Dünya’dan farklı yaşanabilir bir gezegen bulmak için uzunca bir süredir gökyüzünü inceliyor. Şimdiye kadar bulunan 5000’den fazla gezegenin sadece 200 tanesi kayalık yapıda ve bunların çok ama çok azı bize yakın diyebileceğimiz mesafede. Şimdi ise, keşfedilen Wolf 1069 b ötegezegeni her iki şartı da karşılıyor.

    Dünya'dan sadece 31 ışık yılı uzakta

    Wolf 1069 b, dünyanın dört bir yanından 50 gökbilimciden oluşan ekip tarafından keşfedildi. Dünya’dan sadece 31 ışık yılı uzaklıkta bulunan kırmızı cüce sınıfı yıldız Wolf 1069’un yörüngesinde dönen bu gezegen her anlamıyla heyecan verici. Wolf 1069 b, gezegenimizin 1.26 kütlesi ve 1.08 büyüklüğünde ve potansiyel olarak kayalık bir yapıda. Wolf 1069 b, aynı zamanda yıldızının yaşanabilir bölgesinde dönüyor ve bu da onu yüzeyinde sıvı suyun olabileceği anlamına geliyor. Ek olarak Wolf 1069 b, yaşanabilir bölge içerisinde bulunan Dünya boyutuna en yakın altıncı gezegen konumunda. Diğerleri ise sırasıyla, Proxima Centauri b, GJ 1061 d, Teegarden's Star c, GJ 1002 b ve GJ 1002 c.

    Küçük bilgi: Dünya'dan en uzağa giden uzay aracı Voyager 1, bizden sadece 23,82 milyar kilometre uzakta ve ona ışık hızıyla 22 saat 4 dakikada gidebiliriz. 31 ışık yılı, insanlık için büyük ancak evren ölçeğinde çok küçük bir mesefa.

    Bir tarafı sürekli karanlıkta ama sıcaklık yaşama elverişli

    Gözlem ekibini yöneten Diana Kossakowski, "Yıldız Wolf 1069'un verilerini analiz ettiğimizde, kabaca Dünya kütlesine sahip bir gezegen gibi görünen net, düşük genlikli bir sinyal keşfettik" diyor. Keşfedilen gezegen, 15.6 günlük çok daha kısa yörünge süresine sahip olmasına rağmen kendi yıldızı bir kırmızı cüce olduğu için bu büyük bir sorun teşkil etmiyor. Bununla birlikte Wolf 1069 b'nin gelgitsel olarak ana yıldızına kilitlenmiş olduğu da keşfedildi. Yani, tıpkı Ay’da olduğu gibi gezegenin bir tarafı sürekli olarak yıldızına bakarken, diğer tarafı ise sürekli olarak karanlıkta kalıyor.

    Wolf 1069 b Tam Boyutta Gör
    Aktarılanlara göre Wolf 1069 b, Dünya'nın aldığı güneş ışığının yaklaşık yüzde 65'ini alabiliyor ancak buna rağmen sıcaklık yaşam veya sıvı su için yeterli seviyede. Elde edilen verilere göre eğer gezegende bir atmosfer yoksa yüzey sıcaklığı güneşli tarafında -23 dereceye düşebilirdi. Ancak mevcut bilgiler gezegenin bir atmosferinin olduğu ve yüzey sıcaklığının ortalama 13 derece olabileceği aktarılıyor. Atmosferin varlığı, onu kendi yıldızının zararlı elektromanyetik radyasyonundan korumasına yardımcı olabilir.

    Daha fazla bilgi için beklemek gerekecek

    Ne yazık ki, Trappist-1 sistemi ve Proxima b gibi diğer Dünya benzeri ötegezegen keşiflerinde olduğu gibi atmosferlerin kanıtlarını, bileşimini ve yaşamın potansiyel varlığını ortaya çıkarabilecek daha fazla çalışmanın yapılması gerekiyor. Kossakowski, "Muhtemelen bunun için bir 10 yıl daha beklememiz gerekecek" dedi, dolayısıyla "yeni evimiz" demek için daha zaman var. Bu tip gezegenlerin atmosferinin James Webb Uzay Teleskobu ile de incelenmesi mümkün değil zira arkalarında güçlü bir ışık kaynağı bulunmuyor. Dolayısıyla halihazırda Şili’de inşa edilen Extremely Large Telescope’un tamamlanmasını beklememiz gerekecek. Bu teleskop tamamlandığında dünyanın en büyük optik ve kızılötesi teleskopu olacak.

    Kaynakça https://www.space.com/wolf-1069-b-exoplanet-habitable-earth-mass-discovery https://newatlas.com/space/exoplanet-red-dwarf-habitable-zone/ https://www.mpg.de/19798012/exoplanet-earth-like-habitable
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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 4 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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