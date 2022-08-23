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Pazar araştırma şirketi Omida, küresel TV satışlarının 2022 yılının ilk yarısında %6.6 oranında düşerek 92.6 milyon adede gerilediğini ortaya koyan bir rapor yayınladı. Paylaşılan veriler bir önceki yılın aynı dönemine göre %12.5 düşüşle toplam 47.5 milyar dolar değerinde TV satıldığını gösteriyor.

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Televizyon pazarının lideri %31.5'lik payla Samsung olarak öne çıkıyor. Güney Koreli teknoloji devi son altı ayda payını %0.5 oranında artırdı. İkinci sırada ise %17.4'lük paya sahip LG yer alıyor. TV pazarında ilk beşe girmeyi başaran diğer markalar TCL (%8.7), Hisense (%8.2) ve Sony (%7.4) olarak sıralanıyor.

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Premium TV segmentinde durum

Fiyat etiketi 2.500 doların üzerinde olan premium model segmentinde Samsung küresel pazarın yüzde 53.6'sını elinde bulunduruyor. Hemen arkasından ise %21.5 payla LG ve %17.2 ile Sony markalarının geldiğini görüyoruz. Samsung'un bu segmentteki lider ürününün Neo QLED TV modelleri olduğunu hatırlatalım.

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Dünya genelinde TV satışları düştü: Samsung pazar lideri