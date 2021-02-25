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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dünya'nın dijital ikizi oluşturulacak

    Gezegenimizin, gelecekteki iklimini modellemek ve ayrıca doğa üzerindeki insan etkisini tahmin etmek için dijital bir kopyasının oluşturulacağı açıklandı.
    25 Şubat 2021, 22:00 (Güncellendi, 1 gün)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Dünya'nın dijital ikizi oluşturulacak
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    Gelecekteki iklim değişikliğini doğru bir şekilde tahmin etmek için, bu değişiklikleri belirleyen mümkün olduğunca çok faktörü hesaba katmak gerekiyor. Tüm bunlara paralel olarak ise Avrupalı bilim adamları, bu amaçlara hizmet etmesi amacıyla, gezegenimizin dijital bir modelini oluşturmayı planlıyorlar.

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    Destination Earth adlı bu proje, bir grup Avrupalı uzman tarafından geliştirildi. Çalışma 2021'in ortalarında başlayacak ve 10 yıl içinde hazır olması planlanıyor. Bu süre zarfında, iklimbilimcilerin, bilim adamlarıyla birlikte, yalnızca Dünya'nın bir kopyasını değil, aynı zamanda mekansal, zamansal ve iklimsel olayları gösteren algoritmaları da oluşturması gerekiyor.

    Dünya'nın dijital ikizi oluşturulacak
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    Çeşitli senaryolar test edilebilecek

    Dolayısı ile su ve enerji kaynaklarının kullanımı da dahil olmak üzere gezegen üzerindeki insan etkisini hesaba katan bir sistemin oluşturulması hedefleniyor. Tüm bunların yanı sıra, gezegenimizin dijital kopyası, potansiyel iklim değişikliği senaryolarının yaratılacağı ve test edileceği bir bilgi sistemi olarak da kullanılacak.

    Örneğin, bir enerji şirketi, bir hidroelektrik santrali inşa etmek için herhangi bir ülkede baraj yapmaya karar verdi. Dünya'nın "ikizini" kullanmak, bu tesisin inşasının bölgedeki iklim değişikliğini nasıl etkileyeceğini tahmin etmeyi de sağlayacak.



    https://phys.org/news/2021-02-scientists-highly-accurate-digital-twin.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Spider_hip (Doğan Eray) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Welcome to Matrix.
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    L laylaylaylom 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şu an yaşadığımız dünya belki de böyle bir uygulamadan tesadüfen çıkmıştır kim bilebilir
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    RAIZEN 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    Doğal değişkenleri hesaplamak mümkün olabilir ama dünyayı bugünkü haline getiren insan faktörünü nasıl simüle edecekler gerçekten merak ettim.
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    BekirHan (Bekir Han) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Digital-Twin dedikleri yöntemle demografik yapnın da etkisiyle, ısınma, soğuma, su tüketimi vs. onlarca kalemi denkleme dahil edip simüle edecekler. Şu an sınırlı değişkenle hava durumu tahmini için bile süper bilgisayarlar kullanılıyor CFD çözümü yapmak için. Acaba nasıl bir sistem kullanılacak...1B mu 3B mu kullanacaklar acaba... (zaman değişkeni +1 boyut)
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    T tbbtl 13 sa. ( Mesaj Silindi ) BekirHan
    birincisi değişken sayısının altından kalkamazlar, ikincisi ihtimaller sonsuz denecek kadar çok. yazılımdan önce algoritma çöker
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Welcome to Matrix.
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    E Elektrikliarabasever 1 gün ( Mesaj Silindi ) Spider_hip
    Ya zaten Matrix benzeri bir dünyada yaşıyorsak :)
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    X x2yk (x y) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Tamam, bir Dünya bize yetiyor baş edemiyoruz bir de ikizini yapında hepten daha da içine edelim Dünya nin.

    Bu dijital Dünya üzerinden bulduklarınızi gerçek dunyao da uygular bunlar ve al başına yeni sorunlar yeni belalar yeni çıkarımlar Dünya zaten şuan pandemi borsa dijital paralar diye yeni yeni belalarla uğraşıyor bir de daha da yenilerini çıkarsınlar.
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