Dünya'nın dijital ikizi oluşturulacak

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Gelecekteki iklim değişikliğini doğru bir şekilde tahmin etmek için, bu değişiklikleri belirleyen mümkün olduğunca çok faktörü hesaba katmak gerekiyor. Tüm bunlara paralel olarak ise Avrupalı bilim adamları, bu amaçlara hizmet etmesi amacıyla, gezegenimizin dijital bir modelini oluşturmayı planlıyorlar.

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Destination Earth adlı bu proje, bir grup Avrupalı uzman tarafından geliştirildi. Çalışma 2021'in ortalarında başlayacak ve 10 yıl içinde hazır olması planlanıyor. Bu süre zarfında, iklimbilimcilerin, bilim adamlarıyla birlikte, yalnızca Dünya'nın bir kopyasını değil, aynı zamanda mekansal, zamansal ve iklimsel olayları gösteren algoritmaları da oluşturması gerekiyor.

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Çeşitli senaryolar test edilebilecek

Dolayısı ile su ve enerji kaynaklarının kullanımı da dahil olmak üzere gezegen üzerindeki insan etkisini hesaba katan bir sistemin oluşturulması hedefleniyor. Tüm bunların yanı sıra, gezegenimizin dijital kopyası, potansiyel iklim değişikliği senaryolarının yaratılacağı ve test edileceği bir bilgi sistemi olarak da kullanılacak.

Örneğin, bir enerji şirketi, bir hidroelektrik santrali inşa etmek için herhangi bir ülkede baraj yapmaya karar verdi. Dünya'nın "ikizini" kullanmak, bu tesisin inşasının bölgedeki iklim değişikliğini nasıl etkileyeceğini tahmin etmeyi de sağlayacak.

https://phys.org/news/2021-02-scientists-highly-accurate-digital-twin.html

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