Apple CEO'su Tim Cook, yepyeni bir iPhone sözü verdi: Çentik tarih olabilir

Tam Boyutta Gör

Kısa süre önce teknoloji devi Apple'ın yıllık hissedarlar toplantısı düzenlediği ve bu toplantıda şirket yönetiminin geçen yılki performansına daha yakından bakıldığı öğrenildi. Ayrıca CEO Tim Cook'un Apple'ın geleceğe yönelik planlarından bazılarını paylaştığı belirtiliyor.

İlginizi Çekebilir

Apple yeni iPhone modellerinin isimlendirmesinde eskiye dönebilir

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy M62, şirketin resmi web sitesinde listelendi: İşte özellikleri"

Bu toplantıda Apple'ın başındaki isim Cook, tam olarak ne beklendiğini detaylandırmadı, ancak bir tasarım değişikliği ve çentiğin terk edilmesinden bahsettiği varsayılıyor. Yeni nesil iPhone'larda çentiğin küçültülmesi veya tamamen kaldırılması bekleniyor. Zira, Çini akıllı telefon üreticileri, çentik konusunda bir süredir daha kompakt çözümler sunmaya başladılar.

Tam Boyutta Gör

iPhone kullanıcılarını sevindiren gelişme

Geçen yıliPhone 12'nin piyasaya sürülmesinden sonra, çeşitli kaynaklar Apple'ın çentiksiz bir iPhone 13 prototipini test ettiğini bildirimişlerdi. Eğer bu söylenti doğruysa ve sonuçlar kabul edilebilirse, kullanıcılar açısından bu sinir bozucu durum tarihe karışabilir.

Önceki sızıntılar ise Apple'ın bu yıl tanıtacağı yeni nesil akıllı telefonlarını, iPhone 13 olarak değil, iPhone 12s olarak adlandıracağı yönündeydi. Dolayısı ile önümüzdeki yılki iPhone modellerinde (12s) çentiğin küçültüleceği ve iPhone 13 ile birlikte de tamamen kaldırılabileceği düşünülüyor.

https://news.mydrivers.com/1/741/741813.htm

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.