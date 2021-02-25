Apple CEO'su Tim Cook, yepyeni bir iPhone sözü verdi: Çentik tarih olabilir

Kısa süre önce teknoloji devi Apple'ın yıllık hissedarlar toplantısı düzenlediği ve bu toplantıda şirket yönetiminin geçen yılki performansına daha yakından bakıldığı öğrenildi. Ayrıca CEO Tim Cook'un Apple'ın geleceğe yönelik planlarından bazılarını paylaştığı belirtiliyor.İlginizi Çekebilir Apple yeni iPhone modellerinin isimlendirmesinde eskiye dönebilir
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy M62, şirketin resmi web sitesinde listelendi: İşte özellikleri"
Bu toplantıda Apple'ın başındaki isim Cook, tam olarak ne beklendiğini detaylandırmadı, ancak bir tasarım değişikliği ve çentiğin terk edilmesinden bahsettiği varsayılıyor. Yeni nesil iPhone'larda çentiğin küçültülmesi veya tamamen kaldırılması bekleniyor. Zira, Çini akıllı telefon üreticileri, çentik konusunda bir süredir daha kompakt çözümler sunmaya başladılar.
iPhone kullanıcılarını sevindiren gelişme
Geçen yıliPhone 12'nin piyasaya sürülmesinden sonra, çeşitli kaynaklar Apple'ın çentiksiz bir iPhone 13 prototipini test ettiğini bildirimişlerdi. Eğer bu söylenti doğruysa ve sonuçlar kabul edilebilirse, kullanıcılar açısından bu sinir bozucu durum tarihe karışabilir.
Önceki sızıntılar ise Apple'ın bu yıl tanıtacağı yeni nesil akıllı telefonlarını, iPhone 13 olarak değil, iPhone 12s olarak adlandıracağı yönündeydi. Dolayısı ile önümüzdeki yılki iPhone modellerinde (12s) çentiğin küçültüleceği ve iPhone 13 ile birlikte de tamamen kaldırılabileceği düşünülüyor.
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Atak Faz-2 helikopterin ilk teslimatı yapıldı
Aynı tasarım; 6,6S,7,8
Aynı tasarım; X,XS,11,12
Yeni iPhone’un radikal bir değişim yaşaması kaçınılmaz.
Bundan sonra kesinlikle iphone tercih edeceğim, bu markalar o kadar çok model çıkarıyor ki sonra o modellerden desteklerini hızlı bir şekilde çekiyorlar en kötüsü telefonu okutmak istesen okutamıyorsun çünkü millet yıllarca güncelleme alan telefonu tercih ediyor.
Hele hele xiaomi hayatta almam yahu o kadar para verdiğim telefonda stok uygulamanda reklam görmek zorunda mıyım?
bütçe dostu cep yakar kendimden biliyorum
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