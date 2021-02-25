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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple CEO'su Tim Cook, yepyeni bir iPhone sözü verdi: Çentik tarih olabilir

    Sızan yeni bilgiler, bu yıl yepyeni bir iPhone'un gelebileceğine işaret ediyor. Önemli gelişme, hissedarlar yıllık toplantısında şirketin CEO'su Tim Cook tarafından açıklandı.
    25 Şubat 2021, 16:00 (Güncellendi, 1 gün)
    12,1b
    1
    77
    iPhone
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    13

    Apple CEO'su Tim Cook, yepyeni bir iPhone sözü verdi: Çentik tarih olabilir
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    Kısa süre önce teknoloji devi Apple'ın yıllık hissedarlar toplantısı düzenlediği ve bu toplantıda şirket yönetiminin geçen yılki performansına daha yakından bakıldığı öğrenildi. Ayrıca CEO Tim Cook'un Apple'ın geleceğe yönelik planlarından bazılarını paylaştığı belirtiliyor.

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    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy M62, şirketin resmi web sitesinde listelendi: İşte özellikleri"

    Bu toplantıda Apple'ın başındaki isim Cook, tam olarak ne beklendiğini detaylandırmadı, ancak bir tasarım değişikliği ve çentiğin terk edilmesinden bahsettiği varsayılıyor. Yeni nesil iPhone'larda çentiğin küçültülmesi veya tamamen kaldırılması bekleniyor. Zira, Çini akıllı telefon üreticileri, çentik konusunda bir süredir daha kompakt çözümler sunmaya başladılar.

    Apple CEO'su Tim Cook, yepyeni bir iPhone sözü verdi: Çentik tarih olabilir
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    iPhone kullanıcılarını sevindiren gelişme

    Geçen yıliPhone 12'nin piyasaya sürülmesinden sonra, çeşitli kaynaklar Apple'ın çentiksiz bir iPhone 13 prototipini test ettiğini bildirimişlerdi. Eğer bu söylenti doğruysa ve sonuçlar kabul edilebilirse, kullanıcılar açısından bu sinir bozucu durum tarihe karışabilir.

    Önceki sızıntılar ise Apple'ın bu yıl tanıtacağı yeni nesil akıllı telefonlarını, iPhone 13 olarak değil, iPhone 12s olarak adlandıracağı yönündeydi. Dolayısı ile önümüzdeki yılki iPhone modellerinde (12s) çentiğin küçültüleceği ve iPhone 13 ile birlikte de tamamen kaldırılabileceği düşünülüyor.



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    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    sera444 (Buğra ÖZDEN) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen marsk35
    2017 yılında aldığım sony xperiza Xz1 4 gb rami ile snapdragon 835 ile sıkıntısız çalışıyor hala ama konu bu değil herkesin kendi özgür iradesi ve ekonomik bir bütçesi var insanların tercihlerini yeren sözler kullanmasanız keşke kaldıki hala s3 mini kullanan insanlar var çok taraflı ve gereksiz bi yorum olmuş sizinki isteyen isteği telefonun parçasını hayli hayli bulur efenim
    2017 yılında aldığım sony xperiza Xz1 4 gb rami ile snapdragon 835 ile sıkıntısız çalışıyor hala ama konu bu değil herkesin kendi özgür iradesi ve ekonomik bir...
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    2 Yanıt Yanıtla +54
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    marsk35 (Marsk KY) 1 gün ( Mesaj Silindi ) dargmen
    Telefonum iphone bir telefonu en az 5 sene kullanırım çevremde bir android telefonu 5 sene stabil memnun kalarak kullanan görmedim git bak hala iphone 5 kullanan var. İphone 5 zamanında çıkan hangi adroid telefon hala stabil şekilde kullanılıyor zamanında iphoneyle adroidr aynı parayı verenlerin aklina tükür bence para basar gibi piyasaya android telefon basan ve 6 ay geçmeden çöp olan modellerle dolu güncellemeyi felan geçtim bugun aldın yarın kılıf bulamıyorsun ekran kırılsa parça bulamıyorsun ucuz diye aldığın telefonlara. Pahalı adroid almakta başlı başına hata aynı paraya iphone al 5 sene kafan rahat hala iphone 5 yazdığında ekrandan kasasına kadar telefonu topluyorsun. Herşey hava atmak değil
    Telefonum iphone bir telefonu en az 5 sene kullanırım çevremde bir android telefonu 5 sene stabil memnun kalarak kullanan görmedim git bak hala iphone 5 kullan...
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    7 Yanıt Yanıtla +43
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    dargmen (emrullah şallı) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Centigi Çinliler tarih etti bunların haberi yokmuymus eyvah eyvsh bunlardan telefon alanlarin. Ben aklına tüküreyim 🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭
    3 Yanıt Yanıtla +13
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    F Fokfe (Furkan ) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Umarım çentiksiz model çıkarırlar. İphonedan sonra androidler de full ekranlı modellere geçecektir.
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    ChiefOfficer (Ilgın ) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    bu çentik sanırım bir tek beni rahatsız etmiyor aksine hoş bile geliyor.
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    T temhem3838 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    şu aypon çentigi bıraksada dierleride bırakır lanet çentikten kurtuluruz 5 yıllık telefonu degiştirebilirim sonunda
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    lionessciri (Kadir ) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    4 modelde bir tasarım değişiyor.

    Aynı tasarım; 6,6S,7,8
    Aynı tasarım; X,XS,11,12

    Yeni iPhone’un radikal bir değişim yaşaması kaçınılmaz.
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    M matador_mirkhan 9 sa. ( Mesaj Silindi ) lionessciri
    12’de kasa yapısı değişti
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    Concordato 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Sırayla nokia, samsung, huawei ve xiaomi kullandım şu an mi 8 lite var.

    Bundan sonra kesinlikle iphone tercih edeceğim, bu markalar o kadar çok model çıkarıyor ki sonra o modellerden desteklerini hızlı bir şekilde çekiyorlar en kötüsü telefonu okutmak istesen okutamıyorsun çünkü millet yıllarca güncelleme alan telefonu tercih ediyor.

    Hele hele xiaomi hayatta almam yahu o kadar para verdiğim telefonda stok uygulamanda reklam görmek zorunda mıyım?
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    eskikarateci (Faruk Ergin) 1 gün ( Mesaj Silindi ) Concordato
    evet reklam görmek zorundasın çünkü 2 dk süren küçük bir işi bile yapamıyorsun. bence de 3 4 katı fazla para verip iphone almalısın. pahalı olmasının nedeni zaten basit kullanıcı deneyimi arayanlara hitap etmesi
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    B bircancan (becet ucar) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    eskiden bizde iphone kullanıyorduk,taki centik çıkana kadar,telefonla video izliyoruz sırf mesajlasmak için degil
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    AzuLA (Cem Subasi) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Centigi neden sevmediklerini anlayamadim bir turlu nedense.
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    B batuqwert7878 (batuhan ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    iphone alıp garantimin benle alakasız durumdan dolayı bana fahiş fiyat sundular yaptırtmadım thh ile geri aldım paramı 4500 tl s10+ aldım memnunum şuan lık iphone göre iyi ve kötü yönleri var ama memnunum herkes istediği telefonu bütçesi doğrultusunda alabilir bütçe sınırım olmasa iphone 12 pro alır yoluma bakarım, babanızın malı gibi savunmaya gerek yok markaları kim ne vermiş parasına göre onu alın 4500 tl iphone 7 plus ya da iphone se alacağıma s10 plus alırım bu benim görüşüm kimisi ios akıcılığı ister android kullanamaz parası yetmez iphone 7 alır herkes bütçesine göre tercih etsin bu şirketler sizin savunduğunuz kadar düşünmüyorlar bizi merak etmeyin garanti diye övünen apple 2 kere thh yoluyla çözüme ulaştım ama dediği gibi maddi sıkıntım olmasa iphone 12 pro alırım kamera benim için önemli ve kamerası beni cezbediyor.
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    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    en yüksek fiyatlı telefon alıp 6 sene kullanmak

    bütçe dostu cep yakar kendimden biliyorum
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    W WildArms (Emre Mantarcı) 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    bu çentik düşmanlığını anlamıyorum böyle konular görmediğim zaman telefonda çentik oldugunu bıle fark etmıyorum kullanımda bi sıkıntı yapmıyor
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    12130 kez okundu.
    36 kişi, toplam 36 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Apple, iphone 13 ve
    4 etiket daha iphone 12s çentik tasarım tim cook
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