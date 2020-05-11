Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid-19'a özel mobil uygulaması bu ay sunulacak

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Dünya Sağlık Örgütü'nün(WHO) insanların özellikle kaynak yetersizliği olan ülkelerde Covid-19 olup olmadığını değerlendirmek için bir uygulama başlatmayı planladığı bildiriliyor. Reuters tarafından hazırlanan bir rapora göre WHO, uygulamayı bu ay içerisinde başlatmayı planlıyor. Uygulama ayrıca bluetooth tabanlı kişi izleme özelliğine de sahip olabilir.

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Her hükümet uygulamada özelleştirmeler yapabilecek

Raporda, WHO'dan Bernardo Mariano, yeni uygulamanın insanlara semptomlarını soracağını ve Covid-19 olup olmayacağı konusunda rehberlik sunacağını belirtiyor. Ayrıca, nasıl test edileceği hakkındaki bilgilerin eklenmesi kullanıcının ülkesine göre kişiselleştirilecektir.

Bu, güçlü teknoloji veya eğitim altyapıları olmayan ülkelerdeki insanlar için yararlı olabilir. Yanlış bilgi her yerde de olabiliyor, bu nedenle önde gelen küresel sağlık otoritesinden resmi bir kaynağa sahip olmak, Covid-19'u soğuk algınlığı veya gripten farklı kılan şeylerden hala emin olmayan insanlar için işleri düzeltebilir.

Ayrıca Bkz. "Fosil yakıta ihtiyaç duymayan, prototip jet motoru oluşturuldu"

Reuters'da yer alan bilgilere göre WHO, küresel olarak uygulama mağazalarında bir sürüm yayınlayacak olsa da, herhangi bir hükümet uygulamanın temel teknolojisini alabilir, özellikler ekleyebilir ve uygulama mağazalarında kendi sürümünü yayınlayabilecek.

https://www.engadget.com/who-covid-19-symptoms-app-225255992.html

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