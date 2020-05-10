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    havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Fosil yakıta ihtiyaç duymayan, prototip jet motoru oluşturuldu

    Yapılan araştırmalarla bilim insanları, plazma tarafından desteklenen fosil yakıt içermeyen jet tahrik sisteminin, bir jet motoru ile aynı miktarda itme gücü üretebileceğini iddia ediyorlar.
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    havacılık
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Çin'deki araştırmacılar, itici güç üretmek için hava plazmasını kullanan ve insanların karbon emisyonu olmayan hava yolculuğu rüyasına bir adım daha yaklaşan bir prototip jet motoru geliştirdiler.

    AIP Advances dergisinde yayımlanan araştırmaya göre cihaz havayı sıkıştırıyor ve mikrodalgalarla iyonize ediyor, itiş gücüne sahip plazma üretiyor . Bu, uçakların bir gün sadece elektrik ve etrafındaki havayı yakıt olarak kullanarak uçabileceği anlamına gelir.

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    Fosil yakıta ihtiyaç duymayan, prototip jet motoru oluşturuldu
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    Araştırmacılar, ürettikleri cihazın, havayı sıkıştırarak ve mikrodalgalarla iyonize ederek itiş gücü ürettiğini söylediler. Teknolojiyi, 24 milimetre çapında bir kuvars boru üzerine 1 kilogramlık çelik bir topu kaldırmak için kullandılar. Başarılı olan bu deneyde, geleneksel bir jet motoru ile aynı itiş gücü elde edildi.

    Baş araştırmacı ve Wuhan Üniversitesi'nden profesör Jau Tang bir basın açıklamasında; "Sonuçlarımız, mikrodalga hava plazmasına dayanan bir jet motorunun geleneksel fosil yakıtla çalışan jet motoruna potansiyel olarak uygun bir alternatif olabileceğini gösterdi. Çalışmamızın motivasyonu, fosil yakıtla çalışan motorlarını otomobil ve uçak gibi taşıtlarda sıkça kullanması nedeniyle küresel ısınma problemlerinin çözülmesine yardımcı olmaktır. Tasarımımızla fosil yakıta ihtiyaç yoktur ve bu nedenle sera etkilerine ve küresel ısınmaya neden olacak karbon emisyonu yoktur." dedi

    Ayrıca Bkz. "Facebook, karanlık mod seçeneğini tüm masaüstü kullanıcılarına sundu"

    Araştırmacılar, prototip tasarımını tam boyutlu halini bir jete ölçeklendirmek için yüksek güçlü mikrodalga kaynaklarına sahip çok sayıda bu iticiyi oluşturmayı hedefliyorlar.



    https://www.caixinglobal.com/2020-05-09/chinese-scientists-create-fossil-fuel-free-prototype-jet-engine-101551806.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    aulkem (Atakan Ülkem) 5 gün en beğenilen
    Yorumlara bakılırsa bazı kısımlar yanlış anlanmış. Yakıtsız değil, potrolsüz uçmaktan bahsediliyor. Yine yüklü miktarda elektrik kullanılacak, yani elektrikli araba gibi elektrikli uçak olacak.
    Yorumlara bakılırsa bazı kısımlar yanlış anlanmış. Yakıtsız değil, potrolsüz uçmaktan bahsediliyor. Yine yüklü miktarda elektrik kullanılacak, yani elektrikli ...
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    1 Yanıt Yanıtla +7
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    CleanCoders (Fatih ) 5 gün aulkem
    doğru söylüyorsun ancak haberde havanın yakıt olarak kullanıldığı yorumu yapılınca kaçınılmaz sonuç ortaya çıkıyor.
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    erdem3113 (Erdem ) 5 gün alito
    Bir 40 Milyar dolar da onlar için harcarız, sıkıntı yok. :d
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    alito (A. Teyfik Görmez) 5 gün erdem3113
    Sonra bi 40 milyar daha! hobbaa tamamdır.
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    darkaura 4 gün
    teknik olarak klasik jet motoruda fosil yakita ihtiyac duymaz. esnek yapisi sayesinde yanabilen ve akiskan olan hersey ile calismasi mumkundur. gaz yagindan metana hatta jel yanicilara kadar her cesit yakit ile calisabiliyorlar. isterseniz biodizel verirsiniz, isterseniz elektrolizden uretilen hidrojeni. fosil yakitlara bu kadar bagimli olmamizin nedeni motorlarimizin ve teknolojimizin tercihleri degil, fosil yakitin cok yuksek enerji yogunluguna sahip, bol ve ucuz elde edilebilen bir kaynak olmasi.
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    ahmetbozkurt85 5 gün
    bildigim kadarıyla emin degilim tabi nasa bunu kullanıyordu zaten.fikir güzel umarım sonuçlanır.
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    DH Misafiri 5 gün
    Aslında yeni bir teknoloji değil. Bildiğiniz iyon motoru yapmışlar. Nasa bunu 1970 lerden beridir bazı uzay araçlarında kullanıyor. Burada hava kompresörü ve mikrodalga için rf jenaratörü kullanılmış. Bunları çalıştırmak için yüksek güçlü enerji gerekir. Bunun içinde yine fosil yakıtla çalışan bir motora ihtiyacınız var. Çokta verimli bir seçenek gibi görünmüyor.
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    alito (A. Teyfik Görmez) 5 gün DH Misafiri
    İlk hareket için dediğin doğru olabilir. Kaldı ki ilk hareketi güçlü bir batarya sistemiyle de verebilirler. Ama 1 gün boyunca yakıtsız havada kalabilmesi bence bir devrimdir.
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    SuperVisör (mahir cam) 5 gün
    şu arabistanın fişi çekilir yakındır
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    FTuberk 5 gün
    Haber yanlış değil havayı yakıt olarak kullanmaktan bahsediliyor. Yani şu an da bindiğiniz her dizel çoğunlukla havayı patlatır. Patlatmak için de az miktarda dizel yakıtı kullanır. Bundan dolayı yakıtca fakir karışımdır. Yani bu mantıkla havayı yeteri kadar sıkıştırabilir ve düzenli hale getirebilirseniz, sadece bir kıvılcımla yukarıdaki makaledeki sonucu elde edebilirsiniz. Ki buna benzer teknolojiler uçak motorlarında var yalnız sorun havayı bu denli sıkıştırabilmek. Scramjet motorlar örnek olabilir yani gene onlarda petrolün türevlerini kullanıyorlar fakat çoğunlukla sıkıştırılmış havanın etkisiyle itki sağlanıyor.

    Kısaca fikir güzel ama sahildeki bir çakıl taşı. Daha çok yolu var.
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    deoks 5 gün
    Başlığı okuyunca yeni bir erke dönergeci keşfedildi sandım.
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    CleanCoders (Fatih ) 5 gün
    "...etrafındaki havayı yakıt olarak kullanarak uçabileceği anlamına gelir." cümlesi tam bir felaket olmuş. kendi yorumunuzu katmış olmalısınız. hava yakıt olarak kullanılmıyor.
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    aulkem (Atakan Ülkem) 5 gün en beğenilen
    Yorumlara bakılırsa bazı kısımlar yanlış anlanmış. Yakıtsız değil, potrolsüz uçmaktan bahsediliyor. Yine yüklü miktarda elektrik kullanılacak, yani elektrikli araba gibi elektrikli uçak olacak.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    CleanCoders (Fatih ) 5 gün aulkem
    doğru söylüyorsun ancak haberde havanın yakıt olarak kullanıldığı yorumu yapılınca kaçınılmaz sonuç ortaya çıkıyor.
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    Musty3535123 5 gün
    bu gerçekleşirse hava taşımacılığı ve ulaşımı patlar. yakıt masrafı sıfır demek inanılmaz birşey. arabalarada jet motoru takar bedavaya getirirz :D
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    Denorath 6 gün
    Gerçekten çok muazzam bir fikir. Umarım bir gün kullanılmaya başlanır.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    4747 kez okundu.
    16 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    hava plazma motor, fosil yakıtsız motor ve
    3 etiket daha sıfır emisyon içten yanmalı motor Bilim ve Teknoloji
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