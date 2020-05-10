Fosil yakıta ihtiyaç duymayan, prototip jet motoru oluşturuldu

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Çin'deki araştırmacılar, itici güç üretmek için hava plazmasını kullanan ve insanların karbon emisyonu olmayan hava yolculuğu rüyasına bir adım daha yaklaşan bir prototip jet motoru geliştirdiler.

AIP Advances dergisinde yayımlanan araştırmaya göre cihaz havayı sıkıştırıyor ve mikrodalgalarla iyonize ediyor, itiş gücüne sahip plazma üretiyor . Bu, uçakların bir gün sadece elektrik ve etrafındaki havayı yakıt olarak kullanarak uçabileceği anlamına gelir.

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Araştırmacılar, ürettikleri cihazın, havayı sıkıştırarak ve mikrodalgalarla iyonize ederek itiş gücü ürettiğini söylediler. Teknolojiyi, 24 milimetre çapında bir kuvars boru üzerine 1 kilogramlık çelik bir topu kaldırmak için kullandılar. Başarılı olan bu deneyde, geleneksel bir jet motoru ile aynı itiş gücü elde edildi.

Baş araştırmacı ve Wuhan Üniversitesi'nden profesör Jau Tang bir basın açıklamasında; "Sonuçlarımız, mikrodalga hava plazmasına dayanan bir jet motorunun geleneksel fosil yakıtla çalışan jet motoruna potansiyel olarak uygun bir alternatif olabileceğini gösterdi. Çalışmamızın motivasyonu, fosil yakıtla çalışan motorlarını otomobil ve uçak gibi taşıtlarda sıkça kullanması nedeniyle küresel ısınma problemlerinin çözülmesine yardımcı olmaktır. Tasarımımızla fosil yakıta ihtiyaç yoktur ve bu nedenle sera etkilerine ve küresel ısınmaya neden olacak karbon emisyonu yoktur." dedi

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Araştırmacılar, prototip tasarımını tam boyutlu halini bir jete ölçeklendirmek için yüksek güçlü mikrodalga kaynaklarına sahip çok sayıda bu iticiyi oluşturmayı hedefliyorlar.

https://www.caixinglobal.com/2020-05-09/chinese-scientists-create-fossil-fuel-free-prototype-jet-engine-101551806.html

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