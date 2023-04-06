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2023 Dünyada Yılın Otomobili ödülünün kazananı açıklandı. 32 ülkeden 100 otomotiv gazetecisinden oluşan jüri, final turunda BMW X1/iX1 ve Kia Niro'yu geride bırakan elektrikli Hyundai Ioniq 6'yı ödüle layık görüldü. Böylelikle yılın otomobili ünvanı üst üste ikinci kez Hyundai modeline gitmiş oldu.

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Koreli araç sadece "Dünyada Yılın Otomobili" ana adaylığında değil aynı zamanda "Dünyada Yılın Elektrikli Otomobili" ve "Dünyada Yılın Otomobil Tasarımı" ödüllerini de kazandı. İlginçtir ki 2022 yılında Hyundai Ioniq 5 modeli de aynı kategorilerde ödül kazanmıştı.

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800 V batarya sistemi ve 614 km menzil

E-GMP mimarisi üzerine inşa edilen Hyundai Ioniq 6, 800 V batarya sistemiyle donatıldı. Bu teknoloji aracın bataryasının 18 dakika içinde %10'dan %80 doluma ulaşmasını sağlıyor. Tek şarjla 614 km menzil sunan Ioniq 6'nın 0.21 cd ile otomobiller arasında en düşük sürtünme katsayılarından birine sahip olduğunu belirtelim.

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Diğer kategorilerde Lucid Air 'Yılın Lüks Otomobili' seçilirken, Kia EV6 GT 'Yılın Performans Otomobili' ödülünü aldı. Araç oylamada yeni Nissan Z ve Toyota GR Corolla'yı geride bıraktı. 'Yılın Şehir Otomobili' ödülü ise Citroen C3'e gitti.

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Dünyada Yılın Otomobili seçildi: İşte kazanan model