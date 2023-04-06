Dünyada Yılın Otomobili seçildi: İşte kazanan model

2023 Dünyada Yılın Otomobili ödülünün kazananı açıklandı. 32 ülkeden 100 otomotiv gazetecisinden oluşan jüri, final turunda BMW X1/iX1 ve Kia Niro'yu geride bırakan elektrikli Hyundai Ioniq 6'yı ödüle layık görüldü. Böylelikle yılın otomobili ünvanı üst üste ikinci kez Hyundai modeline gitmiş oldu.
Koreli araç sadece "Dünyada Yılın Otomobili" ana adaylığında değil aynı zamanda "Dünyada Yılın Elektrikli Otomobili" ve "Dünyada Yılın Otomobil Tasarımı" ödüllerini de kazandı. İlginçtir ki 2022 yılında Hyundai Ioniq 5 modeli de aynı kategorilerde ödül kazanmıştı.
800 V batarya sistemi ve 614 km menzil
E-GMP mimarisi üzerine inşa edilen Hyundai Ioniq 6, 800 V batarya sistemiyle donatıldı. Bu teknoloji aracın bataryasının 18 dakika içinde %10'dan %80 doluma ulaşmasını sağlıyor. Tek şarjla 614 km menzil sunan Ioniq 6'nın 0.21 cd ile otomobiller arasında en düşük sürtünme katsayılarından birine sahip olduğunu belirtelim.
Diğer kategorilerde Lucid Air 'Yılın Lüks Otomobili' seçilirken, Kia EV6 GT 'Yılın Performans Otomobili' ödülünü aldı. Araç oylamada yeni Nissan Z ve Toyota GR Corolla'yı geride bıraktı. 'Yılın Şehir Otomobili' ödülü ise Citroen C3'e gitti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı