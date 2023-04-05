Mercedes EQG elektrikli G Wagon için sınırları kaldıran yeni pil teknolojisi geliyor!

Daha fazla enerji tutan, daha uzun sürüş menzili sağlayan ve daha hızlı şarj olan yeni nesil elektrikli otomobil pilleri için yolun sonuna gelindi. Elektrikli otomobiller için pil malzemelerinde uzmanlaşmış California merkezli şirket Sila Technology, yaptığı açıklamada geliştirdikleri "Titan Silicon" adlı yeni pil teknolojisinin seri üretime başladıktan sonra artık ticari olarak kullanılabileceğini duyurdu. Yeni teknoloji ilk olarak elektrikli Mercedes-Benz EQG G Wagon’a güç verecek. Yeni pil her alanda gelişim sağlıyor Titan Silicon, silikon bazlı elektrotlarla desteklenen yeni bir pil malzemesi konumunda. Pratikte, silikon anotlar aynı miktarda alanda grafit ve diğer metal alaşımlardan 10 kat daha fazla enerji depolama yeteneği sunabiliyor. Yapılan testler silikon anot tabanlı lityum iyon bataryaların enerji yoğunluğunda yüzde 40'a varan bir artış olduğunu gösteriyor. Sila tarafından yapılan açıklamada Titan Silicon’un an itibariyle menzilde yüzde 20’lik bir artış sağlayabildiğini belirtiyor. Bu da ortalama bir elektrikli otomobil için ekstra 160 kilometre menzil anlamına geliyor. Buna ek olarak Sila, Titan Silicon'un şarj performansını artırabileceğini, bir pili 20 dakika gibi kısa bir sürede %10'dan %80'e kadar şarj edebileceğini ve geliştirmelerle bu sürenin daha da azaltılacağını söylüyor. Sila, bu sonuçları grafit anotlara kıyasla şarj döngüsünden veya güvenlikten ödün vermeden yaptıklarını aktarıyor. Hatta ve hatta, pilin ağırlığında da yüzde 15’e varan bir azalma söz konusu. Bu da otomobillerde yüzde 20’e varan bir alan tasarrufu sağlayabilir. [bkzdh=162259] Üretim tesisi kuruluyor Sila, Group14 ve SK ortaklığında halihazırda üretim için bir tesisin inşası başlamış durumda. Bu kurulan tesisin 2024 yılında açılması ve üretime başlaması hedefleniyor. Tesisin ilk üretim hedefi ise 200.000 elektrikli araç için yeterli anot malzemesi üretmek. Firmaya göre 5 yıl içinde 1 milyon araca güç sağlayacak kadar malzeme üretilecek. Mercedes, Siemens ve Porsche bu yeni pil teknolojisine yüzlerce milyon dolarlık yatırım da yapmış durumda. Sadece Mercedes’in 900 milyon kaynak ayırdığı söyleniyor. Bu arada elektrikli Mercedes-Benz EQG G Wagon’un 2025’in sonlarında çıkması bekleniyor. [youtube=https://www.youtube.com/watch?v=43Yi0NsjGBY]
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı