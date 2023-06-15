Dünyanın ilk “yapay zeka yasası'' Avrupa'da kabul edildi! Yasaklar yolda

Tam Boyutta Gör Son dönemde özellikle ChatGPT ile başlayan yapay zeka teknolojileri hükümetleri de harekete geçirdi. Öyle ki Avrupa Birliği'nin, telif hakları ve yapay zeka araçları konusunda yeni bir yasal düzenleme üzerinde hazırlıklara başladığından söz etmiştik. Bu bağlamda bir süredir Avrupa'nın gündeminde yer alan yapay zeka yasası, büyük çoğunluğunun oylarıyla kabul edildi. Peki yeni yasa kapsamında neler değişecek? İşte detaylar

Dünyadaki ilk “yapay zeka yasası'' Avrupa'da kabul edildi

Bilmeyenler için Avrupa Komisyonu, Yapay Zeka Yasasını ilk olarak Nisan 2021'de önerdi. Ancak parlemento tarafından onaylanan yeni yasa, dünya çapında daha güvenli ve şeffaf bir standart belirlenmesi için Midjourney ve ChatGPT gibi büyük modellere önemli kısıtlamalar getiriyor. Öncelikle yasaya göre, üretimsel yapay zeka geliştiricilerinin sistemlerini piyasaya sürmeden önce incelemeye sunmaları gerekecek.

Yasa kapsamında gerçek zamanlı biyometrik tanımlama sistemlerine de kısıtlama getiriliyor. Yani kamusal alanlarda akıllı kameralar aracılığıyla yüz tanıma uygulamaları yasaklanacak. Ek olarak yeni yasada "sosyal puanlama" gibivatandaşların davranışlarını analiz eden sistemlerden söz ediliyor. Buna göre değerlendirme sistemlerine hiçbir şekilde izin verilmeyecek.

Ayrıca yeni yasa, biyometrik sistemlerin ve yüz tanıma uygulamalarının yanı sıra çocuklarda tehlikeli davranışları teşvik ettiği düşünülen sesle etkinleştirilen oyuncaklar gibi cihazlara da kısıtlama getiriyor.

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Avrupa Parlementosu tarafından 499 lehte, 28 aleyhte ve 93 çekimser oyla kabul edilen yasanın 2024 yılından itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor. Ancak Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği Konseyi'nden temsilcilerin, yasanın son hali için ayrıntıları müzakere etmesi bekleniyor. Dolayısıyla alınan kararlarda ufak değişimler görebiliriz.

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