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    Beklenen oldu: Microsoft'un Activision Blizzard satın alımı geçici olarak engellendi

    Microsoft'un 69 milyar dolarlık Activision Blizzard satın alımı, ABD'li bir federal yargıç tarafından geçici olarak engellendi. Peki bu ne anlama geliyor? İşte detaylar
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    Microsoft'un Activision Blizzard anlaşması engele takıldı! Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un 68.7 milyar dolar dolarlık Activision Blizzard satın alımı için beklenen karar verildi. Kısa süre önce ABD Federal Ticaret Komisyonu'nun (FTC) birleşme konusunda ihtiyati tedbir talebinde bulunduğundan sizlere bahsetmiştik. Bugün ise, FTC'nin isteği üzerine anlaşma geçici olarak engellendi.

    Activision Blizzard anlaşması geçici olarak engellendi

    Bilmeyenler içinActivision Blizzard anlaşmasının 2023 mali yılının sonuna kadar tamamlanması bekleniyordu. Ancak anlaşmanın daha erken bir tarihte sonuçlanacağından şüphe duyan FTC, ihtiyati tedbir talebinde bulunarak iki şirketin aralarındaki anlaşmaları 15 Haziran'dan önce durdurmasını istedi. Ayrıca bu talebe ek olarak Diablo IV'ün başarısı, bulut oyunları ve perakende satışlarla ilgili endişelerini dile getirdi. 

    Bugün ise ABD'li bir federal yargıç, ihtiyati tedbir kararının sonuçlanmasından beş gün sonrasına kadar birleşmenin gerçekleşemeyeceğine karar verdi. Karara göre 22 ve 23 Haziran'a kadar mahkemenin FTC'nin ihtiyati tedbir talebini dinlemesi gerekiyor. Dolayısıyla her iki şirketin planlarına en erken devam edebilmeleri için bu ayın sonuna kadar beklemeleri gerekecek. 

    Diğer tarafta hem Activision Blizzard hem de Microsoft'un alınan karara olumlu yanıt verdiğini belirtelim. Öyle ki Microsoft'un başkanı ve başkan yardımcısı Brad Smith, ihtiyati tedbir kararının süreci hızlandıracağını düşünüyor. Başka bir Microsoft yetkilisi ise, Mahkemenin alacağı hızlı bir karara kıyasla geçici bir uzatma kararının mantıklı göründüğünü belirtti. 

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    aysegul.08 1 gün önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

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    Furkooo85 5 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 6 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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