Beklenen oldu: Microsoft'un Activision Blizzard satın alımı geçici olarak engellendi

Activision Blizzard anlaşması geçici olarak engellendi
Bilmeyenler içinActivision Blizzard anlaşmasının 2023 mali yılının sonuna kadar tamamlanması bekleniyordu. Ancak anlaşmanın daha erken bir tarihte sonuçlanacağından şüphe duyan FTC, ihtiyati tedbir talebinde bulunarak iki şirketin aralarındaki anlaşmaları 15 Haziran'dan önce durdurmasını istedi. Ayrıca bu talebe ek olarak Diablo IV'ün başarısı, bulut oyunları ve perakende satışlarla ilgili endişelerini dile getirdi.
Bugün ise ABD'li bir federal yargıç, ihtiyati tedbir kararının sonuçlanmasından beş gün sonrasına kadar birleşmenin gerçekleşemeyeceğine karar verdi. Karara göre 22 ve 23 Haziran'a kadar mahkemenin FTC'nin ihtiyati tedbir talebini dinlemesi gerekiyor. Dolayısıyla her iki şirketin planlarına en erken devam edebilmeleri için bu ayın sonuna kadar beklemeleri gerekecek.
Diğer tarafta hem Activision Blizzard hem de Microsoft'un alınan karara olumlu yanıt verdiğini belirtelim. Öyle ki Microsoft'un başkanı ve başkan yardımcısı Brad Smith, ihtiyati tedbir kararının süreci hızlandıracağını düşünüyor. Başka bir Microsoft yetkilisi ise, Mahkemenin alacağı hızlı bir karara kıyasla geçici bir uzatma kararının mantıklı göründüğünü belirtti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok iyi