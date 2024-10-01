Dünyanın en aerodinamik elektrikli aracı tanıtıldı

Rüzgar direnci en düşük elektrikli araç: Xinghai S7
Dongfeng, yeni elektriklisini Xpeng Mona M03’e rakip olarak konumlandırılıyor. Bu araç da 0.194’lük sürtünme katsayısıyla en düşük hava direncine sahip seri üretim hatchback konumundaydı. Ancak bu rekor, Xinghai S7’nin 0.191 sürtünme katsayısıyla geride bırakıldığı görülüyor. Bu katsayı, bir merminin sürtünme katsayısından bile düşük. Bu arada daha fazla bağlam açısından Tesla Model 3’te bu değer 0,23, Xiaomi SU7’de 0.195 ve Togg T10F’de 0.226 seviyesinde.
Arka kısımda, kuyruk kapağı bir "ducktail" tasarımı ile sonlanıyor ve standart olarak elektrikli bir sistem ile donatılmış. Xinghai S7'nin bagaj kapasitesi 541 litre olarak belirtiliyor, koltuklar yatırıldığında bu kapasite 1303 litreye kadar çıkabiliyor.
Xinghai S7, arka aksında 160 kW güç üreten bir elektrik motoru barındırıyor. 310 Nm tork üreten motor, aracı 0'dan 100 km/s hıza 6.67 saniyede ulaştırıyor. Araç, 56.8 kWh lityum demir fosfat bataryası ile besleniyor ve 555 km’lik bir menzil sunuyor. Ayrıca, araç, kameralar, ultrasonik sensörler ve milimetre dalga radarları kullanan temel bir sürüş destek sistemi ile donatılmış. Bu sistem, tam hızlı adaptif hız sabitleyici, şeritte tutma yardımı ve şerit merkezleme gibi işlevleri destekleyebiliyor.
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.