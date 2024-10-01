Dünyanın en aerodinamik elektrikli aracı tanıtıldı

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Tam Boyutta Gör Dongfeng, 26 Eylül’de Forthing markası altında yeni elektrikli sedan/hatchback modeli Xinghai S7’yi tanıttı. S7’nin üç versiyonu bulunuyor ve tüm modellerin menzili 555 km olarak belirtiliyor. Fiyatlar ise 119,800 ile 139,800 yuan (yaklaşık 17,100 – 19,950 dolar) arasında değişiyor. Ancak Forthing Xinghai S7’nin uygun fiyatıyla birlikte en öne çıkan detayı ise seri üretim en aerodinamik elektrikli araç olması.

Rüzgar direnci en düşük elektrikli araç: Xinghai S7

Dongfeng, yeni elektriklisini Xpeng Mona M03’e rakip olarak konumlandırılıyor. Bu araç da 0.194’lük sürtünme katsayısıyla en düşük hava direncine sahip seri üretim hatchback konumundaydı. Ancak bu rekor, Xinghai S7’nin 0.191 sürtünme katsayısıyla geride bırakıldığı görülüyor. Bu katsayı, bir merminin sürtünme katsayısından bile düşük. Bu arada daha fazla bağlam açısından Tesla Model 3’te bu değer 0,23, Xiaomi SU7’de 0.195 ve Togg T10F’de 0.226 seviyesinde.

Tam Boyutta Gör Xinghai S7, 4935 mm uzunluğunda, 1915 mm genişliğinde ve 1495 mm yüksekliğinde. 2915 mm’lik bir aks mesafesine sahip olan aracın ön kısımda kapalı bir ızgara yer alırken, far grubu Forthing ailesinin genel tasarımına uyum sağlıyor ve 7 rakamının şekline benziyor. Sürtünme katsayısını düşük tutmak için gizli kapı kolları ve düşük sürtünmeli tekerlek kapakları gibi tasarım detayları da araçta kullanılmış. Teker demişken araçta 19 veya 20 inç tekerlekler bulunuyor.

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Arka kısımda, kuyruk kapağı bir "ducktail" tasarımı ile sonlanıyor ve standart olarak elektrikli bir sistem ile donatılmış. Xinghai S7'nin bagaj kapasitesi 541 litre olarak belirtiliyor, koltuklar yatırıldığında bu kapasite 1303 litreye kadar çıkabiliyor.

Xinghai S7, arka aksında 160 kW güç üreten bir elektrik motoru barındırıyor. 310 Nm tork üreten motor, aracı 0'dan 100 km/s hıza 6.67 saniyede ulaştırıyor. Araç, 56.8 kWh lityum demir fosfat bataryası ile besleniyor ve 555 km’lik bir menzil sunuyor. Ayrıca, araç, kameralar, ultrasonik sensörler ve milimetre dalga radarları kullanan temel bir sürüş destek sistemi ile donatılmış. Bu sistem, tam hızlı adaptif hız sabitleyici, şeritte tutma yardımı ve şerit merkezleme gibi işlevleri destekleyebiliyor.

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