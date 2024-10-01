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    Dünyanın en aerodinamik elektrikli aracı tanıtıldı

    Dongfeng, dünyanın en aerodinamik üretim elektrikli aracı olduğu iddia edilen Forthing Xinghai S7'yi piyasaya sürdü. Forthing Xinghai S7 ayrıca 555 km menzil ve uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.
    Dünyanın en aerodinamik elektrikli aracı tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Dongfeng, 26 Eylül’de Forthing markası altında yeni elektrikli sedan/hatchback modeli Xinghai S7’yi tanıttı. S7’nin üç versiyonu bulunuyor ve tüm modellerin menzili 555 km olarak belirtiliyor. Fiyatlar ise 119,800 ile 139,800 yuan (yaklaşık 17,100 – 19,950 dolar) arasında değişiyor. Ancak Forthing Xinghai S7’nin uygun fiyatıyla birlikte en öne çıkan detayı ise seri üretim en aerodinamik elektrikli araç olması.

    Rüzgar direnci en düşük elektrikli araç: Xinghai S7

    Dongfeng, yeni elektriklisini Xpeng Mona M03’e rakip olarak konumlandırılıyor. Bu araç da 0.194’lük sürtünme katsayısıyla en düşük hava direncine sahip seri üretim hatchback konumundaydı. Ancak bu rekor, Xinghai S7’nin 0.191 sürtünme katsayısıyla geride bırakıldığı görülüyor. Bu katsayı, bir merminin sürtünme katsayısından bile düşük. Bu arada daha fazla bağlam açısından Tesla Model 3’te bu değer 0,23, Xiaomi SU7’de 0.195 ve Togg T10F’de 0.226 seviyesinde.

    Dünyanın en aerodinamik elektrikli aracı tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Xinghai S7, 4935 mm uzunluğunda, 1915 mm genişliğinde ve 1495 mm yüksekliğinde. 2915 mm’lik bir aks mesafesine sahip olan aracın ön kısımda kapalı bir ızgara yer alırken, far grubu Forthing ailesinin genel tasarımına uyum sağlıyor ve 7 rakamının şekline benziyor. Sürtünme katsayısını düşük tutmak için gizli kapı kolları ve düşük sürtünmeli tekerlek kapakları gibi tasarım detayları da araçta kullanılmış. Teker demişken araçta 19 veya 20 inç tekerlekler bulunuyor.

    Arka kısımda, kuyruk kapağı bir "ducktail" tasarımı ile sonlanıyor ve standart olarak elektrikli bir sistem ile donatılmış. Xinghai S7'nin bagaj kapasitesi 541 litre olarak belirtiliyor, koltuklar yatırıldığında bu kapasite 1303 litreye kadar çıkabiliyor.

    Xinghai S7, arka aksında 160 kW güç üreten bir elektrik motoru barındırıyor. 310 Nm tork üreten motor, aracı 0'dan 100 km/s hıza 6.67 saniyede ulaştırıyor. Araç, 56.8 kWh lityum demir fosfat bataryası ile besleniyor ve 555 km’lik bir menzil sunuyor. Ayrıca, araç, kameralar, ultrasonik sensörler ve milimetre dalga radarları kullanan temel bir sürüş destek sistemi ile donatılmış. Bu sistem, tam hızlı adaptif hız sabitleyici, şeritte tutma yardımı ve şerit merkezleme gibi işlevleri destekleyebiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 6 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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