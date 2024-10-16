Rekorları altüst eden 35MW rüzgar türbinleri geliyor

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Tam Boyutta Gör Çin’in önde gelen üreticilerinden Sany Renewable Energy, rüzgar türbini teknolojisindeki devasa büyümeyi bir adım daha ileri taşıyan bir gelişmeyi duyurdu. Şirket, 35MW'lik rüzgar türbinlerinin test edilebilmesine olanak sağlayacak dünyanın en büyük test ünitesini kullanıma sunduğunu açıkladı. Bu adım, rüzgar türbinlerinde yeni rekorların ufukta olduğuna işaret ediyor.

35MW rüzgar türbinleri ufukta

Sany'nin açıklamasına göre, “Çin'in ilk ve dünyanın en büyük” 35MW test ünitesi, şirketin rüzgar enerjisi test merkezinde faaliyete geçti. Bu test ünitesi, rüzgar türbinlerinin tüm yaşam döngüsünü simüle edebiliyor ve 35MW kapasiteli türbinlerin stres testlerini gerçekleştirebiliyor.

Test ünitesi, altı adet 100 tonluk hidrolik silindirle donatılmış durumda ve altı serbestlik derecesiyle çok yönlü yük uygulayabiliyor. Bu teknoloji, türbinlerin uç noktalardaki çok eksenli stres testlerine tabi tutulmasını sağlıyor. Ayrıca, bu sistem tayfun seviyesindeki rüzgarları simüle edebiliyor ve karmaşık hava koşullarını da büyük bir hassasiyetle taklit edebiliyor.

Tam Boyutta Gör Bu testler, bir rüzgar çiftliğinde 20 yıl boyunca maruz kalınan çalışma koşullarını sadece bir yıl içinde simüle edebiliyor. Bu süreçte, türbinlerin işlevsellik testleri, arıza limit doğrulaması ve tasarım model validasyonu gibi birçok önemli aşama aynı anda gerçekleştiriliyor. Test ünitesi, jeneratörler, dişli kutuları ve ana miller gibi kritik bileşenlerin performansını da test edebiliyor.

Çin, rüzgar türbinlerinde lider

Sany’nin Avrupa Direktörü Paulo Fernando Soares, LinkedIn’de yaptığı açıklamada, bu yatırımın, şirketin küresel rüzgar türbini pazarında ciddi bir oyuncu olma niyetini ortaya koyduğunu belirtti. Soares, Sany’nin 35MW kapasiteli türbinler konusunda kısa vadede bir beklentisi olmasa da bu tür yatırımların uzun vadeli hedefler doğrultusunda yapıldığını belirtti.

Çin, 26 MW gücünde dünyanın en büyük rüzgar türbini tanıttı 1 gün önce eklendi

Çinli üreticiler, daha büyük rüzgar türbinleri üretme yarışında ön saflarda yer alıyor. Sany, kısa bir süre önce kuzeydoğu Çin'de dünyanın en büyük kara rüzgar türbini olan 15MW’lik bir türbini kurmuştu. Aynı hafta içinde, Dongfang Electric de 26MW gücünde yeni bir deniz üstü rüzgar türbinini üretim hattından çıkardı. Hâlihazırda dünyadaki en büyük kurulu türbin ise Çinli Mingyang’ın tasarladığı 20MW’lik deniz üstü rüzgar türbini olarak biliniyor.

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