Rekorları altüst eden 35MW rüzgar türbinleri geliyor

35MW rüzgar türbinleri ufukta
Sany'nin açıklamasına göre, “Çin'in ilk ve dünyanın en büyük” 35MW test ünitesi, şirketin rüzgar enerjisi test merkezinde faaliyete geçti. Bu test ünitesi, rüzgar türbinlerinin tüm yaşam döngüsünü simüle edebiliyor ve 35MW kapasiteli türbinlerin stres testlerini gerçekleştirebiliyor.
Test ünitesi, altı adet 100 tonluk hidrolik silindirle donatılmış durumda ve altı serbestlik derecesiyle çok yönlü yük uygulayabiliyor. Bu teknoloji, türbinlerin uç noktalardaki çok eksenli stres testlerine tabi tutulmasını sağlıyor. Ayrıca, bu sistem tayfun seviyesindeki rüzgarları simüle edebiliyor ve karmaşık hava koşullarını da büyük bir hassasiyetle taklit edebiliyor.
Çin, rüzgar türbinlerinde lider
Sany’nin Avrupa Direktörü Paulo Fernando Soares, LinkedIn’de yaptığı açıklamada, bu yatırımın, şirketin küresel rüzgar türbini pazarında ciddi bir oyuncu olma niyetini ortaya koyduğunu belirtti. Soares, Sany’nin 35MW kapasiteli türbinler konusunda kısa vadede bir beklentisi olmasa da bu tür yatırımların uzun vadeli hedefler doğrultusunda yapıldığını belirtti.
Çinli üreticiler, daha büyük rüzgar türbinleri üretme yarışında ön saflarda yer alıyor. Sany, kısa bir süre önce kuzeydoğu Çin'de dünyanın en büyük kara rüzgar türbini olan 15MW’lik bir türbini kurmuştu. Aynı hafta içinde, Dongfang Electric de 26MW gücünde yeni bir deniz üstü rüzgar türbinini üretim hattından çıkardı. Hâlihazırda dünyadaki en büyük kurulu türbin ise Çinli Mingyang’ın tasarladığı 20MW’lik deniz üstü rüzgar türbini olarak biliniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.