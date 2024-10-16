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    Rekorları altüst eden 35MW rüzgar türbinleri geliyor

    Çin, rüzgar türbinlerinde rekorları yok etmeye hazırlanıyor. Çinli enerji şirketi Sany Renewable Energy, kısa bir süre önce 35MW rüzgar türbinlerini test etmesine olanak tanıyacak ekipmanı tanıttı.
    Rekorları altüst eden 35MW rüzgar türbinleri geliyor Tam Boyutta Gör
    Çin’in önde gelen üreticilerinden Sany Renewable Energy, rüzgar türbini teknolojisindeki devasa büyümeyi bir adım daha ileri taşıyan bir gelişmeyi duyurdu. Şirket, 35MW'lik rüzgar türbinlerinin test edilebilmesine olanak sağlayacak dünyanın en büyük test ünitesini kullanıma sunduğunu açıkladı. Bu adım, rüzgar türbinlerinde yeni rekorların ufukta olduğuna işaret ediyor.

    35MW rüzgar türbinleri ufukta

    Sany'nin açıklamasına göre, “Çin'in ilk ve dünyanın en büyük” 35MW test ünitesi, şirketin rüzgar enerjisi test merkezinde faaliyete geçti. Bu test ünitesi, rüzgar türbinlerinin tüm yaşam döngüsünü simüle edebiliyor ve 35MW kapasiteli türbinlerin stres testlerini gerçekleştirebiliyor.

    Test ünitesi, altı adet 100 tonluk hidrolik silindirle donatılmış durumda ve altı serbestlik derecesiyle çok yönlü yük uygulayabiliyor. Bu teknoloji, türbinlerin uç noktalardaki çok eksenli stres testlerine tabi tutulmasını sağlıyor. Ayrıca, bu sistem tayfun seviyesindeki rüzgarları simüle edebiliyor ve karmaşık hava koşullarını da büyük bir hassasiyetle taklit edebiliyor.

    Rekorları altüst eden 35MW rüzgar türbinleri geliyor Tam Boyutta Gör
    Bu testler, bir rüzgar çiftliğinde 20 yıl boyunca maruz kalınan çalışma koşullarını sadece bir yıl içinde simüle edebiliyor. Bu süreçte, türbinlerin işlevsellik testleri, arıza limit doğrulaması ve tasarım model validasyonu gibi birçok önemli aşama aynı anda gerçekleştiriliyor. Test ünitesi, jeneratörler, dişli kutuları ve ana miller gibi kritik bileşenlerin performansını da test edebiliyor.

    Çin, rüzgar türbinlerinde lider

    Sany’nin Avrupa Direktörü Paulo Fernando Soares, LinkedIn’de yaptığı açıklamada, bu yatırımın, şirketin küresel rüzgar türbini pazarında ciddi bir oyuncu olma niyetini ortaya koyduğunu belirtti. Soares, Sany’nin 35MW kapasiteli türbinler konusunda kısa vadede bir beklentisi olmasa da bu tür yatırımların uzun vadeli hedefler doğrultusunda yapıldığını belirtti.

    Çinli üreticiler, daha büyük rüzgar türbinleri üretme yarışında ön saflarda yer alıyor. Sany, kısa bir süre önce kuzeydoğu Çin'de dünyanın en büyük kara rüzgar türbini olan 15MW’lik bir türbini kurmuştu. Aynı hafta içinde, Dongfang Electric de 26MW gücünde yeni bir deniz üstü rüzgar türbinini üretim hattından çıkardı. Hâlihazırda dünyadaki en büyük kurulu türbin ise Çinli Mingyang’ın tasarladığı 20MW’lik deniz üstü rüzgar türbini olarak biliniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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