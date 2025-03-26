BYD, 1000 kW’lık ultra hızlı şarj istasyonlarını devreye alıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Elektrikli araç sektöründe hız kesmeden yeniliklere imza atan BYD, 1000 kW gücündeki ultra hızlı şarj istasyonlarını Nisan ayında kullanıma sunacağını duyurdu. Şirketin açıklamasına göre, ilk etapta 500 şarj istasyonu devreye alınacak ve yıl içinde bu sayı 4.000’e ulaşacak.

5 dakikada 400 km menzil sunuyor

BYD, 17 Mart’ta tanıttığı “Megawatt Flash Charger” adını verdiği yeni şarj istasyonlarıyla sektörde bir ilke imza atmıştı. 1.000 V ve 1.000 A güç sağlayabilen bu sistem, mevcut pazardaki en güçlü şarj cihazı olma özelliğine sahip. Tesla’nın en yeni V4 Supercharger’ının 500 kW’lık maksimum çıkış gücünü ikiye katlayan bu teknoloji, yalnızca 5 dakikada 400 km menzil sunabiliyor. Hatta bu istasyonlar geçtiğimiz günlerde tanıtılan Han L aracına saniyede 2km menzil ekliyor.

Tam Boyutta Gör BYD, yeni şarj istasyonlarının seri üretime geçtiğini ve Nisan ayının başında 500 ünitenin Çin genelinde devreye alınacağını belirtti. Ayrıca, şarj istasyonları enerji depolama sistemleriyle donatılarak düşük elektrik altyapısına sahip bölgelerde bile kesintisiz 1000 kW güç sağlayabiliyor. Dahası, BYD'nin 1MW şarj cihazı 1,360kW'lık tepe şarjı sağlayabiliyor.

BYD, elektrikli Sealion 05'i tanıttı: İşte özellikleri ve fiyatı 13 sa. önce eklendi

Yeni şarj istasyonları, BYD’nin Super e-Platform adını verdiği ileri teknoloji altyapısının bir parçası. Bu platform, 30.000 rpm hızında çalışan motor, çift şarj sistemi ve 10C oranında şarj edilebilen batarya gibi teknolojileri bünyesinde barındırıyor.

Tam Boyutta Gör İlginç bir detay ise BYD’nin yeni modelleri Han L ve Tang L’nin aynı anda iki şarj kablosuyla şarj edilebilmesi. Bu teknoloji BYD için yeni değil; üç yıl önce piyasaya sürdüğü Denza D9 modelinde de benzer bir sistem test edilmişti. Akıllara iki üniteden aynı anda bu araçların 2000 kW hızda şarj edilme olasılığı gelmiş olabilir. Ancak Han ve Tang L'nin batarya yönetim sistemi yalnızca 1000 kW'ı kaldırabiliyor.

BYD’nin yeni amiral gemileri Han L ve Tang L, 17 Mart’ta ön satışa çıkmıştı. 270.000 yuan (yaklaşık 37.300 USD) başlangıç fiyatına sahip bu modeller, 2 saniyelik 0-100 km/s hızlanma süresi, 1000 hp’nin üzerinde güç üretimi ve 1000V yüksek voltaj sistemiyle dikkat çekiyor. Nisan'da her iki model de halkla buluşturulacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

BYD, 1000 kW’lık ultra hızlı şarj istasyonlarını devreye alıyor