BYD, 1000 kW’lık ultra hızlı şarj istasyonlarını devreye alıyor

5 dakikada 400 km menzil sunuyor
BYD, 17 Mart’ta tanıttığı “Megawatt Flash Charger” adını verdiği yeni şarj istasyonlarıyla sektörde bir ilke imza atmıştı. 1.000 V ve 1.000 A güç sağlayabilen bu sistem, mevcut pazardaki en güçlü şarj cihazı olma özelliğine sahip. Tesla’nın en yeni V4 Supercharger’ının 500 kW’lık maksimum çıkış gücünü ikiye katlayan bu teknoloji, yalnızca 5 dakikada 400 km menzil sunabiliyor. Hatta bu istasyonlar geçtiğimiz günlerde tanıtılan Han L aracına saniyede 2km menzil ekliyor.
Yeni şarj istasyonları, BYD’nin Super e-Platform adını verdiği ileri teknoloji altyapısının bir parçası. Bu platform, 30.000 rpm hızında çalışan motor, çift şarj sistemi ve 10C oranında şarj edilebilen batarya gibi teknolojileri bünyesinde barındırıyor.
BYD’nin yeni amiral gemileri Han L ve Tang L, 17 Mart’ta ön satışa çıkmıştı. 270.000 yuan (yaklaşık 37.300 USD) başlangıç fiyatına sahip bu modeller, 2 saniyelik 0-100 km/s hızlanma süresi, 1000 hp’nin üzerinde güç üretimi ve 1000V yüksek voltaj sistemiyle dikkat çekiyor. Nisan'da her iki model de halkla buluşturulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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