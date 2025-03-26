Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    BYD, 1000 kW’lık ultra hızlı şarj istasyonlarını devreye alıyor

    Otomotiv dünyasının en büyüklerinden Çinli BYD, 1000 kW'lık ultra hızlı şarj istasyonlarını devreye sokmaya başlıyor. Nisan ayında ilk 500 ünite devreye alınacak.
    BYD, 1000 kW’lık ultra hızlı şarj istasyonlarını devreye alıyor Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araç sektöründe hız kesmeden yeniliklere imza atan BYD, 1000 kW gücündeki ultra hızlı şarj istasyonlarını Nisan ayında kullanıma sunacağını duyurdu. Şirketin açıklamasına göre, ilk etapta 500 şarj istasyonu devreye alınacak ve yıl içinde bu sayı 4.000’e ulaşacak.

    5 dakikada 400 km menzil sunuyor

    BYD, 17 Mart’ta tanıttığı “Megawatt Flash Charger” adını verdiği yeni şarj istasyonlarıyla sektörde bir ilke imza atmıştı. 1.000 V ve 1.000 A güç sağlayabilen bu sistem, mevcut pazardaki en güçlü şarj cihazı olma özelliğine sahip. Tesla’nın en yeni V4 Supercharger’ının 500 kW’lık maksimum çıkış gücünü ikiye katlayan bu teknoloji, yalnızca 5 dakikada 400 km menzil sunabiliyor. Hatta bu istasyonlar geçtiğimiz günlerde tanıtılan Han L aracına saniyede 2km menzil ekliyor.

    BYD, 1000 kW’lık ultra hızlı şarj istasyonlarını devreye alıyor Tam Boyutta Gör
    BYD, yeni şarj istasyonlarının seri üretime geçtiğini ve Nisan ayının başında 500 ünitenin Çin genelinde devreye alınacağını belirtti. Ayrıca, şarj istasyonları enerji depolama sistemleriyle donatılarak düşük elektrik altyapısına sahip bölgelerde bile kesintisiz 1000 kW güç sağlayabiliyor. Dahası, BYD'nin 1MW şarj cihazı 1,360kW'lık tepe şarjı sağlayabiliyor.

    Yeni şarj istasyonları, BYD’nin Super e-Platform adını verdiği ileri teknoloji altyapısının bir parçası. Bu platform, 30.000 rpm hızında çalışan motor, çift şarj sistemi ve 10C oranında şarj edilebilen batarya gibi teknolojileri bünyesinde barındırıyor.

    BYD, 1000 kW’lık ultra hızlı şarj istasyonlarını devreye alıyor Tam Boyutta Gör
    İlginç bir detay ise BYD’nin yeni modelleri Han L ve Tang L’nin aynı anda iki şarj kablosuyla şarj edilebilmesi. Bu teknoloji BYD için yeni değil; üç yıl önce piyasaya sürdüğü Denza D9 modelinde de benzer bir sistem test edilmişti. Akıllara iki üniteden aynı anda bu araçların 2000 kW hızda şarj edilme olasılığı gelmiş olabilir. Ancak Han ve Tang L'nin batarya yönetim sistemi yalnızca 1000 kW'ı kaldırabiliyor.

    BYD’nin yeni amiral gemileri Han L ve Tang L, 17 Mart’ta ön satışa çıkmıştı. 270.000 yuan (yaklaşık 37.300 USD) başlangıç fiyatına sahip bu modeller, 2 saniyelik 0-100 km/s hızlanma süresi, 1000 hp’nin üzerinde güç üretimi ve 1000V yüksek voltaj sistemiyle dikkat çekiyor. Nisan'da her iki model de halkla buluşturulacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Atlas robot yetenekleri ile herkesi büyüledi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bosch maxx wfl 1610 program süreleri peugeot 307 otomatik şanzıman baymak sıcak su sensörü değişimi opel astra lastik basıncı banka kartım bloke oldu nasıl açabilirim

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A55 5G
    Samsung Galaxy A55 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook 15
    ASUS Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum