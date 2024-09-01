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    Dünyanın en büyük havadan suya ısı pompası kuruluyor: 30 bin evi ısıtacak

    Fin enerji şirketi Helen Oy, MAN Energy Solutions tarafından sağlanacak olan dünyanın en büyük havada suya ısı pompasını devreye alıyor. Dev ısı pompası 30 bin evi ısıtacak.
    Dünyanın en büyük havada suya ısı pompası kuruluyor Tam Boyutta Gör
    Finlandiya'nın başkenti Helsinki, kış aylarında 30.000 evi ısıtmak ve karbon emisyonlarını azaltmak amacıyla dünyanın en büyük su kaynaklı ısı pompasını inşa ediyor. Bu devasa ısı pompası, yalnızca yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak çalıştırılacak ve -20 dereceye kadar düşük sıcaklıklarda bile etkin bir şekilde çalışabilecek. Kurulacak olan ısı pompası yıllık 26.000 ton CO2 emisyonunu azaltacak.

    Dev ısı pompası kuruluyor

    Finlandiya'nın başkenti Helsinki, on yılın sonuna kadar karbon nötr olma hedef doğrultusunda merkezi ısıtma sistemlerini yeniliyor. Merkezi ısıtma, enerji verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için yaygın olarak kullanılan bir mekanizma konumunda. Bu sistemde ısı üretimi merkezileştirilerek ısı, yeraltı boru ağları aracılığıyla evlere ve işyerlerine dağıtılıyor. Bu sistemler yaygın olsa da geleneksel olarak fosil yakıtlarla ısı üretiyorlar.

    Dünyanın en büyük havada suya ısı pompası kuruluyor Tam Boyutta Gör
    Bu bağlamda Finlandiya, başkentini daha yeşil hale getirmek için sistemlerini ısı pompaları ile değiştiriyor. Bilmeyenler için ısı pompaları, soğuk bir alandan sıcak bir alana ısı transferi yapar, böylece soğuk yeri daha soğuk ve sıcak yeri daha sıcak hale getirir. Helsinki'deki tesis, çoğu ısı pompasının çevreye zararlı gazlar kullanarak başardığı bu işlemi temiz bir şekilde gerçekleştirecek. Bu yenilikçi sistem, çevreye zararsız bir soğutucu olarak CO2 kullanarak su sıcaklığını yükseltecek ve şehirdeki ısıtma ağına entegre edecek.

    MAN Energy tarafından üretilen bu ısı pompası, -20 dereceye kadar düşük sıcaklıklarda çalışabilirken 90 dereceye kadar ısı sağlayabiliyor. Tam ısıtma üretim kapasitesi, hava sıcaklığına bağlı olarak 20-33 MW arasında değişiyor ve bu da onu dünyanın en büyük ısı pompası haline getiriyor. Ayrıca yağsız motor kompresörü kullanmasıyla da benzersiz. 

    Bununla birlikte ısı pompasının enerjisi, rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanacak, böylece ısıtma ihtiyaçları fosil yakıtlardan yeşil enerjiye kaydırılacak. 50 MW kapasiteli kazanlarıyla birlikte bu ısı pompası, Helsinki'deki 30.000 eve yılda 200 GWh ısı sağlayacak ve yaklaşık 26.000 ton CO2 emisyonunu önleyecek. Isı pompasının 2026-2027 sezonunda Helen Oy tarafından işletilen tesise entegre edilerek faaliyete geçmesi bekleniyor.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/energy/worlds-largest-heat-pump-finland https://www.man-es.com/company/press-releases/press-details/2024/08/28/man-energy-solutions-to-supply-world-s-largest-air-to-water-heat-pump-for-helsinki-s-district-heating
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 2 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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