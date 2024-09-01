Dünyanın en büyük havadan suya ısı pompası kuruluyor: 30 bin evi ısıtacak

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Tam Boyutta Gör Finlandiya'nın başkenti Helsinki, kış aylarında 30.000 evi ısıtmak ve karbon emisyonlarını azaltmak amacıyla dünyanın en büyük su kaynaklı ısı pompasını inşa ediyor. Bu devasa ısı pompası, yalnızca yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak çalıştırılacak ve -20 dereceye kadar düşük sıcaklıklarda bile etkin bir şekilde çalışabilecek. Kurulacak olan ısı pompası yıllık 26.000 ton CO2 emisyonunu azaltacak.

Dev ısı pompası kuruluyor

Finlandiya'nın başkenti Helsinki, on yılın sonuna kadar karbon nötr olma hedef doğrultusunda merkezi ısıtma sistemlerini yeniliyor. Merkezi ısıtma, enerji verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için yaygın olarak kullanılan bir mekanizma konumunda. Bu sistemde ısı üretimi merkezileştirilerek ısı, yeraltı boru ağları aracılığıyla evlere ve işyerlerine dağıtılıyor. Bu sistemler yaygın olsa da geleneksel olarak fosil yakıtlarla ısı üretiyorlar.

Tam Boyutta Gör Bu bağlamda Finlandiya, başkentini daha yeşil hale getirmek için sistemlerini ısı pompaları ile değiştiriyor. Bilmeyenler için ısı pompaları, soğuk bir alandan sıcak bir alana ısı transferi yapar, böylece soğuk yeri daha soğuk ve sıcak yeri daha sıcak hale getirir. Helsinki'deki tesis, çoğu ısı pompasının çevreye zararlı gazlar kullanarak başardığı bu işlemi temiz bir şekilde gerçekleştirecek. Bu yenilikçi sistem, çevreye zararsız bir soğutucu olarak CO2 kullanarak su sıcaklığını yükseltecek ve şehirdeki ısıtma ağına entegre edecek.

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MAN Energy tarafından üretilen bu ısı pompası, -20 dereceye kadar düşük sıcaklıklarda çalışabilirken 90 dereceye kadar ısı sağlayabiliyor. Tam ısıtma üretim kapasitesi, hava sıcaklığına bağlı olarak 20-33 MW arasında değişiyor ve bu da onu dünyanın en büyük ısı pompası haline getiriyor. Ayrıca yağsız motor kompresörü kullanmasıyla da benzersiz.

Bununla birlikte ısı pompasının enerjisi, rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanacak, böylece ısıtma ihtiyaçları fosil yakıtlardan yeşil enerjiye kaydırılacak. 50 MW kapasiteli kazanlarıyla birlikte bu ısı pompası, Helsinki'deki 30.000 eve yılda 200 GWh ısı sağlayacak ve yaklaşık 26.000 ton CO2 emisyonunu önleyecek. Isı pompasının 2026-2027 sezonunda Helen Oy tarafından işletilen tesise entegre edilerek faaliyete geçmesi bekleniyor.

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