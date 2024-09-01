Dünyanın en büyük havadan suya ısı pompası kuruluyor: 30 bin evi ısıtacak

Dev ısı pompası kuruluyor
Finlandiya'nın başkenti Helsinki, on yılın sonuna kadar karbon nötr olma hedef doğrultusunda merkezi ısıtma sistemlerini yeniliyor. Merkezi ısıtma, enerji verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için yaygın olarak kullanılan bir mekanizma konumunda. Bu sistemde ısı üretimi merkezileştirilerek ısı, yeraltı boru ağları aracılığıyla evlere ve işyerlerine dağıtılıyor. Bu sistemler yaygın olsa da geleneksel olarak fosil yakıtlarla ısı üretiyorlar.
MAN Energy tarafından üretilen bu ısı pompası, -20 dereceye kadar düşük sıcaklıklarda çalışabilirken 90 dereceye kadar ısı sağlayabiliyor. Tam ısıtma üretim kapasitesi, hava sıcaklığına bağlı olarak 20-33 MW arasında değişiyor ve bu da onu dünyanın en büyük ısı pompası haline getiriyor. Ayrıca yağsız motor kompresörü kullanmasıyla da benzersiz.
Bununla birlikte ısı pompasının enerjisi, rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanacak, böylece ısıtma ihtiyaçları fosil yakıtlardan yeşil enerjiye kaydırılacak. 50 MW kapasiteli kazanlarıyla birlikte bu ısı pompası, Helsinki'deki 30.000 eve yılda 200 GWh ısı sağlayacak ve yaklaşık 26.000 ton CO2 emisyonunu önleyecek. Isı pompasının 2026-2027 sezonunda Helen Oy tarafından işletilen tesise entegre edilerek faaliyete geçmesi bekleniyor.Kaynakça https://interestingengineering.com/energy/worlds-largest-heat-pump-finland https://www.man-es.com/company/press-releases/press-details/2024/08/28/man-energy-solutions-to-supply-world-s-largest-air-to-water-heat-pump-for-helsinki-s-district-heating Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.