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    Dünyanın en büyük iPhone’unu yaptılar

    Bir YouTuber farklı elektronik cihazlar kullanarak dünyanın en büyük çalışır iPhone modelini inşa etti. Apple Pay ve selfie dahil pek çok fonksiyon sorunsuz çalışıyor. 
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    iPhone Tam Boyutta Gör
    Zaman zaman hobi amaçlı ya da ön plana çıkmak için popüler elektronik cihazların dev boyutlarda çalışır versiyonlarına şahit oluyoruz. Bu kez dünyanın en büyük iPhone modeli New York sokaklarında gezdirildi.

    Dünyanın en büyük iPhone modeli

    Matthew Beem adlı fenomenin ortaya çıkardığı dev iPhone modeli tamamen çalışır halde ve 2 metreye yakın boyu var. Fenomen devasa iPhone için çok farklı cihazları bir araya getirmiş. Reklam amaçlı geliştirilen dev bir dokunmatik panel Mac mini’ye bağlanmış. Sonrasında tüm uygulamalar emüle edilmiş. Ayrıca NFC gibi bileşenler de unutulmamış.

    Dev iPhone hemen tüm fonksiyonları yerine getirebiliyor. Alarm kuruyor, selfie çekiyor, check-in yapıyor hatta Apple Pay ile ödeme bile yapılabiliyor. Farklı bir tecrübe yaşatan bu dev iPhone videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 2 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 2 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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