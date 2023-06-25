Dünyanın en büyük iPhone’unu yaptılar

Tam Boyutta Gör Zaman zaman hobi amaçlı ya da ön plana çıkmak için popüler elektronik cihazların dev boyutlarda çalışır versiyonlarına şahit oluyoruz. Bu kez dünyanın en büyük iPhone modeli New York sokaklarında gezdirildi.

Dünyanın en büyük iPhone modeli

Matthew Beem adlı fenomenin ortaya çıkardığı dev iPhone modeli tamamen çalışır halde ve 2 metreye yakın boyu var. Fenomen devasa iPhone için çok farklı cihazları bir araya getirmiş. Reklam amaçlı geliştirilen dev bir dokunmatik panel Mac mini’ye bağlanmış. Sonrasında tüm uygulamalar emüle edilmiş. Ayrıca NFC gibi bileşenler de unutulmamış.

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Dev iPhone hemen tüm fonksiyonları yerine getirebiliyor. Alarm kuruyor, selfie çekiyor, check-in yapıyor hatta Apple Pay ile ödeme bile yapılabiliyor. Farklı bir tecrübe yaşatan bu dev iPhone videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

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Dünyanın en büyük iPhone’u. Üstelik çalışıyor!