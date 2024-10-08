Elektrikli devasa kamyon için 6 MW gücünde şarj cihazı geliştirildi!

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Küresel madencilik ve metal şirketi Fortescue ve iş makineleri geliştiren Liebherr, devasa elektrikli kamyonun 1.900 kWh'lik bataryasını 30 dakikadan kısa sürede şarj edebilen 6 MW gücünde oldukça hızlı şarj cihazı geliştirdi.

Fortescue ve Liebherr tarafından ortaklaşa geliştirilen 6 MW'lik DC hızlı şarj cihazı, geçen yıl CES fuarında tanıtılan 3 MW'lik prototipten iki kat yüksek güç sağlayabiliyor.

4 milyar dolarlık dev anlaşma

Bu cihaz, iki şirketin geçen hafta MINEexpo'da imzaladığı 4 milyar dolarlık elektrikli ekipman anlaşmasının küçük bir parçasını oluşturuyor. Bu anlaşma kapsamında sıfır emisyonlu 485 Liebherr makine, 360 otonom elektrikli kamyon, 55 elektrikli ekskavatör ve 60 elektrikli kepçe üretilecek. Araçların batarya güç sistemleri Fortescue'nin teknoloji kolu Fortescue Zero tarafından geliştirilecek.

Robotik bağlantı seçenekleriyle donatılan şarj cihazı, 6 MW'a kadar güç sağlayarak 240 tonluk devasa otonom madencilik kamyonu Liebherr T 264'ü 30 dakikada şarj edebilecek.

Elektrikli otomobil devi Tesla, 4 yeni batarya hazırlıyor 3 gün önce eklendi

Bu anlaşma ile iki şirket, dünya çapındaki madencilik faaliyetlerini sıfır emisyonlu haline getirme planları doğrultusunda önemli bir adım atmış oldu. Aynı zamanda Avustralya hükümetinin 2030'a kadar demir madenciliğinden kaynaklanan karbon emisyonlarını ortadan kaldırmayı hedefleyen 2030 Gerçek Sıfır hedefine ulaşma konusunda da önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Elektrikli devasa kamyon için 6 MW'lık şarj cihazı geliştirildi!