Elektrikli devasa kamyon için 6 MW gücünde şarj cihazı geliştirildi!

Fortescue ve Liebherr tarafından ortaklaşa geliştirilen 6 MW'lik DC hızlı şarj cihazı, geçen yıl CES fuarında tanıtılan 3 MW'lik prototipten iki kat yüksek güç sağlayabiliyor.
4 milyar dolarlık dev anlaşma
Bu cihaz, iki şirketin geçen hafta MINEexpo'da imzaladığı 4 milyar dolarlık elektrikli ekipman anlaşmasının küçük bir parçasını oluşturuyor. Bu anlaşma kapsamında sıfır emisyonlu 485 Liebherr makine, 360 otonom elektrikli kamyon, 55 elektrikli ekskavatör ve 60 elektrikli kepçe üretilecek. Araçların batarya güç sistemleri Fortescue'nin teknoloji kolu Fortescue Zero tarafından geliştirilecek.
Robotik bağlantı seçenekleriyle donatılan şarj cihazı, 6 MW'a kadar güç sağlayarak 240 tonluk devasa otonom madencilik kamyonu Liebherr T 264'ü 30 dakikada şarj edebilecek.
Bu anlaşma ile iki şirket, dünya çapındaki madencilik faaliyetlerini sıfır emisyonlu haline getirme planları doğrultusunda önemli bir adım atmış oldu. Aynı zamanda Avustralya hükümetinin 2030'a kadar demir madenciliğinden kaynaklanan karbon emisyonlarını ortadan kaldırmayı hedefleyen 2030 Gerçek Sıfır hedefine ulaşma konusunda da önemli bir adım olarak öne çıkıyor.Kaynakça https://electrek.co/2024/10/04/worlds-fastest-charger-fortescue-6-mw-dcfc-for-electric-heavy-equipment/ https://www.liebherr.com/en/aus/latest-news/news-press-releases/detail/liebherr-and-fortescue-announce-significant-expansion-of-zero-emission-equipment-partnership-at-minexpo-2024.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.