Avustralya'da dünyanın en büyük radyo teleskopunun inşası başladı

SKA’nın inşaat direktörü Antony Schinckel, “Başka radyo teleskopları veya optik teleskoplar var ama Avustralya'daki bu teleskopun ölçeğiyle karşılaştırılabilecek hiçbir şey yok.” açıklamasında bulundu. Dr Schinckel, evren anlayışımızı ilerletmek için devasa bir teleskop inşa etme fikrinin 90'ların başında ortaya çıktığını ve 2003'te SKA projesinin başladığını söyledi, "Evrenin evriminin en erken dönemine, Büyük Patlama'dan hemen sonrasına bakmak için gerçekten büyük bir teleskopa ihtiyacımız olduğu aşikar hale geldi" dedi.
Proje kapsamında erken evreni incelemek için yararlı olacak ve yeniden iyonlaşma döneminde ilk yıldızların oluşumuna dair yeni bilgiler sağlayabilir. Bununla birlikte teleskopun, karanlık enerjinin ve onun kozmik genişleme üzerindeki potansiyel etkisinin araştırılmasına da yardımcı olması bekleniyor.
30 yıllık proje 2028’e kadar bitmeyecek
Dr Pearce, SKA sahasının Güney Afrika'daki 197 çanak içeren projenin diğer ayağıyla paralel olarak çalışacağını beliriyor. İki tesis birleştiğinde Dünya üzerindeki en büyük bilim tesislerinden birini oluşturacak.
Proje için 16 ülke el ele verdi
SKA projesi için 16 ülke becerilerini, paralarını ve kaynaklarını bu projeye yatırmış durumda. Aktarılanlara göre anten ağaçlar İtalya’da, yazılım çalışmaların bir bölümü Hindistan tarafından, sinyalizasyon kısmı için ise Çin kaynakları tarafından yapılıyor.
SKA projesi tam anlamıyla tamamlandığında gelecek elli yılın şekillendirilmesi ve James Webb Uzay Teleskobu'nda olduğu gibi ileriye doğru devasa bir adım atılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım