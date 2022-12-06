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    Avustralya'da dünyanın en büyük radyo teleskopunun inşası başladı

    Avustralya, dünyanın en büyük radyo teleskobunu inşa etmek için düğmeye bastı. Teleskop tamamlandığında karanlık enerji ve evrenin erken dönemlerinin incelenmesine katkı sağlayacak.
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    Square Kilometre Array Telescope Tam Boyutta Gör
    Evrenin haritalandırılması için önemli mihenk taşlarından olması beklenen Square Kilometre Array Telescope, (SKA) halihazırda Avustralya’da inşa halinde. Batı Avustralya'nın taşrasının derinliklerinde yer alan, 16 ülkeyi kapsayan 3 milyar dolarlık projenin en büyük ayağı olan bu radyo teleskobu 74 kilometre boyunca 130.000'den fazla anteni içerecek.

    SKA’nın inşaat direktörü Antony Schinckel, “Başka radyo teleskopları veya optik teleskoplar var ama Avustralya'daki bu teleskopun ölçeğiyle karşılaştırılabilecek hiçbir şey yok.” açıklamasında bulundu. Dr Schinckel, evren anlayışımızı ilerletmek için devasa bir teleskop inşa etme fikrinin 90'ların başında ortaya çıktığını ve 2003'te SKA projesinin başladığını söyledi, "Evrenin evriminin en erken dönemine, Büyük Patlama'dan hemen sonrasına bakmak için gerçekten büyük bir teleskopa ihtiyacımız olduğu aşikar hale geldi" dedi.

    Proje kapsamında erken evreni incelemek için yararlı olacak ve yeniden iyonlaşma döneminde ilk yıldızların oluşumuna dair yeni bilgiler sağlayabilir. Bununla birlikte teleskopun, karanlık enerjinin ve onun kozmik genişleme üzerindeki potansiyel etkisinin araştırılmasına da yardımcı olması bekleniyor.

    30 yıllık proje 2028’e kadar bitmeyecek

    Dünyanın en büyük radyo teleskopunun inşası başladı Tam Boyutta Gör
    Avustralya’da inşa edilen radyo teleskopu SKA Low olarak isimlendiriliyor. Teleskopun direktörü Sarah Pearce, bu projenin 30 yıldır planlandığını belirtiyor. Tüm teleskop ve antenlerin inşasının 2028’e kadar süreceği belirtiliyor ancak ilk bilimsel sonuçların bundan 4 ya da 5 yıl sonrasında gelmesi bekleniyor.

    Dr Pearce, SKA sahasının Güney Afrika'daki 197 çanak içeren projenin diğer ayağıyla paralel olarak çalışacağını beliriyor. İki tesis birleştiğinde Dünya üzerindeki en büyük bilim tesislerinden birini oluşturacak.

    Proje için 16 ülke el ele verdi

    SKA projesi için 16 ülke becerilerini, paralarını ve kaynaklarını bu projeye yatırmış durumda. Aktarılanlara göre anten ağaçlar İtalya’da, yazılım çalışmaların bir bölümü Hindistan tarafından, sinyalizasyon kısmı için ise Çin kaynakları tarafından yapılıyor.

    SKA projesi tam anlamıyla tamamlandığında gelecek elli yılın şekillendirilmesi ve James Webb Uzay Teleskobu'nda olduğu gibi ileriye doğru devasa bir adım atılması bekleniyor.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 1 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 1 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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