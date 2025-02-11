Tesla'nın Şangay'daki Megapack batarya fabrikası üretime başladı

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Tam Boyutta Gör Tesla, ABD dışındaki ilk batarya üretim tesisi olan Şanghay Megapack fabrikasında üretime başladığını duyurdu. Mayıs 2024'te inşaatına başlanan tesis, 7 ay sonra Aralık 2024'te tamamlanmıştı.

Şanghay tesisi öncelikli olarak, Tesla'nın büyük ölçekli enerji depolama sistemi (BESS) olan Megapack'leri üretecek. Her Megapack ünitesi 38 ton ağırlığında ve yaklaşık 3.600 haneye bir saat boyunca güç sağlayabilen 3,9 MWh enerji depolayabiliyor.

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Yıllık 40 GWh kapasite hedefleniyor

Tesiste, 2025'in ilk çeyreğinde yıllık 10.000 ünitelik üretim seviyesine çıkılması hedefleniyor. Bu da yıllık 40 GWh kapasite demek. Şanghay tesisiyle birlikte Tesla, küresel enerji depolama pazarındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Tesla'nın yayınlanan son mali sonuçları, enerji depolama işinin artan önemini vurguluyor. Şirket, 2024'te 31,4 GWh batarya sistemi konuşlandırarak yıllık %67 artışla 10,86 milyar dolarlık rekor gelir elde etti. Buna karşılık, Tesla'nın otomotiv geliri %6, net kâr ise %53 oranında düşüş gösterdi. Şirketin enerji depolama bölümü, %26,17 brüt kâr marjıyla %17,9 marja sahip otomotiv bölümünü geride bıraktı.

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Enerji depolama sektörü hızla büyüyor

Yenilenebilir enerjinin yaygınlaşmasıyla enerji depolamanın da önemi gittikçe artıyor. Bloomberg NEF'in raporuna göre, 2024'te bir önceki yıla göre %76 artışla 69 GW/169 GWh küresel enerji depolama kapasitesi eklendi. Çin, bu artışta önemli bir pay sahibi konumunda. Çin Ulusal Enerji İdaresi (NEA), ülkenin 2024'te 42,37 GW/101,13 GWh yeni enerji depolama kapasitesi eklediğini açıkladı. Bu rakamlar, geçtiğimiz seneye göre sırasıyla %103 ve %136'lık büyük artışa işaret ediyor. Tesla da bu büyük pazardan pay kapmak için Megapack tesisine güveniyor.

Ancak Tesla artan rekabet ve fiyatlandırma baskılarıyla karşı karşıya. Megapack'in maliyeti 2024'ün başındaki 4,56 CNY/Wh'den 2025'in başında 2,23 CNY/Wh'ye düşse de, Çinli üreticiler 0,6 CNY/Wh kadar düşük fiyatlarda komple sistemler sunuyor. Ortalama fiyatlar ise CNY 1.2/Wh'nin altında seyrediyor. Tesla, Şangay'daki Megapack tesisiyle maliyetleri düşürerek, Çinli rakipleriyle daha iyi rekabet etmeyi hedefliyor.

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Tesla'nın Şangay'daki Megapack batarya fabrikası üretime başladı