Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tesla'nın Şangay'daki Megapack batarya fabrikası üretime başladı

    Tesla, ABD dışındaki ilk batarya üretim tesisi olan Şanghay Megapack fabrikasında üretime başladığını duyurdu. Fabrikada yıllık 40 GWh kapasiteli 10.000 Megapack ünitesinin üretilmesi planlanıyor.
    Tesla'nın Şangay'daki Megapack batarya fabrikası üretime başladı Tam Boyutta Gör
    Tesla, ABD dışındaki ilk batarya üretim tesisi olan Şanghay Megapack fabrikasında üretime başladığını duyurdu. Mayıs 2024'te inşaatına başlanan tesis, 7 ay sonra Aralık 2024'te tamamlanmıştı.

    Şanghay tesisi öncelikli olarak, Tesla'nın büyük ölçekli enerji depolama sistemi (BESS) olan Megapack'leri üretecek. Her Megapack ünitesi 38 ton ağırlığında ve yaklaşık 3.600 haneye bir saat boyunca güç sağlayabilen 3,9 MWh enerji depolayabiliyor.

    Tesla'nın Şangay'daki Megapack batarya fabrikası üretime başladı Tam Boyutta Gör

    Yıllık 40 GWh kapasite hedefleniyor

    Tesiste, 2025'in ilk çeyreğinde yıllık 10.000 ünitelik üretim seviyesine çıkılması hedefleniyor. Bu da yıllık 40 GWh kapasite demek. Şanghay tesisiyle birlikte Tesla, küresel enerji depolama pazarındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

    Tesla'nın yayınlanan son mali sonuçları, enerji depolama işinin artan önemini vurguluyor. Şirket, 2024'te 31,4 GWh batarya sistemi konuşlandırarak yıllık %67 artışla 10,86 milyar dolarlık rekor gelir elde etti. Buna karşılık, Tesla'nın otomotiv geliri %6, net kâr ise %53 oranında düşüş gösterdi. Şirketin enerji depolama bölümü, %26,17 brüt kâr marjıyla %17,9 marja sahip otomotiv bölümünü geride bıraktı.

    Enerji depolama sektörü hızla büyüyor

    Yenilenebilir enerjinin yaygınlaşmasıyla enerji depolamanın da önemi gittikçe artıyor. Bloomberg NEF'in raporuna göre, 2024'te bir önceki yıla göre %76 artışla 69 GW/169 GWh küresel enerji depolama kapasitesi eklendi. Çin, bu artışta önemli bir pay sahibi konumunda. Çin Ulusal Enerji İdaresi (NEA), ülkenin 2024'te 42,37 GW/101,13 GWh yeni enerji depolama kapasitesi eklediğini açıkladı. Bu rakamlar, geçtiğimiz seneye göre sırasıyla %103 ve %136'lık büyük artışa işaret ediyor. Tesla da bu büyük pazardan pay kapmak için Megapack tesisine güveniyor.

    Ancak Tesla artan rekabet ve fiyatlandırma baskılarıyla karşı karşıya. Megapack'in maliyeti 2024'ün başındaki 4,56 CNY/Wh'den 2025'in başında 2,23 CNY/Wh'ye düşse de, Çinli üreticiler 0,6 CNY/Wh kadar düşük fiyatlarda komple sistemler sunuyor. Ortalama fiyatlar ise CNY 1.2/Wh'nin altında seyrediyor. Tesla, Şangay'daki Megapack tesisiyle maliyetleri düşürerek, Çinli rakipleriyle daha iyi rekabet etmeyi hedefliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BYD, paralel parkı çocuk oyuncağına çeviriyor

    Profil resmi
    ioz 1 saat önce

    her sene lastik değiştirmek için mükemmel yöntem

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    köy evlerine kalorifer linea yağ çubuğu seviyesi nerede olmalı tarihi geçmiş kefir içilir mi a101 istifa dilekçesi jbl nasıl okunur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A06
    Samsung Galaxy A06
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    ASUS TUF F15
    ASUS TUF F15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum