Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dünyanın en büyük uzay hackathonu için Türkiye Uzay Ajansı ve NASA iş birliği

    Türkiye Uzay Ajansı, NASA tarafından düzenlenen Uluslararası Uzay Uygulamaları Yarışması'nın (Space Apps Challenge) paydaşlarından biri oldu.                    
    1
    Dünyanın en büyük uzay hackathonu için TUA ve NASA iş birliği Tam Boyutta Gör
    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) düzenlediği Uluslararası Uzay Uygulamaları Yarışması'nın bu yılki paydaşlarından birinin de Türkiye Uzay Ajansı (TUA) olduğunu belirterek, "Böylelikle bir yandan onların tecrübelerinden yararlanırken diğer yandan kendi uzay projelerimizi ve deneyimlerimizi aktarma alanları yakalamış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, NASA tarafından 11 yıldır düzenlenen Uluslararası Uzay Uygulamaları Yarışması'nın (Space Apps Challenge) bu yılki paydaşlarından biri de TUA oldu.

    Dünya ve uzayda karşılaşılan zorluklara açık kaynaklı çözümler üretmek, ortaklaşa problem çözmeyi amaçlayan etkinlikte TUA'nın yanı sıra Avrupa, Japonya, Çin, Avustralya ve Güney Afrika'dan (ESA, JAXA, CSA, ASA, SANSA) önemli uzay ajansları da yer alıyor.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Kacır, 30 binin üstünde yarışmacının yer aldığı bu büyük organizasyonun yeni paydaşlarından birinin TUA olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye uzayda söz sahibi ülkeler arasında yer almak adına dünyanın her yerinde varlığını gösterecek. Her yıl yarışmaya katılan binlerce ekip, dünyada ve uzayda karşılaşılan zorlukları çözme konusunda iş birliği ve potansiyel gösteren projelerini sunuyor." ifadelerini kullandı.

    Dünyanın en büyük uzay hackathonu için TUA ve NASA iş birliği Tam Boyutta Gör
    Kacır, yarışmada, en yenilikçi ve etkili projeler arasından kazananları belirlemek için birden fazla değerlendirme yapıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

    "Bu yıl, yarışma özelinde TUA aracılığıyla NASA ile iş birliğine gittik. Böylelikle bir yandan onların tecrübelerinden yararlanırken diğer yandan kendi uzay projelerimizi ve deneyimlerimizi aktarma alanları yakalamış oluyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen Milli Uzay Programı'nda iddialı hedefleri olan bir ülkeyiz. Uzay teknolojilerine daha fazla yatırım yapacağız."

    Yarışma, uzay bilimine ve keşiflerine olan ilgiyi artırmayı teşvik ediyor

    NASA Space Apps Challenge, dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde 48 saatten fazla süren uluslararası açık kaynaklı bir hackathon olarak biliniyor. Kodlayıcılar, bilim insanları, tasarımcılar, hikaye anlatıcıları, yapımcılar, teknoloji uzmanları ve meraklı olan herkes, dünyada ve uzayda karşılaştığı zorluklarla başa çıkmak için bir araya geliyor.

    Yarışma, yaratıcılığa ve eleştirel düşünceye ilham vererek dünya ve uzay bilimi ile keşiflerine olan ilgiyi artırmayı, gelecek nesil bilim insanlarının, teknoloji uzmanlarının, tasarımcıların, mühendislerin artmasını ve çeşitliliğini teşvik ediyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 1 hafta önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

    Profil resmi
    DreamSs 1 hafta önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    spor ayakkabı file tamiri telefon al sat yapmak hesap kesim tarihi geldi. ama kesilmedi vakıfbank yatırım hesabı ücreti gta 4 kaç saat

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy A54 5G
    Samsung Galaxy A54 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    7.500 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Notebook Laptop X515EA-BQ868
    ASUS Notebook Laptop X515EA-BQ868
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-DIAMOND
    AYKUT ELMAS-DIAMOND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız