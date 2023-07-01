NASA’nın Ay planları netleşiyor: Madencilik yapılacak!

NASA'nın Ay planları
NASA, uzaydaki ticari fırsatları keşfetmek ve potansiyel Ay kaynaklarını ölçmek gibi diğer hedeflerinin yanı sıra kısmen 2025 yılına kadar insanları Ay'a geri döndürmeyi amaçlayan Artemis uzay programını yürütüyor. 35 yıldır NASA'da görev yapan Gerald Sanders, doğal uydumuzdaki kaynaklara erişimi geliştirmenin maliyetleri düşürmek ve döngüsel bir ekonomi yaratmak için kritik bir adım olduğunu söyledi.
NASA yakında Ay'a bir sondaj aracı göndererek çalışmalara başlayacak ve Avustralya Uzay Ajansı da 2026 yılına kadar Ay yüzeyinde regolit örnekleri toplamak üzere yarı otonom bir gezici araç geliştirilmesine yardımcı olacak. Ayrıca, 2032 yılında faaliyete geçecek bir pilot işleme tesisi de dahil olmak üzere daha büyük ölçekli kazılar planlanlanıyor.
Ay yüzeyine ayak basan son insanın üzerinden elli yıldan fazla zaman geçti ve NASA önümüzdeki yıllarda bunu değiştirmeyi planlıyor. Uzay ajansı, 2025 yılına kadar Ay'a ilk kadın ve ilk siyahi insanı indirmeyi hedefliyor. Artemis programı NASA tarihinin en önemli görevlerinden birisi olacak diyebiliriz. Ancak 2025 yılı iyimser bir tarih gibi duruyor. Zira SpaceX’in Starship roketi henüz başarılı bir testi tamamlayabilmiş değil. Birkaç ay içinde Starship’in ikinci bir test daha gerçekleştirmesi bekleniyor. Her şey sorunsuz giderse NASA’nın verdiği tarihler tutabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D