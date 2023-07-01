NASA’nın Ay planları netleşiyor: Madencilik yapılacak!

Tam Boyutta Gör NASA yetkilileri kısa bir süre önce önümüzdeki 10 yıl içinde Ay'da madencilik yapmaya başlamaya yönelik planlarını açıkladı. Bu planlar ajansın Artemis uzay programının bir parçası olarak ilerletilmesi bekleniyor. Görünüşe göre önümüzdeki yıllarda en çok konuşulan konular arasında uzayın ticarileştirilmesi de olacak.

NASA'nın Ay planları

NASA, uzaydaki ticari fırsatları keşfetmek ve potansiyel Ay kaynaklarını ölçmek gibi diğer hedeflerinin yanı sıra kısmen 2025 yılına kadar insanları Ay'a geri döndürmeyi amaçlayan Artemis uzay programını yürütüyor. 35 yıldır NASA'da görev yapan Gerald Sanders, doğal uydumuzdaki kaynaklara erişimi geliştirmenin maliyetleri düşürmek ve döngüsel bir ekonomi yaratmak için kritik bir adım olduğunu söyledi.

NASA yakında Ay'a bir sondaj aracı göndererek çalışmalara başlayacak ve Avustralya Uzay Ajansı da 2026 yılına kadar Ay yüzeyinde regolit örnekleri toplamak üzere yarı otonom bir gezici araç geliştirilmesine yardımcı olacak. Ayrıca, 2032 yılında faaliyete geçecek bir pilot işleme tesisi de dahil olmak üzere daha büyük ölçekli kazılar planlanlanıyor.

Tam Boyutta Gör NASA'da direktör yardımcısı olan Samuel Webster, gezginin Ay toprağında oksit formunda oksijen varlığını göstermeyi amaçladığını belirtti. Webster, topraktan oksijen çıkarmak için ayrı bir ekipman kullanılacağını da sözlerine ekledi. NASA eninde sonunda ticari roket üreticileri gibi büyük şirketlerin Ay'dan çıkarılan kaynakları yakıt ya da yaşam destek sistemleri için kullanabileceklerini umuyor. Bu da bizi Ay'da sürdürülebilir bir insan varlığı kurmaya daha da yaklaştıracak ve gelecekte Mars ve ötesine yapılacak görevleri destekleyecek.

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Ay yüzeyine ayak basan son insanın üzerinden elli yıldan fazla zaman geçti ve NASA önümüzdeki yıllarda bunu değiştirmeyi planlıyor. Uzay ajansı, 2025 yılına kadar Ay'a ilk kadın ve ilk siyahi insanı indirmeyi hedefliyor. Artemis programı NASA tarihinin en önemli görevlerinden birisi olacak diyebiliriz. Ancak 2025 yılı iyimser bir tarih gibi duruyor. Zira SpaceX’in Starship roketi henüz başarılı bir testi tamamlayabilmiş değil. Birkaç ay içinde Starship’in ikinci bir test daha gerçekleştirmesi bekleniyor. Her şey sorunsuz giderse NASA’nın verdiği tarihler tutabilir.

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