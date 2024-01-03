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    Dünyanın en büyük yüksek irtifa rüzgar santrali faaliyete geçti

    Yenilenebilir enerjide ölçekler artmaya devam ediyor. Kısa bir süre önce 100 megawatt’lık dünyanın en büyük ultra yüksek irtifa rüzgar santrali Tibet'te faaliyete geçti.
    Dünyanın en büyük yüksek irtifa rüzgar santrali faaliyete geçti Tam Boyutta Gör
    Yenilenebilir enerji alanında kurulumların ölçeği artmaya devam ediyor. Bu bağlamda kısa bir süre önce dünyanın en büyük ultra yüksek irtifa rüzgar santrali 1 Ocak'ta Tibet'te ya da Çin'in şu anda Xizang Özerk Bölgesi olarak adlandırdığı bölgede faaliyete geçti.

    100 megawatt (MW) gücündeki rüzgar çiftliği Tibet’in Seni Bölgesi'nde 4,650 metre yükseklikte yer alıyor. Genel olarak 3,500 metre ila 5,500 metre yükseklikte inşa edilen rüzgar çiftlikleri ‘ultra yüksek’ olarak kabul ediliyor. Rüzgar çiftliğinin geliştiricisi CHN Energy, büyük ölçekli ultra yüksek irtifa rüzgar çiftliklerini daha da geliştirmek için kurulan rüzgar çiftliğini Ar-Ge için de kullanacak. Santral aynı zamanda Tibet'in vilayet düzeyindeki şehirlerinin en büyüğü olan Nagqu Şehrindeki 140.000 haneye temiz elektrik sağlayacak.

    Türbinler zorlu koşullara dayanabiliyor

    Dünyanın en büyük yüksek irtifa rüzgar santrali faaliyete geçti Tam Boyutta Gör
    Bu tip rüzgar türbinlerinin oldukça dayanıklı olması gerekiyor. Zira Tibet, zorlu hava koşullarıyla (aşırı güneş, rüzgar, kum, yağmur ve kar) ünlü bir yer. Ek olarak hızlı sıcaklık değişimleri de yaşanıyor. Proje başkanı Hu Jiansheng, verdiği demeçte, rüzgar çiftliğini tasarlamak için akıllı rüzgar enerjisi platformu kullanıldığını söyledi. Açıklamaya göre denge kontrol teknolojisi sayesinde rüzgar enerjisi dönüşümünün düşük verimliliği ve rüzgar türbinlerinin kanatlarının yavaşlaması da dahil olmak üzere ultra yüksek irtifanın neden olduğu sorunların üstesinden gelindi.

    Türbinlerin kanatları benzer türbin yüksekliğine sahip olanlara kıyasla daha uzun yapıya sahip. Bu sayede süpürülen alan arttırılarak düşük atmosferik basınçta da verimlilik yükseltiliyor. Ayrıca kurulan türbinlerin ömrünü uzatan özel bir dış boya kullanıldığı da belirtiliyor. Yüksek irtifaya rağmen bu rüzgar santralinin kurulumu yaklaşık 260 gün sürdü ve 90.3 milyon dolara mal oldu. 140.000 metrekareye yayılan 25 türbinin yılda yaklaşık 200 milyon kWh elektrik sağlaması ve karbondioksit emisyonlarını yaklaşık 160.000 ton azaltması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 1 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 4 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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