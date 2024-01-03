Dünyanın en büyük yüksek irtifa rüzgar santrali faaliyete geçti

100 megawatt (MW) gücündeki rüzgar çiftliği Tibet’in Seni Bölgesi'nde 4,650 metre yükseklikte yer alıyor. Genel olarak 3,500 metre ila 5,500 metre yükseklikte inşa edilen rüzgar çiftlikleri ‘ultra yüksek’ olarak kabul ediliyor. Rüzgar çiftliğinin geliştiricisi CHN Energy, büyük ölçekli ultra yüksek irtifa rüzgar çiftliklerini daha da geliştirmek için kurulan rüzgar çiftliğini Ar-Ge için de kullanacak. Santral aynı zamanda Tibet'in vilayet düzeyindeki şehirlerinin en büyüğü olan Nagqu Şehrindeki 140.000 haneye temiz elektrik sağlayacak.
Türbinler zorlu koşullara dayanabiliyor
Türbinlerin kanatları benzer türbin yüksekliğine sahip olanlara kıyasla daha uzun yapıya sahip. Bu sayede süpürülen alan arttırılarak düşük atmosferik basınçta da verimlilik yükseltiliyor. Ayrıca kurulan türbinlerin ömrünü uzatan özel bir dış boya kullanıldığı da belirtiliyor. Yüksek irtifaya rağmen bu rüzgar santralinin kurulumu yaklaşık 260 gün sürdü ve 90.3 milyon dolara mal oldu. 140.000 metrekareye yayılan 25 türbinin yılda yaklaşık 200 milyon kWh elektrik sağlaması ve karbondioksit emisyonlarını yaklaşık 160.000 ton azaltması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.