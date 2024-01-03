Dünyanın en büyük yüksek irtifa rüzgar santrali faaliyete geçti

Tam Boyutta Gör Yenilenebilir enerji alanında kurulumların ölçeği artmaya devam ediyor. Bu bağlamda kısa bir süre önce dünyanın en büyük ultra yüksek irtifa rüzgar santrali 1 Ocak'ta Tibet'te ya da Çin'in şu anda Xizang Özerk Bölgesi olarak adlandırdığı bölgede faaliyete geçti.

100 megawatt (MW) gücündeki rüzgar çiftliği Tibet’in Seni Bölgesi'nde 4,650 metre yükseklikte yer alıyor. Genel olarak 3,500 metre ila 5,500 metre yükseklikte inşa edilen rüzgar çiftlikleri ‘ultra yüksek’ olarak kabul ediliyor. Rüzgar çiftliğinin geliştiricisi CHN Energy, büyük ölçekli ultra yüksek irtifa rüzgar çiftliklerini daha da geliştirmek için kurulan rüzgar çiftliğini Ar-Ge için de kullanacak. Santral aynı zamanda Tibet'in vilayet düzeyindeki şehirlerinin en büyüğü olan Nagqu Şehrindeki 140.000 haneye temiz elektrik sağlayacak.

Türbinler zorlu koşullara dayanabiliyor

Tam Boyutta Gör Bu tip rüzgar türbinlerinin oldukça dayanıklı olması gerekiyor. Zira Tibet, zorlu hava koşullarıyla (aşırı güneş, rüzgar, kum, yağmur ve kar) ünlü bir yer. Ek olarak hızlı sıcaklık değişimleri de yaşanıyor. Proje başkanı Hu Jiansheng, verdiği demeçte, rüzgar çiftliğini tasarlamak için akıllı rüzgar enerjisi platformu kullanıldığını söyledi. Açıklamaya göre denge kontrol teknolojisi sayesinde rüzgar enerjisi dönüşümünün düşük verimliliği ve rüzgar türbinlerinin kanatlarının yavaşlaması da dahil olmak üzere ultra yüksek irtifanın neden olduğu sorunların üstesinden gelindi.

İsveç'de dünyanın en uzun ahşap kuleli rüzgar türbini inşa edildi 5 gün önce eklendi

Türbinlerin kanatları benzer türbin yüksekliğine sahip olanlara kıyasla daha uzun yapıya sahip. Bu sayede süpürülen alan arttırılarak düşük atmosferik basınçta da verimlilik yükseltiliyor. Ayrıca kurulan türbinlerin ömrünü uzatan özel bir dış boya kullanıldığı da belirtiliyor. Yüksek irtifaya rağmen bu rüzgar santralinin kurulumu yaklaşık 260 gün sürdü ve 90.3 milyon dolara mal oldu. 140.000 metrekareye yayılan 25 türbinin yılda yaklaşık 200 milyon kWh elektrik sağlaması ve karbondioksit emisyonlarını yaklaşık 160.000 ton azaltması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

Dünyanın en büyük yüksek irtifa rüzgar santrali faaliyete geçti