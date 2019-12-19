Dünyanın en çok kullanılan sanal asistanı Siri oldu

Tam Boyutta Gör

Sanal asistanlar söz konusu olduğunda, kullanılan cihaz bağlı olarak Siri, Alexa, Cortana veya Google Asistan tercih edilebiliyor. Yapılan yeni bir araştırma ise en çok tercih edilen sanal asistanın Siri olduğunu gösteriyor.

Ayrıca Bkz. "Apple yılan hikayesine dönen kablosuz şarj standından vazgeçmiş değil"

İkinci sırada Cortana var

Pazar araştırma şirketi Futuresource'a göre Siri küresel sanal asistan pazarının yüzde 35'ini elinde bulunduruyor. Dünyanın en çok kullanılan sanal asistanının Siri olması ise, Apple'ın hemen hemen tüm ürünlerinde olmasına bağlanmış. Zira iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod ve her Mac bilgisayarda Apple'ın Siri sanal asistanı kullanılabiliyor.

Tam Boyutta Gör

Rekabette ilginç rakamlarda mevcut. Örneğin Siri'nin hemen arkasından yüzde 22'lik pazar payıyla Microsoft Cortana geliyor. Google Asistan'ı geçen Cortana'nın, Windows işletim sisteminde kullanılabildiği için Google ile rekabette ön sıralarda yer aldığı belirtilmiş. Dikkat çeken raporda Google Asistan ve Amazon Alexa'nın pazar paylarının ise sırasıyla yüzde 9 ve yüzde 4 olduğu göze çarpıyor.

https://www.imore.com/siri-leads-virtual-assistant-world-35-market-share