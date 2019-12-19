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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dünyanın en çok kullanılan sanal asistanı Siri oldu

    Yapılan yeni bir araştırmaya göre, Apple'ın sanal asistanı Siri yüzde 35'lik pazar payıyla lider konumda. Arkasından gelen Google Asistan ve Micosoft Cortana'nın rekabeti ise şaşırtıcı.
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    iPhone
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Dünyanın en çok kullanılan sanal asistanı Siri oldu
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    Sanal asistanlar söz konusu olduğunda, kullanılan cihaz bağlı olarak Siri, Alexa, Cortana veya Google Asistan tercih edilebiliyor. Yapılan yeni bir araştırma ise en çok tercih edilen sanal asistanın Siri olduğunu gösteriyor.

    Ayrıca Bkz. "Apple yılan hikayesine dönen kablosuz şarj standından vazgeçmiş değil"

    İkinci sırada Cortana var

    Pazar araştırma şirketi Futuresource'a göre Siri küresel sanal asistan pazarının yüzde 35'ini elinde bulunduruyor. Dünyanın en çok kullanılan sanal asistanının Siri olması ise, Apple'ın hemen hemen tüm ürünlerinde olmasına bağlanmış. Zira iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod ve her Mac bilgisayarda Apple'ın Siri sanal asistanı kullanılabiliyor.

    Dünyanın en çok kullanılan sanal asistanı Siri oldu
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    Rekabette ilginç rakamlarda mevcut. Örneğin Siri'nin hemen arkasından yüzde 22'lik pazar payıyla Microsoft Cortana geliyor. Google Asistan'ı geçen Cortana'nın, Windows işletim sisteminde kullanılabildiği için Google ile rekabette ön sıralarda yer aldığı belirtilmiş. Dikkat çeken raporda Google Asistan ve Amazon Alexa'nın pazar paylarının ise sırasıyla yüzde 9 ve yüzde 4 olduğu göze çarpıyor.



    https://www.imore.com/siri-leads-virtual-assistant-world-35-market-share Yorum Yaz
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    Ters Adam 1 sa.
    Hepsi birbirinden bok. Jarvis seviyesine gelmeden kullanılmaz
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    12 Angry Men 1 sa.
    Siri çok kullanışlı.
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    Technical.assistance 1 sa.
    cortanayı hiç kullanan varmı ???
    1 Yanıt Yanıtla
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    Ulan Musk 49 dk. Technical.assistance
    Sadece hava durumunu sormak ve bilgisayarı kapattırmak için kullanıyorum.
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