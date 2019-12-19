Apple yılan hikayesine dönen kablosuz şarj standından vazgeçmiş değil

Tam Boyutta Gör

Teknoloji devi Apple'ın uzun bir süredir AirPower adlı kablosuz şarj cihazını geliştirdiği ve son anda piyasaya sürmekten vazgeçtiğini biliyoruz. Geçtiğimiz Eylül ayında tanıtılan iPhone modelleriyle birlikte tanıtılması beklenen cihaz, önümüzdeki dönemde piyasaya sürülebilir.

Ayrıca Bkz. "Instagram hikayelerine artık aynı anda birden fazla fotoğraf yüklenebilecek"

Apple bu kez zorlukları aşmayı hedefliyor

Şirketin aldığı yeni bir patent, Apple'ın henüz AirPower konseptinden tamamen vazgeçmediğini gösteriyor. Geliştirilen cihazın AirPower olarak isimlendirilip isimlendirilmeyeceği henüz belli olmasa da, yeni bir "nesne algılamalı kablosuz şarj sistemi" üzerinde çalışıldığını söyleyebiliriz. AirPower'ı çeşitli mühendislik ve üretim zorlukları nedeniyle piyasaya süremeyen Apple'ın, yeni kablosuz şarj standını farklı bir teknolojiyle geliştirdiği söyleniyor.

Tam Boyutta Gör

Patentin, AirPower'dan farkının ne olduğu henüz tam açık değil ancak Apple'ın bu kez üretim zorluklarını aşacağı ve ürünü ticari bir hale getirerek piyasaya süreceği söyleniyor. Ancak AirPower'ın bir türlü piyasaya sürülemediğini ve hep sızıntılarda kaldığını da unutmamak gerek. Tüm bunların şimdilik söylenti olduğu ve şirketin henüz konu hakkında bir açıklama yapmadığını da belirtelim.

https://www.appleworld.today/blog/2019/12/18/apple-files-for-patent-for-airpower-like-wireless-charger