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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple yılan hikayesine dönen kablosuz şarj standından vazgeçmiş değil

    Apple, piyasaya sürmekten son anda vazgeçtiği kablosuz şarj standı AirPower sevdasından vazgeçmiş değil. Şirketin yeni patenti önümüzdeki bu cihazın önümüzdeki dönemde çıkacağına işaret ediyor.
    42 dk.
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    iPhone
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Apple yılan hikayesine dönen kablosuz şarj standından vazgeçmiş değil
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    Teknoloji devi Apple'ın uzun bir süredir AirPower adlı kablosuz şarj cihazını geliştirdiği ve son anda piyasaya sürmekten vazgeçtiğini biliyoruz. Geçtiğimiz Eylül ayında tanıtılan iPhone modelleriyle birlikte tanıtılması beklenen cihaz, önümüzdeki dönemde piyasaya sürülebilir.

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    Apple bu kez zorlukları aşmayı hedefliyor

    Şirketin aldığı yeni bir patent, Apple'ın henüz AirPower konseptinden tamamen vazgeçmediğini gösteriyor. Geliştirilen cihazın AirPower olarak isimlendirilip isimlendirilmeyeceği henüz belli olmasa da, yeni bir "nesne algılamalı kablosuz şarj sistemi" üzerinde çalışıldığını söyleyebiliriz. AirPower'ı çeşitli mühendislik ve üretim zorlukları nedeniyle piyasaya süremeyen Apple'ın, yeni kablosuz şarj standını farklı bir teknolojiyle geliştirdiği söyleniyor.

    Apple yılan hikayesine dönen kablosuz şarj standından vazgeçmiş değil
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    Patentin, AirPower'dan farkının ne olduğu henüz tam açık değil ancak Apple'ın bu kez üretim zorluklarını aşacağı ve ürünü ticari bir hale getirerek piyasaya süreceği söyleniyor. Ancak AirPower'ın bir türlü piyasaya sürülemediğini ve hep sızıntılarda kaldığını da unutmamak gerek. Tüm bunların şimdilik söylenti olduğu ve şirketin henüz konu hakkında bir açıklama yapmadığını da belirtelim.



    https://www.appleworld.today/blog/2019/12/18/apple-files-for-patent-for-airpower-like-wireless-charger Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    esmerbuyucu 34 dk.
    Lightning girişini kaldırmayı bekliyordur, sıcak para
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