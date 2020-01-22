Dünyanın en değerli 500 markası açıklandı

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Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, Dünyanın En Değerli 500 Markası 2020 araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Listenin en tepesine baktığımızda ABD’li şirketlerin hakimiyetini görüyoruz.

Brand Finance’in paylaştığı sonuçlara göre, dünyanın en değerli markaları sıralamasında lider değişmedi. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 188 milyar dolar olarak belirlenen marka değeri ile lider koltuğunda oturan Amazon, değerini yaklaşık 221 milyar dolara yükselterek yerini kimseye kaptırmadı.

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Listenin ikinci ve üçüncü sırasına baktığımızda ise Google’ın rakibi Apple’ı solladığını görüyoruz. Google, 2019’da 143 milyar dolar olarak belirlenen marka değerini 160 milyar dolara çıkararak basamak yükselmiş. Apple ise 153 milyar dolardan 140 milyar dolara gerilemiş. Listenin ilk beş sırasını tamamlayan Microsoft ve Samsung’un yeri değişmemiş.

Paylaşılan sonuçlara göre, geçtiğimiz yıla kıyasla marka değerini en çok yükselten şirket Tesla oldu. ABD’li elektrikli araç üreticisi, marka değerini yüzde 64,9 oranında artırarak bu ünvanın sahibi oldu. Bazı markalar ise Tesla kadar şanslı değildi. Örneğin Baidu, yüzde 54,1 oranında düşüşle marka değeri en çok düşenler sıralamasının başında yer aldı.

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Brand Finance’in listesine otomotiv özelinde baktığımızda, ilk sırada yer alan Mercedes-Benz’in marka değerini 5 milyar dolar yükselttiğini ve basamak atlayarak 11’inci sıraya yerleştiğini görüyoruz. Mercedes’i izleyen Japon üretici Toyota da marka değerini 6 milyar dolar yükselterek liste genelinde 15’inci sıraya yükselmiş. Ardından gelen Volkswagen ise yaklaşık 45 milyar dolar marka değeri ile otomotiv markaları arasında 3’üncü, liste genelinde 25’inci sırada yer bulmuş.

En çok marka ABD'den

Paylaşılan sonuçları ülke bazında ele aldığımızda, en değerli 500 marka listesinde 205 markasıyla boy gösteren ABD'nin zirvede yer aldığını görüyoruz. ABD’yi 70 markayla Çin ve 36 markayla Japonya izliyor. Türkiye’den hiçbir markanın listeye giremediğini de belirtelim.

https://brandirectory.com/rankings/global/table

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