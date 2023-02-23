Tarihin en hızlı büyüyen uygulaması ChatGPT, Çin'de yasaklandı

Tam Boyutta Gör OpenAI şirketi tarafından geliştirilen yapay zeka robotu ChatGPT, popülaritesinin artırmasıyla birçok tartışmayı da beraberinde getirdi. Öyle ki, bazı okullarda kısıtlanan sohbet robotuna, şimdi de Çin'den yeni bir yasaklama haberi geldi. Devlete ait medya kanalı China Daily, ChatGPT'nin Çin egemenliğine zarar verebilecek yanlış bilgiler yaydığı düşünüyor. İşte detaylar

ChatGPT şimdi de Çin'de yasaklandı

Bildirilenlere göre Çin, Tencent ve Alibaba gibi teknoloji devlerine, doğrudan veya üçüncü taraf fark etmeksizin ChatGPT hizmetlerini durdurma talimatı verdi. Bu noktada herhangi bir chatbot veya yapay zeka hizmeti başlatmak isteyen şirketlerin artık düzenleyicilere bildirmesi ve izin alması gerekecek.

Bilmeyenler için ChatGPT, insan tarihindeki en hızlı büyüyen uygulamalar arasında Çin ve küresel anlamda bir fenomen haline geldi. Nitekim uygulama resmi olarak ülkede mevcut olmamasına rağmen, bazı üçüncü taraf geliştiricilerin ChatGPT tabanlı mini programlar yayınladığı ve birçok kullanıcının VPN (Sanal Özel Ağ) kullanarak ChatGPT'ye eriştiği bildiriliyor.

OpenAI ChatGPT nedir, nasıl kullanılır? 2 ay önce eklendi

Çin'in ABD merkezli teknolojilere olan tutumunu düşünürsek yeni haberin şaşırtıcı olmadığını söyleyebiliriz. Bu bağlamda önemli yapay zeka görevlerini üstlenen ChatGPT'nin siyasi açıdan hassas sorulara da yanıt verebildiğini belirtelim. Zira kısa süre önce ABD'li bir politikacı olan Isacc Latterell, içerisinde Elon Musk, Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping gibi isimlerin dahil olduğu bir ''tartışmalı kişiler listesi'' paylaştı.

Ayrıca Çin, Fudan Üniversitesi tarafından geliştirilen MOSS adlı bir sohbet robotunun halka açık testlerine kısa süre önce başladı. Öyle ki ChatGPT'nin rakibi olarak görülen bu uygulama, ziyaretçi akını nedeniyle daha ilk günden devre dışı kalmıştı.

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Dünyanın en hızlı büyüyen uygulaması ChatGPT, Çin'de yasaklandı