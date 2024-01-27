Hidrojen kaynaklı ısı pompalarının potansiyeli gösterildi

Tam Boyutta Gör Yapılan yeni bir araştırma, Birleşik Krallık'taki evleri ısıtmak için hidrojen kaynaklı ısı pompalarının kullanılmasının, küresel enerji tedarik zincirlerinin karbon ayak izini önemli ölçüde azaltabileceğini ortaya koydu.

Araştırmacılar, enerji kaynağı olarak hava, toprak ve su kullanan ısı pompası sistemlerine kıyasla hidrojen kaynaklı ısı pompaları kullanarak evlerin ısıtılması üzerine bir tedarik zinciri analizi gerçekleştirdiler. Bu çalışma ısı pompaları için hidrojeni değerlendiren ilk çalışma niteliğinde.

Bulguları, şebeke elektriğine dayanmak yerine yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen yeşil hidrojen kullanarak çalışan hidrojen bazlı ısı pompalarının İngiltere pazarı için "umut verici bir seçenek" sunduğunu gösteriyor. Hidrojenin bol miktarda bulunabilirliği, minimum emisyonu, sera gazlarını önemli ölçüde azaltması ve tersine çevrilebilir üretim süreci temel ve asıl faydalar olarak belirtiliyor.

10 yıl içinde 4 milyon haneye hitap edebilir

Tam Boyutta Gör Birleşik Krallık hükümeti, 2026 yılına kadar yeni konut inşaatlarından fosil yakıt bazlı ısıtma sistemlerini ortadan kaldırmak için ülke çapında bir hedef belirlemiş durumda. Bu hedefler doğrultusunda ise 2028 yılına kadar yılda en az 600.000 ısı pompası kurulumu hedefleniyor. Strateji, ısınmanın karbonsuzlaştırılmasında hidrojenin potansiyel katkısını kabul ediyor ve hidrojenin 2035 yılına kadar 4 milyon haneye hitap edebileceğini öne sürüyor.

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Araştırma raporunun sonuç bölümünde, Birleşik Krallık'ın hidrojen üretim sistemlerini yurt içinde üretmek ve geliştirmek için önemli bir potansiyele sahip olduğu belirtiliyor. Isı pompası tedarik zinciri ve elektroliz gibi hidrojen üretim teknolojileri tedarik zincirinin Birleşik Krallık'ta paralel olarak güçlendirilebileceği gösteriliyor. Ayrıca Birleşik Krallık'ta kompresörler, buharlaştırıcılar, vanalar, borular, yalıtım ve soğutucu akışkanlar dahil olmak üzere ısı pompası ünitelerinin tüm ana bileşenlerini tedarik etmek için üretim kapasitesinin geliştirilmesi çağrısında bulunuluyor.

Esasında Birleşik Krallık gibi Türkiye’nin de ısı pompası özelinde benzer stratejiler geliştirmesi mantıklı gibi görünüyor. Türkiye’nin enerji için dışarıya çok fazla para harcadığı düşünüldüğünde yerinde hidrojen üretimi ve ısı pompaları ile ciddi bir kazanım elde edilebilir.

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Hidrojen kaynaklı ısı pompalarının potansiyeli gösterildi