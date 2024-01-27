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    Hidrojen kaynaklı ısı pompalarının potansiyeli gösterildi

    Yeni bir araştırma projesi kapsamında hidrojen, ısı pompaları için bir enerji kaynağı olarak değerlendirildi. Sonuçlar hidrojeni ısı pompalarının potansiyelini ortaya koyuyor.
    Hidrojen kaynaklı ısı pompalarının potansiyeli gösterildi Tam Boyutta Gör
    Yapılan yeni bir araştırma, Birleşik Krallık'taki evleri ısıtmak için hidrojen kaynaklı ısı pompalarının kullanılmasının, küresel enerji tedarik zincirlerinin karbon ayak izini önemli ölçüde azaltabileceğini ortaya koydu.

    Araştırmacılar, enerji kaynağı olarak hava, toprak ve su kullanan ısı pompası sistemlerine kıyasla hidrojen kaynaklı ısı pompaları kullanarak evlerin ısıtılması üzerine bir tedarik zinciri analizi gerçekleştirdiler. Bu çalışma ısı pompaları için hidrojeni değerlendiren ilk çalışma niteliğinde.

    Bulguları, şebeke elektriğine dayanmak yerine yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen yeşil hidrojen kullanarak çalışan hidrojen bazlı ısı pompalarının İngiltere pazarı için "umut verici bir seçenek" sunduğunu gösteriyor. Hidrojenin bol miktarda bulunabilirliği, minimum emisyonu, sera gazlarını önemli ölçüde azaltması ve tersine çevrilebilir üretim süreci temel ve asıl faydalar olarak belirtiliyor.

    10 yıl içinde 4 milyon haneye hitap edebilir

    Hidrojen kaynaklı ısı pompalarının potansiyeli gösterildi Tam Boyutta Gör
    Birleşik Krallık hükümeti, 2026 yılına kadar yeni konut inşaatlarından fosil yakıt bazlı ısıtma sistemlerini ortadan kaldırmak için ülke çapında bir hedef belirlemiş durumda. Bu hedefler doğrultusunda ise 2028 yılına kadar yılda en az 600.000 ısı pompası kurulumu hedefleniyor. Strateji, ısınmanın karbonsuzlaştırılmasında hidrojenin potansiyel katkısını kabul ediyor ve hidrojenin 2035 yılına kadar 4 milyon haneye hitap edebileceğini öne sürüyor.

    Araştırma raporunun sonuç bölümünde, Birleşik Krallık'ın hidrojen üretim sistemlerini yurt içinde üretmek ve geliştirmek için önemli bir potansiyele sahip olduğu belirtiliyor. Isı pompası tedarik zinciri ve elektroliz gibi hidrojen üretim teknolojileri tedarik zincirinin Birleşik Krallık'ta paralel olarak güçlendirilebileceği gösteriliyor. Ayrıca Birleşik Krallık'ta kompresörler, buharlaştırıcılar, vanalar, borular, yalıtım ve soğutucu akışkanlar dahil olmak üzere ısı pompası ünitelerinin tüm ana bileşenlerini tedarik etmek için üretim kapasitesinin geliştirilmesi çağrısında bulunuluyor.

    Esasında Birleşik Krallık gibi Türkiye’nin de ısı pompası özelinde benzer stratejiler geliştirmesi mantıklı gibi görünüyor. Türkiye’nin enerji için dışarıya çok fazla para harcadığı düşünüldüğünde yerinde hidrojen üretimi ve ısı pompaları ile ciddi bir kazanım elde edilebilir.

    Kaynakça https://www.nature.com/articles/s41598-023-47850-x.epdf https://www.pv-magazine.com/2024/01/26/new-research-shows-potential-of-hydrogen-source-heat-pumps/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 4 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 6 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 4 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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