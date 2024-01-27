Hidrojen kaynaklı ısı pompalarının potansiyeli gösterildi

Araştırmacılar, enerji kaynağı olarak hava, toprak ve su kullanan ısı pompası sistemlerine kıyasla hidrojen kaynaklı ısı pompaları kullanarak evlerin ısıtılması üzerine bir tedarik zinciri analizi gerçekleştirdiler. Bu çalışma ısı pompaları için hidrojeni değerlendiren ilk çalışma niteliğinde.
Bulguları, şebeke elektriğine dayanmak yerine yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen yeşil hidrojen kullanarak çalışan hidrojen bazlı ısı pompalarının İngiltere pazarı için "umut verici bir seçenek" sunduğunu gösteriyor. Hidrojenin bol miktarda bulunabilirliği, minimum emisyonu, sera gazlarını önemli ölçüde azaltması ve tersine çevrilebilir üretim süreci temel ve asıl faydalar olarak belirtiliyor.
10 yıl içinde 4 milyon haneye hitap edebilir
Araştırma raporunun sonuç bölümünde, Birleşik Krallık'ın hidrojen üretim sistemlerini yurt içinde üretmek ve geliştirmek için önemli bir potansiyele sahip olduğu belirtiliyor. Isı pompası tedarik zinciri ve elektroliz gibi hidrojen üretim teknolojileri tedarik zincirinin Birleşik Krallık'ta paralel olarak güçlendirilebileceği gösteriliyor. Ayrıca Birleşik Krallık'ta kompresörler, buharlaştırıcılar, vanalar, borular, yalıtım ve soğutucu akışkanlar dahil olmak üzere ısı pompası ünitelerinin tüm ana bileşenlerini tedarik etmek için üretim kapasitesinin geliştirilmesi çağrısında bulunuluyor.
Esasında Birleşik Krallık gibi Türkiye’nin de ısı pompası özelinde benzer stratejiler geliştirmesi mantıklı gibi görünüyor. Türkiye’nin enerji için dışarıya çok fazla para harcadığı düşünüldüğünde yerinde hidrojen üretimi ve ısı pompaları ile ciddi bir kazanım elde edilebilir.Kaynakça https://www.nature.com/articles/s41598-023-47850-x.epdf https://www.pv-magazine.com/2024/01/26/new-research-shows-potential-of-hydrogen-source-heat-pumps/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.