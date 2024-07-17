Dünyanın hidrojen yakıt hücresinden güç alan ilk sitesi Güney Kore'de açıldı

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Tam Boyutta Gör Dünyanın hidrojenden güç alan ilk apartman kompleksi Güney Kore'nin Ulsan kentinde açıldı. 437 haneli Yuldong-With-U isimli site, ısı ve elektriğinin %100'ünü hidrojen yakıt hücrelerinden alıyor.

Haziran ayında site, 840 MWh enerji üretti. Bu miktarın geleneksel elektrik faturalarındaki karşılığının 108.286 dolar olduğu belirtiliyor. Sitede hidrojen ile üretilen enerjinin fiyatlandırması ise henüz belirlenmedi, şuan için ücretsiz sunuluyor.

Hidrojen, apartman kompleksine sadece 200 metre uzaklıkta bulunan Yuldong Kombine Isı ve Enerji Santrali tarafından sağlandı. Hidrojeni, yakındaki endüstri tesislerinden 10 km'lik boru hattıyla alan santral, hidrojen ile ısı ve enerji üreterek çevresel etkiyi azaltıyor. Bu yöntemin diğer işlemlerle karşılaştırıldığında en uygun maliyete sahip olduğu belirtiliyor.

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Toplam 1,31 MW elektrik üreten üç yakıt hücresi kullanıldı

Apartman kompleksin çatısına yerleştirilen konteyner büyüklüğündeki üç yakıt hücresi, 51 kg hidrojenden saatte 1,31 megavat elektrik üretebiliyor. Bu, dört kişilik bir hanenin aylık enerji tüketimini karşılamaya yeter bir miktar. Aynı zamanda, işlem sırasında açığa çıkan ısı, 40 ton kapasiteli bir termal akümülatörde saklandı. Bu ısı ile su 70 dereceye kadar ısıtılarak evlere dağıtıldı. Bu sayede, doğalgaz ve normal elektrik kullanan dairelere göre enerji maliyetnin %30-40 düşeceği tahmin ediliyor.

Yakıt hücresi nasıl çalışıyor?

Hidrojen yakıt hücreleri, birçok enerji santralinde ve araçlarda kullanılan geleneksel yanmalı motorlara göre daha yüksek verime sahip. Bu hücreler, hidrojendeki kimyasal enerjiyi %60'ı aşan verimliliklerle doğrudan elektrik enerjisine dönüştürebiliyor.

Normal pillere benzer mantıkla çalışan yakıt hücrelerinde, anot ile katodun arasında bir elektrolit yer alıyor. Anot, hidrojen gibi bir yakıt ile, katot ise hava ile besleniyor. Anottaki katalizör, hidrojen moleküllerini protonlara ve elektronlara ayırıyor. Elektronlar harici bir devreden geçerek bir elektrik akışı yaratırken, protonlar elektrolit yoluyla katoda göç ederek, burada oksijen ve elektronlarla birleşerek su ve ısı üretiyor.

Türünün ilk örneği olan projeyle, tamamen sıfır karbon emisyonlu bir apartman kompleksine geçilmesi hedefleniyor. Şuan için üretilen hidrojen yeşil hidrojen olmasa da, gelecekte yeşil hidrojen üretimiyle bu hedefe ulaşmak için gerekli altyapı kurulmuş oluyor.

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