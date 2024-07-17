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    Dünyanın hidrojen yakıt hücresinden güç alan ilk sitesi Güney Kore'de açıldı

    Dünyanın hidrojenden güç alan ilk apartman kompleksi Güney Kore'nin Ulsan kentinde açıldı. 437 haneli Yuldong-With-U isimli site, ısı ve elektriğinin %100'ünü hidrojen yakıt hücrelerinden alıyor.
    Dünyanın hidrojen yakıt hücresinden güç alan ilk sitesi açıldı Tam Boyutta Gör
    Dünyanın hidrojenden güç alan ilk apartman kompleksi Güney Kore'nin Ulsan kentinde açıldı. 437 haneli Yuldong-With-U isimli site, ısı ve elektriğinin %100'ünü hidrojen yakıt hücrelerinden alıyor.

    Haziran ayında site, 840 MWh enerji üretti. Bu miktarın geleneksel elektrik faturalarındaki karşılığının 108.286 dolar olduğu belirtiliyor. Sitede hidrojen ile üretilen enerjinin fiyatlandırması ise henüz belirlenmedi, şuan için ücretsiz sunuluyor.

    Hidrojen, apartman kompleksine sadece 200 metre uzaklıkta bulunan Yuldong Kombine Isı ve Enerji Santrali tarafından sağlandı. Hidrojeni, yakındaki endüstri tesislerinden 10 km'lik boru hattıyla alan santral, hidrojen ile ısı ve enerji üreterek çevresel etkiyi azaltıyor. Bu yöntemin diğer işlemlerle karşılaştırıldığında en uygun maliyete sahip olduğu belirtiliyor.

    Toplam 1,31 MW elektrik üreten üç yakıt hücresi kullanıldı 

    Apartman kompleksin çatısına yerleştirilen konteyner büyüklüğündeki üç yakıt hücresi, 51 kg hidrojenden saatte 1,31 megavat elektrik üretebiliyor. Bu, dört kişilik bir hanenin aylık enerji tüketimini karşılamaya yeter bir miktar. Aynı zamanda, işlem sırasında açığa çıkan ısı, 40 ton kapasiteli bir termal akümülatörde saklandı. Bu ısı ile su 70 dereceye kadar ısıtılarak evlere dağıtıldı. Bu sayede, doğalgaz ve normal elektrik kullanan dairelere göre enerji maliyetnin %30-40 düşeceği tahmin ediliyor. 

    Yakıt hücresi nasıl çalışıyor?

    Hidrojen yakıt hücreleri, birçok enerji santralinde ve araçlarda kullanılan geleneksel yanmalı motorlara göre daha yüksek verime sahip. Bu hücreler, hidrojendeki kimyasal enerjiyi %60'ı aşan verimliliklerle doğrudan elektrik enerjisine dönüştürebiliyor.

    Normal pillere benzer mantıkla çalışan yakıt hücrelerinde, anot ile katodun arasında bir elektrolit yer alıyor. Anot, hidrojen gibi bir yakıt ile, katot ise hava ile besleniyor. Anottaki katalizör, hidrojen moleküllerini protonlara ve elektronlara ayırıyor. Elektronlar harici bir devreden geçerek bir elektrik akışı yaratırken, protonlar elektrolit yoluyla katoda göç ederek, burada oksijen ve elektronlarla birleşerek su ve ısı üretiyor.

    Türünün ilk örneği olan projeyle, tamamen sıfır karbon emisyonlu bir apartman kompleksine geçilmesi hedefleniyor. Şuan için üretilen hidrojen yeşil hidrojen olmasa da, gelecekte yeşil hidrojen üretimiyle bu hedefe ulaşmak için gerekli altyapı kurulmuş oluyor.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/energy/hydrogen-fuel-cell-powered-apartment-korea https://fuelcellsworks.com/news/korea-ulsan-unveils-worlds-first-hydrogen-fuel-cell-powered-apartment-complex/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 5 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 6 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 6 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    mustang gözlük kaliteli mi tüketici hakem heyeti 30 gün içinde savunma gelmezse işten çıkmak istiyorum ama söyleyemiyorum fıtık röntgende belli olur mu passat 1.4 tsi yakıt tüketimi

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