Dünyanın hidrojen yakıt hücresinden güç alan ilk sitesi Güney Kore'de açıldı

Haziran ayında site, 840 MWh enerji üretti. Bu miktarın geleneksel elektrik faturalarındaki karşılığının 108.286 dolar olduğu belirtiliyor. Sitede hidrojen ile üretilen enerjinin fiyatlandırması ise henüz belirlenmedi, şuan için ücretsiz sunuluyor.
Hidrojen, apartman kompleksine sadece 200 metre uzaklıkta bulunan Yuldong Kombine Isı ve Enerji Santrali tarafından sağlandı. Hidrojeni, yakındaki endüstri tesislerinden 10 km'lik boru hattıyla alan santral, hidrojen ile ısı ve enerji üreterek çevresel etkiyi azaltıyor. Bu yöntemin diğer işlemlerle karşılaştırıldığında en uygun maliyete sahip olduğu belirtiliyor.
Toplam 1,31 MW elektrik üreten üç yakıt hücresi kullanıldı
Apartman kompleksin çatısına yerleştirilen konteyner büyüklüğündeki üç yakıt hücresi, 51 kg hidrojenden saatte 1,31 megavat elektrik üretebiliyor. Bu, dört kişilik bir hanenin aylık enerji tüketimini karşılamaya yeter bir miktar. Aynı zamanda, işlem sırasında açığa çıkan ısı, 40 ton kapasiteli bir termal akümülatörde saklandı. Bu ısı ile su 70 dereceye kadar ısıtılarak evlere dağıtıldı. Bu sayede, doğalgaz ve normal elektrik kullanan dairelere göre enerji maliyetnin %30-40 düşeceği tahmin ediliyor.
Yakıt hücresi nasıl çalışıyor?
Hidrojen yakıt hücreleri, birçok enerji santralinde ve araçlarda kullanılan geleneksel yanmalı motorlara göre daha yüksek verime sahip. Bu hücreler, hidrojendeki kimyasal enerjiyi %60'ı aşan verimliliklerle doğrudan elektrik enerjisine dönüştürebiliyor.
Türünün ilk örneği olan projeyle, tamamen sıfır karbon emisyonlu bir apartman kompleksine geçilmesi hedefleniyor. Şuan için üretilen hidrojen yeşil hidrojen olmasa da, gelecekte yeşil hidrojen üretimiyle bu hedefe ulaşmak için gerekli altyapı kurulmuş oluyor.Kaynakça https://interestingengineering.com/energy/hydrogen-fuel-cell-powered-apartment-korea https://fuelcellsworks.com/news/korea-ulsan-unveils-worlds-first-hydrogen-fuel-cell-powered-apartment-complex/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.