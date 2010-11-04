Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dünyanın ilk 3D destekli Android telefonları duyuruldu

Dünyanın ilk 3D destekli Android telefonları duyuruldu.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
16,3b
1
12
Mobil Uygulamalar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Dünyanın önde gelen elektronik üreticilerinden Sharp'ın 3D teknolojisi üzerine yaptığı çalışmalara yeni bir boyut kattı.

Bilindiği üzere Sharp, 3D gözlük ihtiyacını ortadan kaldıran 3D panellerini üretmeye başlamıştı. Sharp'ın 3D teknololijisi üzerine yaptığı çalışmaların biri de Japonya'da duyurusunu yaptığı 3D destekli akıllı telefonlar oldu.

Sharp'ın duyurusunu yaptığı GALAPAGOS 003SH ve GALAPAGOS 005SH adlı telefonlar sahip oldukları 3D paneller ve Android işletim sistemiyle "dünyada ilk" olma sıfatına sahip oldu.

Dünyanın ilk 3D destekli Android telefonları duyuruldu
Tam Boyutta Gör

Sharp'ın duyurusunu yaptığı telefonlardan ilki olan Galapagos 003SH, gözlüksüz olarak 3D görüntü sunan 3.8 inç boyutunda ve 800x480 çözünürlüğe sahip çoklu dokunmatik ekrana sahip. Galapagos 003SH'de 9.60 mp'lik CCD sensörlü kameraya yer verilmiş. Bu kamera sahip olduğu otomatik odaklanma ve 720p video kaydı özelliği ile dikkat çekiyor.

Galapagos 003SH'nin diğer özelliklerinin arasında Android 2.2 işletim sistemi, 1 GHz Snapdragon işlemci, 400 MB dahili bellek, WiFi ve GPS gibi özellikler bulunuyor. Sharp'ın gözlüksüz olarak 3D sunan telefonlarından ilki olan Galapagos 003SH'nin Aralık ayında piyasa sunulması bekleniyor.

Dünyanın ilk 3D destekli Android telefonları duyuruldu
Tam Boyutta Gör

Sharp'ın duyurusunu yaptığı Android 2.2 işletim sistemli diğer telefon olan Galapagos 005SH'de diğer modelden farklı olarak, QWERTY klavye, 512 MB dahili bellek ve 8 mp çözünürlüklü kamera yer alıyor.

Sharp'n duyurusunu yapmış olduğu gözlüksüz olarak 3D görüntü sunan telefonları, kutu içeriğinde Bio Hazard, Ghost & Goblin, Megaman, Konami Mobile Baseball oyunların ve Shreck, Despicable Me gibi filmlerin 3D versiyonları kullanıcılara sunulacak.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 9 yıl
bir ay icinde cikiyor japonyada bekliyordum. cok guzel oldu. ipohe 4 alacakdim vaz gectim cunki bu telefon onu baya bi gececk. hizi bile iki kat guclendirilmis ve videolari sinema keyfinde izleye biliyorsun youtubeye bagimli kalmadan.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EnemyTerritory 9 yıl
Bu tarz telefonlar sadece Japonyada çıkıyor.Mesela dijital televizyon tunerli telefonlar var sadece japonyaya özel.Buda onlar gibi bir telefon,yoksa avrupa ve amerika pazarında ne arasın ccd sensörlü ve Gözlüksüz 3d li telefon?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
getta 9 yıl
Çok güzel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KAZUYA MISHIMA 9 yıl
turkiyeye girme ihtimali varmı acaba goruntusu beni bitirdi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
senol1979 9 yıl
Hakikatten çok güzel bir telefon olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut5513 9 yıl
Fiyatı ne kadar olacak acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 9 yıl
Sharp zaten telefon pazarında Japonya'da en kral marka. Dünyada'da elektronik pazarında çok öncü olan bir şirket...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kirmizibulten 9 yıl
aku baglariz artik rahat rahat film izlemek icin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ogkasa 9 yıl
Sharp bu telefon pazarında Bende Varım diyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kesbi 9 yıl
Hayalimdeki telefonu neredeyse yapmışlar. Özellikle klavye tam istediğim gibi olmuş. "Solda" yön tuşları, iri enter tuşu ve sağda full qwerty klavye. İnşallah diğer firmalara da bu yapı örnek olur. Bunda şimdi ne oyunlar oynanır varya




Japon olmak varmış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mctug 9 yıl
Vay vay vay. Sharp Coştu. . .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
16276 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mobil Uygulamalar, android ve
2 etiket daha sharp 3d
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl AirTies ile Türk mühendislerin geliştirdiği kablosuz video aktarım teknolojisini konuştuk 9 yıl Televizyonda devrime hazır olun! TTNET ile IPtivibu'yu konuştuk 9 yıl Haftanın en iyi 5 Android oyunu -7- 9 yıl Powercolor HD5770 ve HD5750 video inceleme 9 yıl Haftanın en iyi 5 iPad oyunu -2- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Dishonored 2 Türkçe Yama v0.01 Yayınlandı
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim