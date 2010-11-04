Dünyanın ilk 3D destekli Android telefonları duyuruldu.

Dünyanın önde gelen elektronik üreticilerinden Sharp'ın 3D teknolojisi üzerine yaptığı çalışmalara yeni bir boyut kattı.

Bilindiği üzere Sharp, 3D gözlük ihtiyacını ortadan kaldıran 3D panellerini üretmeye başlamıştı. Sharp'ın 3D teknololijisi üzerine yaptığı çalışmaların biri de Japonya'da duyurusunu yaptığı 3D destekli akıllı telefonlar oldu.

Sharp'ın duyurusunu yaptığı GALAPAGOS 003SH ve GALAPAGOS 005SH adlı telefonlar sahip oldukları 3D paneller ve Android işletim sistemiyle "dünyada ilk" olma sıfatına sahip oldu.

Sharp'ın duyurusunu yaptığı telefonlardan ilki olan Galapagos 003SH, gözlüksüz olarak 3D görüntü sunan 3.8 inç boyutunda ve 800x480 çözünürlüğe sahip çoklu dokunmatik ekrana sahip. Galapagos 003SH'de 9.60 mp'lik CCD sensörlü kameraya yer verilmiş. Bu kamera sahip olduğu otomatik odaklanma ve 720p video kaydı özelliği ile dikkat çekiyor.

Galapagos 003SH'nin diğer özelliklerinin arasında Android 2.2 işletim sistemi, 1 GHz Snapdragon işlemci, 400 MB dahili bellek, WiFi ve GPS gibi özellikler bulunuyor. Sharp'ın gözlüksüz olarak 3D sunan telefonlarından ilki olan Galapagos 003SH'nin Aralık ayında piyasa sunulması bekleniyor.

Sharp'ın duyurusunu yaptığı Android 2.2 işletim sistemli diğer telefon olan Galapagos 005SH'de diğer modelden farklı olarak, QWERTY klavye, 512 MB dahili bellek ve 8 mp çözünürlüklü kamera yer alıyor.

Sharp'n duyurusunu yapmış olduğu gözlüksüz olarak 3D görüntü sunan telefonları, kutu içeriğinde Bio Hazard, Ghost & Goblin, Megaman, Konami Mobile Baseball oyunların ve Shreck, Despicable Me gibi filmlerin 3D versiyonları kullanıcılara sunulacak.