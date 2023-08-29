Dünyanın ilk beş fanlı GeForce RTX 4090’ı piyasaya çıktı

Şimdiye kadar oldukça büyük yapılı GeForce RTX 4090 kartlarını farklı üreticilerden görmüştük. Şimdi ise Çinli üretici MaxSun, üstünde beş adet fan taşıyan RTX 4090 MegaGamer modelini piyasaya sürdü. Bu fanlar kartta daha iyi bir soğutma performansı elde edilmesini hedefliyor. Ancak bu fanların ikisinin küçük olması gürültü konusunu da akıllara getiriyor. 5 fanlı RTX 4090 MaxSun RTX 4090 MegaGamer, toplam beş fanı bünyesinde barındırırken kompakt 3 yuvalı yüksekliğini koruyan soğutma sistemini içinde barındırıyor. İlginç bir şekilde, "Air Boost" olarak bilinen bu küçük fanlardan ikisi yan taraflara yerleştirilmiş durumda. Daha büyük 10 cm ve 11 cm fanlar havayı verimli bir şekilde büyük bir soğutucuya yönlendirirken, daha küçük fanlar ısıyı uzaklaştırmak için kullanılıyor. [bkzdh=168194] 7000 mm² ısı yayma yüzey alanına ve kapsamlı bir buhar odasına sahip olan soğutucu, firmanın RTX 4080 modelinde de kullanılmıştı. Kartın bir diğer ilginç özelliği ise çıkartılabilir USB destekli bir ekrana sahip olması. Bu ekran, kullanıcıların istedikleri metni veya grafiği eklemelerine olanak sağlıyor. MaxSun RTX 4090 MegaGamer, temel modele göre yüzde 2,4 daha yüksek olan 2580 MHz’lik saat hızlarıyla geliyor. Kartta bunun dışında bir değişiklik bulunmuyor. Ek olarak MaxSun GPU'lar genellikle Çin’in iç pazarında satışa sunuluyor ve bu model de muhtemelen yalnızca Çin'de mevcut olacak.
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.