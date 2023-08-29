Dünyanın ilk beş fanlı GeForce RTX 4090’ı piyasaya çıktı

Dünyanın ilk beş fanlı GeForce RTX 4090 kartı MaxSun RTX 4090 MegaGamer oldu. Çinli üretici, ekran kartına yerleştirdiği beş fan ile birlikte daha etkili bir soğutmayı hedefliyor.