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    Radeon RX 6750 GRE netleşmeye başladı: İşte özellikleri

    AMD'nin bir süredir sızıntılarla gündemde olan Radeon RX 6750 GRE özellikleri netleşmeye başladı. Bütçe odaklı yeni GPU neler sunacak? İşte tüm bildiklerimiz...
    Radeon RX 6750 GRE netleşmeye başladı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz günlerde yeni ekran kartları RX 7800 XT ve 7700 XT'yi duyuran AMD, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bu bağlamda şirketin RX 7900 GRE'nin ardından Radeon RX 6750 GRE üzerinden çalıştığından sizlere bahsetmiştik. Bugün ise RDNA 2 mimarili kartın bazı özellikleri gün yüzüne çıktı. 

    Radeon RX 6750 GRE netleşmeye başladı

    Bilmeyenler için GRE kısaltması, AMD tarafından Çin Yeni Yılı'nı anmak için tasarlanan Golden Rabbit Edition sürümünü temsil ediyor. Böylece AMD, temel modellere kıyasla daha uygun fiyatlı çözümler ile karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Zira RX 7900 GRE de bunlardan biri olmuştu. RX 6750 GRE'nin ise, RX 6750 XT'nin yükseltilmiş bir versiyonu olacağı söyleniyordu. Ancak böyle bir gelişme mümkün olmayabilir.

    Yeni raporlara göre RX 6750 GRE, RX 6700'ü temel alırken daha yüksek saat hızları sunacak. Öyle ki kartın 2304 çekirdekli güncellenmiş bir Navi 22 GPU, 10GB GDDR6 bellek ve 160-bit veriyolu ile çıkacağı belirtiliyor. Hatırlayacağınız üzere ilk etapta RX 6700, şirket tarafından kripto para madenciliği kartı olarak pazarlanıyordu ve 175W TDP'ye sahipti. RX 6750 GRE ise bu değerleri koruyacak. 

    Şu anda RX 6750 GRE'nin ne zaman piyasaya sürüleceği veya neden "XX50" etiketini taşıdığı belirsizliğini koruyor. Ancak AMD'nin bu modeli daha fazla pazarda piyasaya sürmeye karar vermesi, orta seviyedeki rekabeti artırabilir. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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