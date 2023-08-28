Radeon RX 6750 GRE netleşmeye başladı: İşte özellikleri

Radeon RX 6750 GRE netleşmeye başladı
Bilmeyenler için GRE kısaltması, AMD tarafından Çin Yeni Yılı'nı anmak için tasarlanan Golden Rabbit Edition sürümünü temsil ediyor. Böylece AMD, temel modellere kıyasla daha uygun fiyatlı çözümler ile karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Zira RX 7900 GRE de bunlardan biri olmuştu. RX 6750 GRE'nin ise, RX 6750 XT'nin yükseltilmiş bir versiyonu olacağı söyleniyordu. Ancak böyle bir gelişme mümkün olmayabilir.
Yeni raporlara göre RX 6750 GRE, RX 6700'ü temel alırken daha yüksek saat hızları sunacak. Öyle ki kartın 2304 çekirdekli güncellenmiş bir Navi 22 GPU, 10GB GDDR6 bellek ve 160-bit veriyolu ile çıkacağı belirtiliyor. Hatırlayacağınız üzere ilk etapta RX 6700, şirket tarafından kripto para madenciliği kartı olarak pazarlanıyordu ve 175W TDP'ye sahipti. RX 6750 GRE ise bu değerleri koruyacak.
Şu anda RX 6750 GRE'nin ne zaman piyasaya sürüleceği veya neden "XX50" etiketini taşıdığı belirsizliğini koruyor. Ancak AMD'nin bu modeli daha fazla pazarda piyasaya sürmeye karar vermesi, orta seviyedeki rekabeti artırabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.