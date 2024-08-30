Dünyanın ilk cam temizleme robotu New York'ta hizmete girdi: Üç kat hızlı temizliyor

New York'ta bulunan 45 katlı Durst Organization kulesinde hizmet verecek olan Ozmo ile ilk defa bir otomatik pencere temizleme robotu cam temizliğinde görev alacak.
İnsandan üç kat hızlı çalışıyor
Ozmo, esasen bir kulenin çatısından sarkan bir temizleme platformuna monte edilmiş bir çift Kuka robot kolundan oluşuyor ve her bir kolda, bir fırça başlığı ve su püskürtme sistemi yer alıyor. Etkili bir temizlik için kuvvet sensörlerine sahip olan sistem, robotun yerini belirleme ve konumlandırma için LiDAR sensörleri kullanıyor ve yapay zeka algoritmaları sayesinde rüzgarlı havalarda bile istikrarlı olarak çalışabiliyor. Şirket, robotun insanlardan üç kat hızlı çalıştığını, dolayısıyla verimliliği arttırdığını iddia ediyor.
Şu anda Ozmo, binanın çatısındaki bir bilgisayar operatörü tarafından kontrol ediliyor, bu nedenle hala insan işçiler temizlikte görev alıyor, ancak gelecekte sistemin tamamen otonom çalışması planlanıyor. Bu, yalnızca artan cam temizleyici işgücü açığını kapatmaya yardımcı olmayacak, aynı zamanda insanları tehlikeli bir işten koruyacak.
Skyline Robotics, sistemi birkaç yıldır geliştiriyor ve test ediyor. New York'taki kurulum ile ticari hizmete başlayan Ozmo, yakında Londra'da da hizmet verecek. Ayrıca, Japonya ve Singapur'da da sistemin çalışması için patentlerin alındığı belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.