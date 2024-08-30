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    Dünyanın ilk cam temizleme robotu New York'ta hizmete girdi: Üç kat hızlı temizliyor

    Dünyanın ilk cam temizleme robotu, New York'taki bir gökdelende göreve başladı. Ozmo isimli robot, yapay zeka, makine öğrenimi ve gelişmiş sensörlerle cam temizleme işini otomatize ediyor.
    Dünyanın ilk cam temizleme robotu New York'ta hizmete girdi Tam Boyutta Gör
    Dünyanın ilk cam temizleme robotu, New York'taki bir gökdelende göreve başladı. Skyline Robotics tarafından geliştirilen Ozmo isimli robot, yapay zeka, makine öğrenimi ve bilgisayarlı görüşün yanı sıra gelişmiş robotik ve sensörlerle cam temizleme işini otomatize ediyor.

    New York'ta bulunan 45 katlı Durst Organization kulesinde hizmet verecek olan Ozmo ile ilk defa bir otomatik pencere temizleme robotu cam temizliğinde görev alacak.

    İnsandan üç kat hızlı çalışıyor

    Ozmo, esasen bir kulenin çatısından sarkan bir temizleme platformuna monte edilmiş bir çift Kuka robot kolundan oluşuyor ve her bir kolda, bir fırça başlığı ve su püskürtme sistemi yer alıyor. Etkili bir temizlik için kuvvet sensörlerine sahip olan sistem, robotun yerini belirleme ve konumlandırma için LiDAR sensörleri kullanıyor ve yapay zeka algoritmaları sayesinde rüzgarlı havalarda bile istikrarlı olarak çalışabiliyor. Şirket, robotun insanlardan üç kat hızlı çalıştığını, dolayısıyla verimliliği arttırdığını iddia ediyor.

    Dünyanın ilk cam temizleme robotu New York'ta hizmete girdi Tam Boyutta Gör

    Şu anda Ozmo, binanın çatısındaki bir bilgisayar operatörü tarafından kontrol ediliyor, bu nedenle hala insan işçiler temizlikte görev alıyor, ancak gelecekte sistemin tamamen otonom çalışması planlanıyor. Bu, yalnızca artan cam temizleyici işgücü açığını kapatmaya yardımcı olmayacak, aynı zamanda insanları tehlikeli bir işten koruyacak.

    Skyline Robotics, sistemi birkaç yıldır geliştiriyor ve test ediyor. New York'taki kurulum ile ticari hizmete başlayan Ozmo, yakında Londra'da da hizmet verecek. Ayrıca, Japonya ve Singapur'da da sistemin çalışması için patentlerin alındığı belirtiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 5 saat önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 5 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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