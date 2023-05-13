Samsung ve Intel'den iş birliği: Dünyanın ilk CXL 2.0 destekli DRAM'i tanıtıldı

Samsung, sektörün ilk CXL (Compute Express Link) standardına sahip belleğini geliştirdiklerini duyurdu. Şirket, Xeon platformu için en iyi desteği sağlamak için Intel ile birlikte çalıştı.