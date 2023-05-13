Samsung ve Intel'den iş birliği: Dünyanın ilk CXL 2.0 destekli DRAM'i tanıtıldı

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CXL 2.0 DRAM, bellek havuzunu destekliyor
CXL 2.0 DRAM üretimi ne zaman başlayacak?
Samsung, CXL 2.0 DRAM yongalarının seri üretimine 2023 sonunda başlayacak. Yeni yongalar, yüksek performanslı bilgisayar ve sunucular için çeşitli kapasitelerde müşterilere sunulacak.
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Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.