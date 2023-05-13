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    Anlık Bildirim

    Samsung ve Intel'den iş birliği: Dünyanın ilk CXL 2.0 destekli DRAM'i tanıtıldı

    Samsung, sektörün ilk CXL (Compute Express Link) standardına sahip belleğini geliştirdiklerini duyurdu. Şirket, Xeon platformu için en iyi desteği sağlamak için Intel ile birlikte çalıştı.
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    Samsung CXL 2.0 DRAM Tam Boyutta Gör
    Samsung, yepyeni CXL 2.0 standardına sahip dünyanın ilk DRAM ürününü tanıttı. Sunucularla birlikte yüksek performanslı bilgisayarlarda kullanılması amaçlanan 128GB DRAM yongası, Intel Xeon platformu ile çalışıyor. 2022’de tanıtılan CXL 1.1 DRAM’e kıyasla ne gibi geliştirmeler var bakalım.

    CXL 2.0 DRAM, bellek havuzunu destekliyor

    CXL 2.0 DRAM bellek havuzu Tam Boyutta Gör
    Yeni CXL standardı, PCIe 5.0 standardını destekliyor ve 35Gbps’e kadar veri aktarım bant genişliği sunuyor. CXL 2.0, bir havuz oluşturmak için sunucu platformunda birden fazla CXL bellek bloğunu birbirine bağlayan, gerektiğinde ana bilgisayarların havuzdan dinamik olarak bellek ayırmasını sağlayan bir bellek yönetim tekniği olan bellek havuzlamasını destekliyor. Bu yongalar, bir sunucudaki ana DRAM’e daha fazla bant genişliği ve kapasite ekleyerek daha hızlı yapay zeka ve makine öğrenimi performansı sunuyor.

    CXL 2.0 DRAM üretimi ne zaman başlayacak?

    Samsung, CXL 2.0 DRAM yongalarının seri üretimine 2023 sonunda başlayacak. Yeni yongalar, yüksek performanslı bilgisayar ve sunucular için çeşitli kapasitelerde müşterilere sunulacak.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    V
    versamaxx 22 saat önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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