Dünyanın ilk içten yanmalı motorlu otobüsü 125 yaşında

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Otobüsler günümüzde hala toplu ulaşımın bel kemiğini oluşturuyor. Dünyanın ilk içten yanmalı motorlu otobüsü ise bu yıl tam 125 yaşına bastı.

Dünyanın ilk içten yanmalı motorlu otobüsü 1895 yılının mart ayında ortaya çıktı. Motorlu araçları daha fazla kişi için erişilebilir hale getirmek isteyen Carl Benz, sürücü dahil sekiz kişi taşıyabilen “Benz Landauer” isimli motorlu otobüsü ortaya çıkardı. Söz konusu otobüste sadece 5 beygir güç üreten 2.9 litre tek silindirli benzinli motor bulunuyordu ve ortalama 14 km/s hız yapabiliyordu. Bu değer şimdilerde kulağa oldukça komik gelse de, bundan yüz yıl önce çığır açan bir buluş olarak görülmekteydi.

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Benzinle çalışan motorlu otobüs fikri dönemin ulaşım şirketi Netphener Omnibus-Gesellschaft’ın dikkatini çekti ve şirket Benz markalı bu otobüsten bir tane sipariş etti. Buharlı ve atla çekilen otobüsler kullanan şirket, dünyanın ilk motorlu otobüsünü 18 Mart 1895’te 15 kilometrelik Siegen-Nepthen-Deuz hattında hizmete soktu. Şirket, müşterilerin talepleri doğrultusunda bu motorlu otobüsten bir tane daha sipariş etti ve onu da 1 Temmuz 1895’te kullanıma sundu.

Motorlu otobüs fikri oldukça ilgi çekiciydi fakat kötü hava şartları ve sık yaşanan arızalar otobüs servisinin Aralık 1895’te durdurulmasına neden oldu. Ancak şirket bu aksamalara rağmen otobüs fikrinden vazgeçmedi ve teknolojinin ilerlemesiyle birlikte daha güçlü otobüsler geliştirmeye başladı. Bu gelişim günümüze kadar devam etti ve şu anda Alman otomotiv devinin ürün gamında farklı kullanım amaçlarına yönelik pek çok otobüs bulunuyor.

Otobüsler o yıllarda olduğu gibi günümüzde de teknolojik bir kırılmanın eşiğinde. Son yıllarda ortaya çıkan “sıfır emisyon” stratejisi kapsamında otobüslerin çoğu içten yanmalı motor yerine elektrik motoruyla donatılıyor. Mercedes-Benz’in 2018 yılında tanıttığı eCitaro isimli elektrikli otobüsü de bunlardan yalnızca bir tanesi.

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