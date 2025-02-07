Dünyanın ilk “kuantum dil modeli” piyasaya sürüldü

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Tam Boyutta Gör İngiltere merkezli teknoloji firması SECQAI, dünyanın ilk kuantum büyük dil modelini (QLLM) geliştirdiğini duyurdu. Şirketin açıklamalarına göre bu yeni model, yapay zeka ile kuantum bilişimi birleştirerek problem çözme yeteneklerini ve hesaplama verimliliğini önemli ölçüde artırıyor.

SECQAI, kuantum bilişimi geleneksel yapay zeka modellerine entegre ederek, dil işleme süreçlerini daha verimli hale getirmeyi ve karmaşık problemlerin çözümünde yeni bir dönem başlatmayı hedefliyor. Bu kapsamda şirket, gradyan tabanlı öğrenme sistemine sahip bir kuantum simülatörü ve kuantum dikkat mekanizması geliştirerek yapay zeka modellerini ileri bir seviyeye taşıdığını belirtiyor.

İlaç ve malzeme geliştirmede kullanılacak

Şirketin kurucusu ve CEO’su Rahul Tyagi, bu gelişmenin yapay zeka ve kuantum bilişimi arasındaki etkileşimi artırarak çeşitli endüstrilerde devrim yaratabileceğini belirtti. Tyagi, bu teknolojinin finans, ilaç geliştirme, siber güvenlik ve yarı iletken tasarımı gibi birçok sektörde çığır açabileceğini vurguladı. QLLM’nin bu ay içinde belirli ortaklarla özel bir beta testine gireceği belirtiliyor. Bu süreçte, modelin pratik uygulamaları test edilecek ve performansı değerlendirilecek.

Aktarılanlara göre model, şifreleme algoritmalarındaki gizli desenleri keşfederek güvenlik protokollerini güçlendirebilecek. Ayrıca model, finans sektöründe risk analizi ve dolandırıcılık tespiti gibi alanlarda da etkin şekilde kullanılabilecek. Büyük hacimli finansal verileri hızlı ve doğru şekilde analiz edebilme yeteneği, piyasaların daha güvenli ve şeffaf işlemesini sağlayabilir.

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Ancak QLLM’nin yapabildikleri bunlarla da sınırlı değil. Model, yarı iletken tasarımlarını optimize etmek için karmaşık simülasyonları verimli bir şekilde işleyebilirken gelişmiş problem çözme metodolojileri aracılığıyla robotikte gerçek zamanlı karar vermeyi mümkün hale getirebilir.

Öte yandan bu teknolojinin bazı kısıtlamaları da bulunuyor. Kuantum altyapısının maliyeti oldukça yüksek olduğu için her şirket bu teknolojiyi benimsemesi oldukça güç. Ayrıca modelin etkili çalışabilmesi için büyük miktarda veriye ihtiyacı olması, veri erişimi konusunda bazı zorlukları da beraberinde getirebilir.

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Dünyanın ilk “kuantum dil modeli” piyasaya sürüldü