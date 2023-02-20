Binalar için devrim: Dünyanın ilk paylaşımlı güneş paneli sistemi geliştirildi

Tam Boyutta Gör Yenilenebilir enerjiye geçiş hızlanmaya devam ediyor. Hem devletler hem de bireysel, elektrik ihtiyacını temiz enerji kaynaklarından elde etmeye çalışıyor. Bu bağlamda Galler'deki bir konut bloğu, tüm daireleri aynı çatı panellerine bağlayarak dünyada bir ilki gerçekleştirdi. Tüm daireler, tek bir güneş enerjisi sitemi ile donatılırken geliştirilen yeni SolShare sistemi binalarda bir yeşil enerji devrimi yaratabilir.

Tüm bina tek bir güneş paneli sistemine bağlı

Geleneksel çatı güneş paneli sistemleri her dair için ayrı ayrı kurulum gerektiriyor. Bu durum hem bina hem de bireysel anlamda ekstra maliyet demek. Avustralyalı üretici Allume Energy tarafından geliştirilen SolShare modeli ise binadaki tüm daireleri tek bir çatı güneş paneline bağlıyor ve ek kurulum maliyetlerinden kurtarıyor.

Tam Boyutta Gör SolShare sistemi her dairenin (24 adet daire var) elektrik ihtiyacının yüzde 75'ini karşılayabilecek seviyede. Yapılan testlere ve hesaplamalara göre SolShare ile her daire yıllık elektrik faturasında yüzde 50 ya da 438 ila 595 euro arasında tasarruf sağlayabilir.

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Galler İklim Değişikliği Bakanı Julie James, "Maliyetlerin arttığı bir zamanda, evlerin enerji verimliliğini artırmak yalnızca iklim kriziyle başa çıkmamıza yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda ailelerin karşılaştığı yaşam maliyeti krizinde de yardımcı olacaktır" ifadelerini kullanarak sistemin önemini vurguluyor.

Şirket, donanımdan tasarruf etmenin yanı sıra SolShare'in güneş enerjisi kullanımını yüzde 25'ten fazla artırdığını söylüyor. Yeni sistem, mevcut tedarik ve ölçüm altyapısında herhangi bir değişiklik gerektirmediğinden hem yeni inşaatlarda hem de mevcut binalarda kullanılabiliyor.

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