Binalar için devrim: Dünyanın ilk paylaşımlı güneş paneli sistemi geliştirildi

Tüm bina tek bir güneş paneli sistemine bağlı
Geleneksel çatı güneş paneli sistemleri her dair için ayrı ayrı kurulum gerektiriyor. Bu durum hem bina hem de bireysel anlamda ekstra maliyet demek. Avustralyalı üretici Allume Energy tarafından geliştirilen SolShare modeli ise binadaki tüm daireleri tek bir çatı güneş paneline bağlıyor ve ek kurulum maliyetlerinden kurtarıyor.
Galler İklim Değişikliği Bakanı Julie James, "Maliyetlerin arttığı bir zamanda, evlerin enerji verimliliğini artırmak yalnızca iklim kriziyle başa çıkmamıza yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda ailelerin karşılaştığı yaşam maliyeti krizinde de yardımcı olacaktır" ifadelerini kullanarak sistemin önemini vurguluyor.
Şirket, donanımdan tasarruf etmenin yanı sıra SolShare'in güneş enerjisi kullanımını yüzde 25'ten fazla artırdığını söylüyor. Yeni sistem, mevcut tedarik ve ölçüm altyapısında herhangi bir değişiklik gerektirmediğinden hem yeni inşaatlarda hem de mevcut binalarda kullanılabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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