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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dünyanın ilk Snapdragon 480'li cihazı Oppo A93 5G'nin tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı ortaya çıktı

    Oppo'nun yaklaşmakta olan 5G bağlantı özellikli yeni telefonu A93 5G'ye dair tüm bilgiler açıklığa kavuştu. 15 Ocak'ta tanıtılması beklenen Oppo A93 5G, kavisli tasarıma sahip ekranla gelecek.
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    Cep Telefonları
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Dünyanın ilk Snapdragon 480'li cihazı Oppo A93 5G'nin tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı ortaya çıktı
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    Dünyanın ilk Snapdragon 480 yonga setine sahip yaklaşan Oppo akıllı telefonu, Geekbench'te PEHM00 / PEHT00 model numarasıyla görülmüştü ve şimdi aynı model numarası, akıllı telefonun tüm ayrıntılarıyla ve tüketici model numarasıyla birlikte China Telecom'un ürün kütüphanesinde yer aldı. Oppo A93 5G adındaki yeni akıllı telefon, kavisli ekran tasarımı ile dikkat çekiyor. China Telecom'a göre cihaz, 15 Ocak'ta tanıtılacak.

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    Oppo A93 5G teknik özellikleri ve fiyatı

    Oppo A93 5G, 6.5 inç büyüklüğünde 1080 x 2400 piksel FHD+ bir ekrana sahip olacak. 4G varyantında yer alan AMOLED panele bu cihazda da yer verileceği düşünülüyor.

    Cihaz, bütçe telefonlarına 5G bağlantı desteği sağlaması açısından geçtiğimiz günlerde tanıtılan Snapdragon 480 yonga setinden güç alacak ve bu yonganın kullanıldığı ilk cihaz olacak. Snapdragon 480, grafik tarafında Adreno 619'u barındırıyor. Oppo A93 5G, 8GB RAM ve 256GB dahili depolama ile tek varyanta sahip.

    Toplamda dört kameranın yer aldığı telefonda üç tanesi arka kamera kurulumunda yer alırken bir tanesi de ön kamera olarak görev yapacak. Arkada yer alan üçlü kamera kurulumunda 48MP birincil lens ve iki adet 2MP çözünürlüğünde derinlik ve makro sensörler bulunacak. Ön kameranın çözünürlüğü ise 8MP olacak.

    Alt kısmında yer alan USB Type-C bağlantı noktası aracılığıyla 18W'a kadar şarj imkanı sunan telefonda, 5.000 mAh batarya bulunacak. Güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu ve 3.5mm kulaklık girişi de telefonda bulunacak diğer özellikler arasında yer alıyor.

    Android 11'i çalıştıracak olan Oppo A93 5G'nin yaklaşık 340 dolar fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.



    https://www.gsmarena.com/oppo_a93_5g_specs_price_images_china_telecom-news-47177.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Bloodin

    Anında Mozart'a dönüşün....

    6 saat önce
    ilkerinanç

    Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?

    9 saat önce
    ccc231

    :)

    9 saat önce
    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    14 saat önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    saint42 11 dk. ( Mesaj Silindi )
    artık moda düşük işlemci bol bol GB Ram telekom reklamı gibi bol bol GB sizi bekliyor.
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    ardicli2000 (KEREM ARDIÇLI) 51 dk. ( Mesaj Silindi )
    SD 480 giriş seviyesi değil miydi? 8gb ram 256gb hafıza hiç öyle demiyor.
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