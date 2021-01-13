Dünyanın ilk Snapdragon 480'li cihazı Oppo A93 5G'nin tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı ortaya çıktı

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Dünyanın ilk Snapdragon 480 yonga setine sahip yaklaşan Oppo akıllı telefonu, Geekbench'te PEHM00 / PEHT00 model numarasıyla görülmüştü ve şimdi aynı model numarası, akıllı telefonun tüm ayrıntılarıyla ve tüketici model numarasıyla birlikte China Telecom'un ürün kütüphanesinde yer aldı. Oppo A93 5G adındaki yeni akıllı telefon, kavisli ekran tasarımı ile dikkat çekiyor. China Telecom'a göre cihaz, 15 Ocak'ta tanıtılacak.

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Oppo A93 5G teknik özellikleri ve fiyatı

Oppo A93 5G, 6.5 inç büyüklüğünde 1080 x 2400 piksel FHD+ bir ekrana sahip olacak. 4G varyantında yer alan AMOLED panele bu cihazda da yer verileceği düşünülüyor.

Cihaz, bütçe telefonlarına 5G bağlantı desteği sağlaması açısından geçtiğimiz günlerde tanıtılan Snapdragon 480 yonga setinden güç alacak ve bu yonganın kullanıldığı ilk cihaz olacak. Snapdragon 480, grafik tarafında Adreno 619'u barındırıyor. Oppo A93 5G, 8GB RAM ve 256GB dahili depolama ile tek varyanta sahip.

Toplamda dört kameranın yer aldığı telefonda üç tanesi arka kamera kurulumunda yer alırken bir tanesi de ön kamera olarak görev yapacak. Arkada yer alan üçlü kamera kurulumunda 48MP birincil lens ve iki adet 2MP çözünürlüğünde derinlik ve makro sensörler bulunacak. Ön kameranın çözünürlüğü ise 8MP olacak.

Alt kısmında yer alan USB Type-C bağlantı noktası aracılığıyla 18W'a kadar şarj imkanı sunan telefonda, 5.000 mAh batarya bulunacak. Güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu ve 3.5mm kulaklık girişi de telefonda bulunacak diğer özellikler arasında yer alıyor.

Android 11'i çalıştıracak olan Oppo A93 5G'nin yaklaşık 340 dolar fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

https://www.gsmarena.com/oppo_a93_5g_specs_price_images_china_telecom-news-47177.php

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