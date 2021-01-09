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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Snapdragon 750G'li Motorola One 5G Ace piyasaya sürüldü

    Motorola yeni bir 5G özellikli orta seviye telefonu kullanıcılara sundu. Motorola One 5G Ace, 5.000 mAh bataryaya sahip.
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    Cep Telefonları
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Snapdragon 750G'li Motorola One 5G Ace piyasaya sürüldü
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    Motorola yeni bir orta seviye telefonu piyasaya sürdü. Motorola One 5G Ace adı verilen telefon, 399 dolar başlangıç fiyatı sunuyor. Cihaz, Android 10 işletim sistemini çalıştırıyor ve gücünü Snapdragon 750G'den alıyor.

    Ayrıca Bkz. "Realme V15 5G piyasaya sürüldü: Dimensity 800U, AMOLED ekran, 50W hızlı şarj ve daha fazlası"

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    Motorola One 5G Ace teknik özellikleri

    Motorola One 5G Ace, 1920 x 1080 piksel FHD + çözünürlüğe sahip 6,7 inç büyüklüğünde bir LCD ekrana sahip.

    Telefon, 2.2GHz saat hızlı iki adet Cortex-A77 çekirdeği ve 1.8GHz saat hızlı altı adet Cortex-A55 çekirdeğinin yer aldığı sekiz çekirdekli yapıdaki Qualcomm Snapdragon 750G yonga setinden güç alıyor. Grafik birimi kısmında Adreno 619 bulunuyor. Motorola One 5G Ace, 4GB RAM ve 64GB dahili depolama ve 6GB RAM ve 128GB dahili depolama olmak üzere 2 farklı seçeneğe sahip .

    Arka üçlü kamera kurulumunda, 48MP birincil lens, 8MP ultra geniş  lens ve 2MP makro sensör bulunuyor. Telefonun ön kamerası ise 16 MP çözünürlüğe sahip.  

    Telefon, Android 10 tabanlı Motorola'nın My UX'i çalıştırıyor. Telefon, 15W kablolu şarj özellikli 5.000 mAh bataryaya sahip.



    https://www.gsmarena.com/motorola_one_5g_ace_brings_5g_connectivity_to_north_america_for_399-news-47108.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    intel7mix (İbrahim Ak) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    iki farklı ram yerine tek ram olsun.
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    dodofran 1 gün ( Mesaj Silindi ) intel7mix
    böyle olunca 4 ramli fiyatına 6 ramli cihaz alabileceğini düşünmüyorsundur umarım.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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