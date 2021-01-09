Snapdragon 750G'li Motorola One 5G Ace piyasaya sürüldü

Motorola yeni bir orta seviye telefonu piyasaya sürdü. Motorola One 5G Ace adı verilen telefon, 399 dolar başlangıç fiyatı sunuyor. Cihaz, Android 10 işletim sistemini çalıştırıyor ve gücünü Snapdragon 750G'den alıyor.
Ayrıca Bkz. "Realme V15 5G piyasaya sürüldü: Dimensity 800U, AMOLED ekran, 50W hızlı şarj ve daha fazlası"İlginizi Çekebilir Motorola'nın yeni telefonu Moto G 5G, Snapdragon 750G ile gelebilir
Motorola One 5G Ace teknik özellikleri
Motorola One 5G Ace, 1920 x 1080 piksel FHD + çözünürlüğe sahip 6,7 inç büyüklüğünde bir LCD ekrana sahip.
Telefon, 2.2GHz saat hızlı iki adet Cortex-A77 çekirdeği ve 1.8GHz saat hızlı altı adet Cortex-A55 çekirdeğinin yer aldığı sekiz çekirdekli yapıdaki Qualcomm Snapdragon 750G yonga setinden güç alıyor. Grafik birimi kısmında Adreno 619 bulunuyor. Motorola One 5G Ace, 4GB RAM ve 64GB dahili depolama ve 6GB RAM ve 128GB dahili depolama olmak üzere 2 farklı seçeneğe sahip .
Arka üçlü kamera kurulumunda, 48MP birincil lens, 8MP ultra geniş lens ve 2MP makro sensör bulunuyor. Telefonun ön kamerası ise 16 MP çözünürlüğe sahip.
Telefon, Android 10 tabanlı Motorola'nın My UX'i çalıştırıyor. Telefon, 15W kablolu şarj özellikli 5.000 mAh bataryaya sahip.
https://www.gsmarena.com/motorola_one_5g_ace_brings_5g_connectivity_to_north_america_for_399-news-47108.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.