Snapdragon 750G'li Motorola One 5G Ace piyasaya sürüldü

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Motorola yeni bir orta seviye telefonu piyasaya sürdü. Motorola One 5G Ace adı verilen telefon, 399 dolar başlangıç fiyatı sunuyor. Cihaz, Android 10 işletim sistemini çalıştırıyor ve gücünü Snapdragon 750G'den alıyor.

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Motorola One 5G Ace teknik özellikleri

Motorola One 5G Ace, 1920 x 1080 piksel FHD + çözünürlüğe sahip 6,7 inç büyüklüğünde bir LCD ekrana sahip.

Telefon, 2.2GHz saat hızlı iki adet Cortex-A77 çekirdeği ve 1.8GHz saat hızlı altı adet Cortex-A55 çekirdeğinin yer aldığı sekiz çekirdekli yapıdaki Qualcomm Snapdragon 750G yonga setinden güç alıyor. Grafik birimi kısmında Adreno 619 bulunuyor. Motorola One 5G Ace, 4GB RAM ve 64GB dahili depolama ve 6GB RAM ve 128GB dahili depolama olmak üzere 2 farklı seçeneğe sahip .

Arka üçlü kamera kurulumunda, 48MP birincil lens, 8MP ultra geniş lens ve 2MP makro sensör bulunuyor. Telefonun ön kamerası ise 16 MP çözünürlüğe sahip.

Telefon, Android 10 tabanlı Motorola'nın My UX'i çalıştırıyor. Telefon, 15W kablolu şarj özellikli 5.000 mAh bataryaya sahip.

https://www.gsmarena.com/motorola_one_5g_ace_brings_5g_connectivity_to_north_america_for_399-news-47108.php

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