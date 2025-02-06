Dünyanın ilk tamamen elektrikli CSOV gemisi inşa ediliyor

Denizcilik sektöründeki en büyük bataryaya sahip
Bibby Marine tarafından yapılan açıklamaya göre, eCSOV’nin 2027 yılında operasyonlarına başlaması planlanıyor. Bu yenilikçi gemi, açık deniz rüzgar enerjisi sektöründe yeni bir standart belirlemeyi hedefliyor. eCSOV, 25MWh kapasiteli Corvus Energy Blue Whale Batarya Enerji Depolama Sistemi (BESS) ile donatılacak. Lityum Demir Fosfat (LFP) batarya teknolojisini kullanan bu sistem, denizcilik sektöründe şimdiye kadar kullanılan en büyük LFP batarya sistemi olacak. Bu büyük batarya kapasitesi sayesinde gemi, tam gün süren operasyonlarını tamamen elektrik gücüyle gerçekleştirebilecek. Şirket yetkilileri, gemi, sahadan limana gidip dönecek kadar menzile sahip olacağını ve operasyon süresince sıfır emisyon üreteceğini söylüyor.
Ek olarak gemi, enerji kullanımını optimize eden bir DC şebeke güç dağıtım sistemine sahip olacak. Ayrıca, yapay zeka ve dijitalleşme teknolojileriyle donatılarak operasyonel verimliliği artırılacak. eCSOV’nin en dikkat çekici özelliklerinden biri de, açık deniz operasyonları sırasında dinamik pozisyonunu korurken bataryalarını şarj edebilme yeteneği olacak. Bu, servis operasyon gemileri (SOV) piyasasında bir ilk olarak değerlendiriliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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