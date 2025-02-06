Dünyanın ilk tamamen elektrikli CSOV gemisi inşa ediliyor

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Tam Boyutta Gör Birleşik Krallık merkezli Bibby Marine, dünyanın ilk tamamen elektrikli CSOV (Commissioning Service Operation Vessel) gemisini geliştirmek için önemli bir adım attı. Şirket, geminin inşası için İspanyol tersanesi Armon ile sözleşme imzaladı. Bu tarz gemiler açık deniz rüzgar çiftliklerinde 30 güne kadar kalabiliyor. Bibby Marine, “Gemi, açık deniz rüzgar endüstrisinde yeni bir standart belirleyerek verimli saha içi operasyonlar için hazırlandı” dedi.

Denizcilik sektöründeki en büyük bataryaya sahip

Bibby Marine tarafından yapılan açıklamaya göre, eCSOV’nin 2027 yılında operasyonlarına başlaması planlanıyor. Bu yenilikçi gemi, açık deniz rüzgar enerjisi sektöründe yeni bir standart belirlemeyi hedefliyor. eCSOV, 25MWh kapasiteli Corvus Energy Blue Whale Batarya Enerji Depolama Sistemi (BESS) ile donatılacak. Lityum Demir Fosfat (LFP) batarya teknolojisini kullanan bu sistem, denizcilik sektöründe şimdiye kadar kullanılan en büyük LFP batarya sistemi olacak. Bu büyük batarya kapasitesi sayesinde gemi, tam gün süren operasyonlarını tamamen elektrik gücüyle gerçekleştirebilecek. Şirket yetkilileri, gemi, sahadan limana gidip dönecek kadar menzile sahip olacağını ve operasyon süresince sıfır emisyon üreteceğini söylüyor.

Tam Boyutta Gör Tamamen elektrikli olmasının yanı sıra eCSOV, çift yakıtlı metanol motorlarıyla da desteklenecek. Bu motorlar, geminin operasyonel menzilini artırırken, güvenilirliğini de sağlayacak. Geleneksel deniz dizeline kıyasla çevresel etkisi daha düşük olan metanol, emisyonların azaltılmasında rol oynayacak.

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Ek olarak gemi, enerji kullanımını optimize eden bir DC şebeke güç dağıtım sistemine sahip olacak. Ayrıca, yapay zeka ve dijitalleşme teknolojileriyle donatılarak operasyonel verimliliği artırılacak. eCSOV’nin en dikkat çekici özelliklerinden biri de, açık deniz operasyonları sırasında dinamik pozisyonunu korurken bataryalarını şarj edebilme yeteneği olacak. Bu, servis operasyon gemileri (SOV) piyasasında bir ilk olarak değerlendiriliyor.

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Dünyanın ilk tamamen elektrikli CSOV gemisi inşa ediliyor