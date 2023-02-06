Tim Cook: Apple, Türkiye’ye arama ve kurtarma için bağışta bulunacak

Tam Boyutta Gör Türkiye, ilk olarak 7.7 ve birkaç saat sonrasında 7.6 şiddetindeki iki büyük deprem ile sarsıldı. Kahramanmaraş’ta yaşanan depremler hem şehirde hem de civardaki 10 ilde büyük çaplı yıkımlara neden oldu. Dünya, Türkiye’de yaşanan felaket için seferber olmuşken teknoloji devi Apple da yardımda bulunacağını açıkladı.

Apple, arama kurtarma faaliyetlerine bağışta bulunacak

Teknoloji devinin CEO’su Tim Cook, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Apple’ın yardım ve kurtarma faaliyetlerine bağışta bulunacağını açıkladı: "Türkiye, Suriye ve yıkıcı depremlerden etkilenen herkesin acısını paylaşıyoruz. Apple, yardım ve kurtarma çalışmalarına bağışta bulunacak"

Türkiye’de son durum ne?

Türkiye’nin Güney Doğu ve Akdeniz bölgesinde yaşanan deprem felaketi sonucunda son verilere göre 1.651 vatandaşımız hayatını kaybetti. 11.119 kişi ise yaralı durumdayken 3471 binanın da yıkıldığı tespit edildi.

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Türkiye, tüm imkanlarıyla bölgede arama ve kurtarma faaliyetlerine devam ediyor. Ancak 10 ilde yaşanan eşi benzeri görülmemiş bu felaketin her noktasına yetişilemiyor. Gerek sivil toplum örgütleri, gerek Türkiye’nin resmi kurumları bölge halkının yaralarını sarmaya devam ediyor. Bu bağlamda artçı depremler ise sürüyor.

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Apple, Türkiye’de yaşan deprem için bağışta bulunacak