Tim Cook: Apple, Türkiye’ye arama ve kurtarma için bağışta bulunacak

Apple, arama kurtarma faaliyetlerine bağışta bulunacak
Teknoloji devinin CEO’su Tim Cook, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Apple’ın yardım ve kurtarma faaliyetlerine bağışta bulunacağını açıkladı: "Türkiye, Suriye ve yıkıcı depremlerden etkilenen herkesin acısını paylaşıyoruz. Apple, yardım ve kurtarma çalışmalarına bağışta bulunacak"
Türkiye’de son durum ne?
Türkiye’nin Güney Doğu ve Akdeniz bölgesinde yaşanan deprem felaketi sonucunda son verilere göre 1.651 vatandaşımız hayatını kaybetti. 11.119 kişi ise yaralı durumdayken 3471 binanın da yıkıldığı tespit edildi.
Türkiye, tüm imkanlarıyla bölgede arama ve kurtarma faaliyetlerine devam ediyor. Ancak 10 ilde yaşanan eşi benzeri görülmemiş bu felaketin her noktasına yetişilemiyor. Gerek sivil toplum örgütleri, gerek Türkiye’nin resmi kurumları bölge halkının yaralarını sarmaya devam ediyor. Bu bağlamda artçı depremler ise sürüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?