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    Anlık Bildirim

    Tim Cook: Apple, Türkiye’ye arama ve kurtarma için bağışta bulunacak

    Türkiye’de yaşanan deprem felaketi sonrası tüm dünya adeta seferber olmuş durumda. Teknoloji devi Apple’ın CEO’su Tim Cook, Twitter’dan yardım ve kurtarma çalışmalarına bağışta bulunacağını söyledi.
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    apple türkiye deprem Tam Boyutta Gör
    Türkiye, ilk olarak 7.7 ve birkaç saat sonrasında 7.6 şiddetindeki iki büyük deprem ile sarsıldı. Kahramanmaraş’ta yaşanan depremler hem şehirde hem de civardaki 10 ilde büyük çaplı yıkımlara neden oldu. Dünya, Türkiye’de yaşanan felaket için seferber olmuşken teknoloji devi Apple da yardımda bulunacağını açıkladı.

    Apple, arama kurtarma faaliyetlerine bağışta bulunacak

    Teknoloji devinin CEO’su Tim Cook, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Apple’ın yardım ve kurtarma faaliyetlerine bağışta bulunacağını açıkladı: "Türkiye, Suriye ve yıkıcı depremlerden etkilenen herkesin acısını paylaşıyoruz. Apple, yardım ve kurtarma çalışmalarına bağışta bulunacak"

    Türkiye’de son durum ne?

    Türkiye’nin Güney Doğu ve Akdeniz bölgesinde yaşanan deprem felaketi sonucunda son verilere göre 1.651 vatandaşımız hayatını kaybetti. 11.119 kişi ise yaralı durumdayken 3471 binanın da yıkıldığı tespit edildi.

    Türkiye, tüm imkanlarıyla bölgede arama ve kurtarma faaliyetlerine devam ediyor. Ancak 10 ilde yaşanan eşi benzeri görülmemiş bu felaketin her noktasına yetişilemiyor. Gerek sivil toplum örgütleri, gerek Türkiye’nin resmi kurumları bölge halkının yaralarını sarmaya devam ediyor. Bu bağlamda artçı depremler ise sürüyor.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 5 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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